Как не угробить новые отношения соцсетями

На самом деле пользование соцсетями – это просто инструмент для наблюдений, но если забыть об этом, сейчас они являются частью нашей жизни и будут оставаться ею в обозримом будущем. Поскольку они так тесно связаны с нашим существованием, это неизбежно всплывает, когда человек с кем-то встречается – если только вы и ваш партнер по какой-то причине вообще не оторваны от сети.



Я всегда буду со стыдом помнить, как подростком поругалась с партнёром (теперь уже бывшим), когда он не захотел изменить своё семейное положение на Facebook сразу после официального начала отношений в реале. Но сегодня дело уже обстоит несколько иначе. Нам приходится волноваться из-за Instagram, Twitter, Facebook и Snapchat.

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Поэтому мы поговорили со свахой, коучем по социальным сетям и двумя обычными людьми об их границах между личными отношениями и соцсетями, чтобы понять, каковы сейчас нормы этикета для разных платформ.

Facebook

Если вы из тех людей, которые ещё пользуются им как основной социальной сетью (передайте от меня привет своей маме), вот несколько рекомендаций.



Во-первых, официальное объявление об отношениях на Facebook сейчас на самом деле – не такая уж и большая важность.



Эмили Холмс Хан, основательница и генеральный директор LastFirst, клуба подбора пар на заказ, согласна с тем, что это уже, в принципе, не так уж серьёзно. Однако она сказала: «Если для вас это важно, то поговорите с партнёром и выскажитесь об этом в подходящий момент».



«Я бы сказала, что в целом уместно официально объявлять об отношениях на Facebook, когда вам кажется, что вы достигли стабильности в отношениях – то есть минимум спустя шесть месяцев», – объяснила Холмс Хан.

Не пишите о своих отношениях, если побаиваетесь, что из-за этого придётся дальше ломать комедию.

Попытки выставить свои отношения идеальными в интернете, когда они идут под откос, попросту изнуряют и удручают.



27-летний Конор, умеренно пользующийся социальными сетями, кроме нужного ему для творчества Instagram, сказал, что мысль о соблюдении приличий привела его к решению не упоминать о своих отношениях на Facebook.

«Писать на Facebook или ещё где-то о своих отношениях вроде как бессмысленно, поэтому что мне приходится притворяться, будто у меня в жизни всё отлично и неудач не будет никогда», – сказал он.

И ради Бога, не пролистывайте чьи-то фотографии на несколько лет назад, чтобы лайкнуть фотку этого человека с отпуска в бикини.

Попросту говоря, это невероятно жутко и вряд ли даст положительные результаты.



Instagram

Прежде чем выложить фото или видео своего партнёра у себя на IG, заручитесь его разрешением.

«Я бы сказала, что в большинстве случаев другой человек в отношениях всегда должен знать, что вы выкладываете его снимок», – сказала Холмс Хан.



Не лайкайте всё подряд.

Дженнифер М. Джозеф, торонтский коуч и менеджер по социальным сетям, сказала, что лайкать несколько чьих-то фото сразу в попытке привлечь к себе внимание этого человека странно, если вы не собираетесь после этого написать ему. «Это просто выглядит жутко, и вас могут заблокировать», – объяснила Джозеф.

Люди имеют право решать сами, что им делать со своими телами. Да, откровенных фото для привлечения внимания это тоже касается.

Если вы не хотите встречаться с человеком, который их постит, это ваше решение. Но просить кого-то перестать выкладывать сексуальные селфи, если человек этого хочет, пожалуй, не круто. Если это действительно так сильно вас волнует, поговорите об этом, прежде чем вмешаться.

24-летняя Карсон – увлечённая пользовательница Instagram. Она утверждает, что использует соцсети для «самовыражения».

«Я очень часто выкладываю в своём Instagram фото в откровенной одежде, а в подписях говорю об эмоциях, искусстве, любви или активизме, – объяснила она. – Мой партнёр искренне это поддерживает, и в противном случае он не был бы моим партнёром».

Twitter

Хотя это и может быть хорошим способом устроить выволочку своему парню-негодяю за то, что он обругал вашу внешность и получить внезапную мощную поддержку, ненужные твиты о ваших отношениях просто провоцируют людей давать вам непрошеные советы об отношениях.



Если вы когда-нибудь пользовались этой платформой, вы знаете, что там почти у всех есть своё мнение, и люди действительно, искренне считают, что это так, даже если им это не нужно. Поэтому, если вы не хотите знать их мнение о своих отношениях, просто не говорите о них. В случае с публичными твитами также нужно иметь в виду, что ссылку на хрень, которую вы сморозили на эмоциях, легко отправить в групповой чат, чтобы над вами тайком посмеялись. В общем, берегите это для бумажного дневника, а не для публичного электронного.

Если вы собираетесь написать в своей биографии в Twitter или на Instagram что-то вроде «моё сердце принадлежит @____ 9/9/17», имейте в виду, что вы просто дублируете проблему, связанную с официальным семейным положением на Facebook.

Хотя здесь не нужно так сильно бояться спровоцировать уведомление при изменении этой личной информации, всё это, кажется, с немалой вероятностью просто закончится неловкостью, если вы не останетесь с этим человеком на всю жизнь.

Если человек пользуется Twitter в первую очередь по работе, возможно, это не лучшее место для флирта с ним.

Кстати, о птичках…

LinkedIn

ОН НЕ ДЛЯ ЗНАКОМСТВ.

Если вы пытаетесь назначить свидание женщине, добавив её именно на профессиональной социальной платформе, вы, возможно, гад и чрезвычайный сексист. Задумайтесь о проблемах, с которыми женщины издавна сталкивались на работе – разрывом в зарплатах, сексуальными домогательствами и т.д. – и, если вам уж очень хочется быть тем чуваком, задумайтесь о черных очках… Полагаю, тут вы откажетесь.

Если вы – звёздная пара, то добавить своего партнёра в этой сети вполне допустимо.

Просто имейте в виду, что, если вы забудете удалить бывшего (бывшую) из связей после того, как ваши звёздные отношения закончатся, он (она) может высветиться в вашей ленте с классной новой работой и заставить вас почувствовать себя фигово. После некрасивого разрыва возможности для дружбы не останется, так что удаляйте.

Snapchat

Некоторым людям сториз на Instagram заменили Snapchat, если не считать опций с фильтрами. Но всё равно вот несколько рекомендаций.

Не отправляйте непрошенные фото члена.

Это вечно актуальное правило всех социальных платформ и, если уж на то пошло, всех форм общения. Но, поскольку больше всего непрошенных фото членов я получила, только зарегистрировавшись на Snapchat, мы поговорим об этом здесь.

Если отправить человеку в личку в Snapchat фото или видео, не сказав даже простого «привет», он, возможно, так и не откроет ваше сообщение, если не знает вас в реале. (Подсказка: возможно, человек побаивается, что там член, и знаете, вероятно, что так и есть.) Если вы не хотите устыдиться, увидев, что кто-то так и не открыл ваше сообщение, поведите себя как приличный человек и положительно отреагируйте на его сториз, а уж затем инициируйте другие контакты в Snapchat.

Не добавляйте людей с аккаунта-парашюта / аккаунта для приставаний.

Если что, ником вроде hey29389 вы никого не обманете.

И, как и в Instagram, не добавляйте в свои сообщения лицо и/или тело своего партнёра без его согласия.

Примечание об ЛС

Если вам хоть немного небезразличен какой-то человек, не оставляйте его сообщения без ответа.



Джозеф сказала, что оставлять сообщения без ответа после того, как вы начали с этим человеком разговор в личке, невежливо. В том случае, если кто-то вам по-настоящему интересен или небезразличен, она рекомендует перейти на СМС и отказаться от ЛС.

Имейте в виду серьёзность и потенциальные последствия отправки настырного ЛС.

«Это как бы переходит некую странную границу, – сказал Коннор. – Врываться к кому-то в личку – это для меня жуткое табу».

Коннор всё правильно понимает. Не теряйте голову, отправляя настырные ЛС людям, которых вы не знаете или почти не знаете. Порой это даёт плоды, но в других случаях вас заскринят и, возможно, даже устыдят публично. Нужно тщательно взвешивать свои варианты.

Но привлекательным людям пишут настырные ЛС. Смиритесь с этим.

«Мне как женщине, выкладывающей своё тело в интернете, постоянно приходят ЛС от незнакомцев, пытающихся со мной пофлиртовать, продать мне травку или отправить фото своего члена», – объяснила Карсон.

«На многие из них я не отвечаю – разве что троллю чуваков за отправленные фотки членов, если чувствую себя наглой, – сказала она. – Мой партнёр не осуждает меня за полученные сообщения и не должен этого делать».

Эта статья первоначально появилась на VICE CA.