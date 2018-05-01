Как ношение костюма перестало быть важным

Подумайте о том, когда в последний раз вас вызвали на ковёр для разговора с начальством. Во что был ваш менеджер одет? Элегантные белые кроссовки Novesta, рубашка Engineered Garments и подозрительно дорогие зелёные штаны? Так и думал. В 2018 году ваш босс — и его или её босс — пополнит свой гардероб, скорее всего, в магазине «Slam Jam Socialism», чем в консервативных дорогих магазинах.



Дело не только в компаниях, действующих в сфере нью-медиа, которые в последнее время решили отказаться от костюмов. В 2016 году крупнейший банк Америки «JP Morgan» упростил свой дресс-код до «нарядно-повседневного» стиля. На сегодня, сотрудники банка пока ещё не могут заявиться в офис для осуществления банковской деятельности, — иными словами, повышать цены на пшеницу в Узбекистане смеха ради — во вьетнамках и толстовке, они, наконец, могут прекратить каждый воскресный вечер крахмалить свои воротники.

Videos by VICE

Постепенное прекращение ношения костюма в качестве определённого указателя власти и ответственности свидетельствует об изменении отношения к характеру работы. В этом десятилетии наблюдается рост экономики свободного заработка во всем мире, что нарушает традиционное понимание того, что такое работа и какой она может быть. И ещё, увеличивается число фрилансеров, присоединяющихся к независимой рабочей силе Великобритании — которые составляют всего каких-то пять миллионов человек — что объясняет, почему такие компании, как «WeWork», загребают их.

Растет число договоров почасового найма, зарплаты падают, а тектонические плиты с 9 до 6 смещаются.

Таким образом, компании — по вполне понятным причинам, обеспокоены внешним видом своих штатных работников — должны были ослабить свои метафорические удавки. В наши дни менеджеры являются вашими друзьями, в офисах есть кофе и время от времени бесплатное пиво, а костюмы остаются последним пережитком того времени, когда работа выглядела, ну, как работа. «Неформальная пятница» — забавная маленькая трухлявая косточка, которую бросают вам, чтобы придать иллюзию, что весь ваш труд на самом деле не является бременем, потому что, как курсы по ключевым показателям эффективности (KPI) могут быть обузой, если вы одеты в джинсы? — стала образом жизни.



Большую часть полувека костюм был той одеждой, которую носил мужчина (само собой разумеется, что не каждый мужчина). На работе или в пабе, потягивая кружку пива, мужчины застегивали пиджаки и поправляли свои шляпы, наслаждаясь славной монохромной жизнью.

Волна возмущений началась в конце 60-х годов, когда хиппи, благодаря своей бесконечной мудрости под кайфом, поняли, что привязанность к оковам капитализма через одежду может отрицательно сказаться на них и на других.

Десять лет спустя панки стремились ещё больше помешать впечатлительной молодёжи Британии до эпохи Тэтчер присоединиться к организованным крысиным бегам, убедив их потратить много-много денег в бутиках Западного Лондона на фланель и футболки — эта непоследовательность получила своё красивое завершение 40 лет спустя, когда Малькольм МакЛарен и сын Вивьен Вествуд решили сжечь панк-памятные вещи на миллионы долларов, вместо того, чтобы продать их и пожертвовать деньги, ну не знаю, буквально любой из служб, которая разорилась за годы консервативной политики.

После 1980-х годов — учитывая, что все документальные фильмы об этом периоде, которые я пересмотрел, были верными — и когда всю страну поглотила волна сотовых телефонов, наступили 90-е. Эпоха костюмов приближалась к завершению. Да, вы, вероятно, всё ещё ходили в одном на работу, но, конечно, не ездили в нём на дачу или в клуб в субботу вечером. Если только вы не Джарвис Кокер — которым вы, вероятно, не являетесь.

СМОТРЕТЬ:

Теперь костюм является средством разделения между рабочей силой и начальством, богатыми и менее богатыми. Возможно, именно поэтому во многих сферах занятости мы наблюдаем мягкую элегантность в одежде. После финансового кризиса компании поняли, что им нужно выглядеть более привлекательнее, чем когда-либо.



За пределами мира финасов, где по-прежнему носят костюмы, лёгкий, хотя и очень поверхностный, способ создать искусственную дружбу — это заставить врача носить в офис повседневный пиджак и отлично закаченные джинсы. А купив куртку Our Legacy можно отправиться в командировку в Кельн на встречу с потенциальными инвесторами, и тогда все будут счастливы.

После кризиса нам всем хотелось зачислить людей в костюмах в самый ужасный вид человечества; рассматривать их как сопливый шар из агентов и банкиров, нюхающих кокаин и подделывающих отчёты о расходах, получающих премии и отправляющих в одиночку весь мир в экономическое головокружение.

Подумайте о том, как вы реагируете на группу ребят в костюмах и ботинках в баре или в клубе после работы в пятницу вечером. Если они садятся за столик рядом с вашим в шесть или семь часов, вы, вероятно, терпимо относитесь к их хохоту и хамским стёбам: у каждого есть право хлебнуть пивка после тяжелой недели. И позже это отвлекает. Они выделяются из общей массы, они излучают своего рода богатую уверенность, которая часто превращается в простое высокомерие. Держу пари, что большинство людей, читающих это, имеют инстинктивный ответ «О боже» на то, когда толпа парней в оксфордах подходит к бару, решив, что ноной клуб «Corsica Studios» — это идеальное место, где можно громко поностальгировать за своим последним корпоративом.

Этот ответ понятен. В конце концов, костюм за пределами парочки специфических нерабочих ситуаций может только напоминать нам о работе — работе, которая является чем-то, от чего многие из нас мечтают убежать.

Массовое появление костюмов также часто создает опасность для якобы модных областей. Джентрификация происходит в три этапа, и её чётко можно отследить, если вы на секунду опустите свой взгляд и посмотрите на, что люди носят на ногах. Из обшарпанных кед Vans молодые художники переобуваются в новенькие «Red Wing» и становятся профессионалами в области средств массовой информации. Затем, как ночь следует за днем, ботинки превращаются в пару невероятно хорошо отполированных чёрных мокасин от Grenson. Костюмы прибыли. Процесс завершен.

Вот почему, когда в начале 2016 года Дэвид Кэмерон потребовал, чтобы Джереми Корбин «надел подходящий костюм, завязал галстук и спел национальный гимн», он не просили почетного джентльмена привести себя в порядок для ещё одной волнующей встречи парламента. Наоборот, Кэмерон неявно высказывал тревогу по поводу того, что хороший костюм — это показатель того, что мужчина подходит к внезапному концу.

Будем надеяться, что он был прав.

Следите за сообщениями Джоша Бэйнса на @bain3z

Эта статья впервые появилась на VICE UK.