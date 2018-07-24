Как не превратиться в недоумка, когда у ваших друзей начинают появляться дети

Я пришла к такому этапу своей жизни, когда некоторые из моих друзей предпочитают продолжить свой род. До недавнего времени мысль «завести ребенка» была кошмаром для всех нас: ребёнок — это громкое существо, морально и физически истощающая фабрика какашек, которая отнимает нашу свободу и всё, чем мы дорожим в жизни. Затем что-то происходит в возрасте 25 лет. Одна из твоих подруг объявляет о беременности и вместо того, чтобы предложить ей съездить вместе в клинику, ты покупаешь ей праздничное мягкое одеяло и специальные резиновые штучки для сосков. Рано или поздно приходит момент понимания, что ребенок теперь не «ужас», а «надежда», и это всё меняет.

Совершенно неожиданно, одна из моих подруг и её парень захотели забеременеть, это им удалось и родился ребенок. Честно говоря, на самом деле, это событие не было бы таким важным случись оно несколько поколений назад: тогда я бы отметила серебряную годовщину свадьбы в окружении моих шестерых детей, которые остались в живых, и в окружении неизмеримого количества внуков. Но оно казалось очень важным, особенно потому, что появились все эти новые правила, как взаимодействовать с близким другом, у которого есть гораздо более важные вещи для беспокойства, чем ты. Благодаря моей подруге, которая стала мамой, я составила краткую инструкцию, как общаться с кем-то близким, у которого есть ребенок.

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Это не о вас

Когда твоя подруга раскрывает секрет с глазу на глаз, что она беременна, это прекрасно порадоваться за неё и даже уронить слезу радости, однако держи себя в руках. Никаких приступов учащённого дыхания, никакого истеричного плача — это будет выглядеть неуклюже, и заставит сделать выводы о тебе. Не делай этого. Имей в виду, что не ты испытываешь утреннюю тошноту, не у тебя течёт из сисек и бурлят гормоны. Тебе нужно оставаться эмоционально спокойной, чтобы услышать и понять надежды и опасения твоей подруги. Просто скажи: «Я слышала, что [повтори свое имя им] — это красивое имя», а затем продолжай разговор.



Прояви уважение к УЗИ-снимку

Photo via Flickr user Mike Porcenaluk

Между нами, ничего интересного в УЗИ-снимке нет. Это размытое изображение в черно-белом цвете, и очень сложно сказать, является ли он контуром начала человека или просто грязным отпечатком пальца. Это, однако, не имеет значения — твоя подруга, вероятно, довольно волнительно относится ко всему этому, так как зримым доказательством является то, что она создает новую жизнь с чистого листа. Если она покажет тебе УЗИ-снимок, не раздражайся по этому. Просто тихо пробормочи «а-а-а» и продолжи разговор.

Организуй крутую вечеринку по поводу рождения ребёнка

Я всегда ассоциировала вечеринки по поводу рождения ребенка с литрами чая, просроченными кексами и беседами о беременности и родах, но это не обязательно должно быть так. Нет лучшего повода напиться вместе, нежели тот факт, что одна из твоих подруг собирается вскоре разрешиться — она будет единственной, кто не сможет пить. Это настоящий праздник, который предлагает одну из немногих оставшихся возможностей отличного времяпрепровождения без детей, которые вскоре будут мешать. И, в качестве бонуса, празднование даст твоей подруге возможность попрактиковать трезвое обращение с особями без чувства такта или достоинства, когда малыш превратиться в несносного двухлетку.

Фразы, которые нельзя произносить в последние недели беременности

«Ничего себе, вот это пузень!».

«Так сколько детей там внутри?»

«Как ты думаешь, с тобой всё будет в порядке, и твой живот вернется в форму, когда всё это закончится?»

«Ты уверена, что готова к этому?»

«Я где-то читала, что твоя вагину разорвётся на части, и храни тебя Господь… Я только надеюсь, что ты готова попрощаться со своим влагалищем».

Цени приоритеты женщины во время родов

Ты можешь мечтать, что тебе персонально придет смс или письмо с профессиональной фотографией новорожденного, но наверняка ты услышишь новости от кого-то другого с Facebook или, в лучшем случае, с одного из групповых чатов с роженицей. Опять же, не принимай это лично — просто ты больше не так важна, как раньше. Твою подругу буквально только что разрывало на части в ходе рождения того, кого она полюбит больше, чем тебя. Не принимай этот сдвиг в её приоритетах на свой счёт, и не отправляй сообщений в пассивно-агрессивной тональности: «Да, я слышала. Всего наилучшего. Целую».

Кроме того, тебе не нужно задавать огромное количество вопросов, которые кажутся тебе интересными. Вопросы о том, сколько времени это заняло, вес ребенка, или правда, что женщины на самом деле могут испражниться во время родов; всё то, что отвлекает родителей от мыслей сохранить жизнь своему ребенку.

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Реагировать на первые фотографии ребенка

Горькая правда такова, что новорожденные младенцы не очень приятное зрелище — это странные сгустки раздавленных и помятых особей, похожих на людей. Но твоя подруга, скорее всего, не спала очень долго, и отдала свою душу и тело, чтобы активно привести это чудо в наш мир жизни, поэтому честно говоря, разговор о том, как выглядит ребенок, может ей не понравится. Достаточно краткого «вау» и «О, Боже».

Есть ещё один лайфхак: можно прокомментировать другие моменты, не касаясь внешности ребенка — упоминание о прекрасном имени, восхитительном наряде или удивительном количестве волос на голове ребенка. Всё это будет держать разговор в положительном русле. Эта беседа похожа на разговор с кем-то, кто слишком любит свою кошку. Ты можешь ограничиться «Похоже, что у малыша свой уникальный характер».

Не беспокойся, какой подарок купить, просто купи что-нибудь

Всё, что нравится малышам связано с, но не ограничивается, цветом, пальцами, бумагой, светом, лицом, животными, чашкой, песком, воздухом, волосами, одеждой, сном, носом, ковром, ниткой, ложкой, звездами, ушами, темнотой, карандашами, соломинкой и глазами. Новорождённый буквально удивляется всему, что существует в нашем мире, и у него ещё не развит вкус к особым вещам. Существует большая вероятность, что они предпочтут оберточную бумагу, нежели то, что внутри, поэтому не трать слишком много времени на размышления о подарках. Лучше подарить им что-то ценное и полезное, когда они станут достаточно взрослыми, чтобы могли оценить, насколько ты крут, что потратил много денег на потрясающий презент. Пока, просто подари пижаму или плюшевого медведя, который будет уничтожен их постоянно льющимися слюнями.

Когда напроситься в гости

Пожалуйста, обрати сейчас своё внимание: здесь многое может пойти не так. Как со всем в жизни, важно знать своё место, когда пойдешь в гости к новоиспеченным родителям. Не приходи без приглашения в первый же день с плиткой шоколада, стремясь не пропустить второй день жизни этого ребенка. Звонить, чтобы узнать, сможешь ли ты заскочить в среду около 4 часов вечера, также является большим табу, потому что продумать время заранее является невозможным для людей, ответственных за существо, которое они должны кормить семь раз за ночь, и которое постоянно орёт без повода. Поэтому важно проявлять гибкость.

Кроме того, поход в гости к новоиспеченным родителям не похож на встречу с твоими собственными родителями, к которым ты можешь вломиться, сесть на диван и спросить, что на ужин. Существует нулевой шанс, что твой друг будет ухаживать за тобой, так что принеси немного еды для всех, сделай что-нибудь полезное, помой посуду, и не оставайся слишком долго — три Insta сторис и на выход.

Photo via Flickr user Charles Street Bakery

Как впервые держать ребенка

Во-первых, не спрашивай, можно ли подержать ребенка. Ты поставишь маму в неловкое положение, если она не готова дать тебе в руки то, что было в её утробе. Поэтому подожди предложение, и когда это произойдет, будь готова принять эти слова с чистыми, предварительно обмытыми руками. Новорожденные младенцы — невероятно хрупкие существа; последнее, что им нужно, — это проглотить какую-нибудь бактерию, которую ты, неряха, принесла.

Независимо от того, насколько неправильно ты можешь держать младенца, слова: «Я пасс, спасибо» могут воспринять как серьёзное оскорбление, поэтому просто возьми ребёнка. Ребёнок на руках может вызвать самые лучшие чувства в мире, но также страшно осознавать всё, что может пойти не так в тот момент. Что если ты случайно уронишь его? Что если ты случайно раздавишь его милую, мягкую маленькую головку? Что если он срыгнёт на тебя? Паниковать совершенно нормально. Самое худшее, что может случиться в этот момент то, что ребенок начнет плакать, когда будет у тебя на руках, и, честно говоря, это просто кошмар. Нет ничего более унизительного, чем когда кто-то, у кого нет ещё опыта или личных качеств, начинает плакать, просто потому, что чувствует, что не должен быть рядом с тобой. Если это произойдёт, лучше просто смело улыбнуться, вернуть ребенка родителям, убежать домой, закрыть занавески и тихо задуматься о своих неудачах.

И наконец, верни эту маму обратно в подруги

После того как твоя подруга провела месяцы, воспитывая и кормя своего малыша, и ты была занята тем, чтобы привыкнуть к этой сумасшедшей новой реальности, пришло время вернуться к тому, чтобы опять подружиться. Никаких правил или странных «делай это и не делай то» в ваших взаимоотношениях, есть только ты, она и новый ребёнок, которого вы оба так усердно учились полюбить. Послушай, малыш никуда не денется. Ты можешь также притворяться, что уже полюбила его, представляя, как будет круто в будущем, когда малыш сделает первые шаги настоящего человека, который сможет говорить.

Эта статья первоначально появилась на VICE NL.