Как перестать вредить себе

На первый взгляд поведение во вред себе кажется легко решаемой проблемой. Если вы осознаёте, что постоянно лишаете себя возможностей улучшить свою жизнь, просто активируйте своего внутреннего Терри Крюса и скажите себе: да хватит уже! Но проблема более неоднозначна. Чтобы понять, почему вы, собственно, продолжаете себя мучить, нужна серьёзная рефлексия.



Вред самому себе наносится тогда, когда ваш рассудок (логическая часть разума, которая составляет списки покупок и напоминает вам о необходимости чистить зубы) конфликтует с подсознанием (эмоциональной частью разума, которая заедает стресс «сникерсами» и набирает вашего бывшего по пьяни). Эта нестыковка – это столкновение потребностей и желаний – проявляется в поведении во вред себе. Если вы проигрываете в азартные игры все деньги на съём жилья, случайно и одновременно неслучайно пропускаете дедлайн на подачу документов в магистратуру или аспирантуру, напиваетесь за день до грандиозной презентации на работе, то так вы подсознательно предотвращаете боль и справляетесь со страхом.

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Мы спросили психотерапевтов, финансовых экспертов и лайф-коучей, как можно разобраться с этими внутренними разломами и раз и навсегда двинуться дальше навстречу положительным целям. Ответы отредактированы из соображений длины и ясности.

Будьте добры к себе и развивайте ответственное отношение к себе

Стыд из-за причинённого самому себе вреда может быть огромным препятствием к различным действиям. Попытайтесь рассматривать свои действия (или бездействие) с любовью и состраданием, как будто это происходит на ваших глазах с маленьким ребёнком и вам хочется помочь ему преодолеть то, что ему мешает. Можете ли вы точно определить, чего вы хотите на самом деле; в чём польза для вас, причина вообще делать то, что вы хотите сделать? Если вы уже уяснили это, каково самое незначительное обязательство, которое вы могли бы взять перед самими собой и которое означало бы шаг в верном направлении? Подумайте, можете ли вы найти надёжного друга (или взять на эту роль своего партнёра, если вы состоите в отношениях), который заставлял бы вас взять на себя ответственность за этот маленький шаг, а затем работайте дальше на основе своих успехов. – Нил Саттин, коуч по отношениям и ведущий подкаста Relationship Alive («Отношения живьём»)

Покончите со страхами и дурными мыслями

Сядьте и представьте себе, каково было бы обладать тем, чего вы хотите, или достигнуть своей цели. Представьте себе каждый шаг. Делая это, записывайте любые отрицательные чувства, странные страхи или случайные мысли, приходящие в голову. Если вы представляете себе, как приходите в отличную физическую форму, то что приходит вам в голову? Вы представляете себе, как до гробовой доски занимаетесь скучными тренировками? Боитесь непрошеного внимания со стороны мужчин? Представляете себе, как ваша вторая половинка или друзья будут потешаться за вами из-за походов в спортзал и тщеславия? Ключ к тому вреду, который вы себе наносите, лежит в этих страхах и мыслях. Посмотреть непосредственно на то, что сдерживает вас и заставляет вредить самому себе, будет нелегко. Но это лучше, чем мерзкое сожаление, которое вы почувствуете, если чего-то не сделаете. Жизнь слишком коротка, чтобы не гнаться за тем, чего хочется больше всего. – доктор Кристи Хартман, эксперт по свиданиям и отношениям



Зрите в корень

Некоторым людям комфортно в хаосе. Признать, что вы такой человек, трудно, но выучить этот урок важно. Если хаос – это комфорт, то легко понять, насколько привлекательным может быть, как осознанно, так и нет, вред самому себе. Ещё одной причиной поведения во вред себе является синдром самозванца. Мы нервничаем из-за того, что, возможно, недостаточно компетентны или не должны чем-то заниматься, и поэтому либо уходим, либо доводим себя до ситуаций, в которых нас просят отступиться. Признать, что вы такой человек, не всегда легко, поэтому слушайте других людей, если вам на это указывают. Поговорить с профессионалом для того, чтобы получить нейтральный взгляд со стороны, никогда не вредно, и неважно, кто это – психотерапевт, бизнес-коуч или кто-нибудь ещё. Уделите время поиску причин. Понять, что вы вредите самим себе, важно, но узнав первопричину, вы больше не будете этим заниматься. – Эрин Лоури, автор книги «Broke Millennial: Stop Scraping by and Get Your Financial Life Together» («Миллениал на бобах: перестаньте выживать и упорядочьте свою финансовую жизнь»)



Посмотрите в глаза своим страхам

Если вы всё время прокрастинируете, провоцируете ненужные конфликты в отношениях или слишком много выпиваете в течение всей недели, хорошенько всмотритесь в зеркало и решите, действительно ли вы хотите продолжать в том же духе. Спросите себя: «Действительно ли я хочу лишить себя шанса на истинное счастье в жизни? Чего мне действительно нужно бояться, не реализуя в жизни весь свой потенциал?» Выполнив это упражнение, вы осознаете, что страх недостижения успеха на самом деле не стоит сил, затрачиваемых на лишение себя шансов на успех. Взглянуть в глаза страхам и «провалиться» гораздо легче, чем постоянно забивать, так и не попробовав. Не зарывайте в землю свой талант и не растрачивайте шансы на счастье. – Джастин Стенстром, лайф-коуч и основатель журнала Elite Man Magazine и подкаста Elite Man Podcast



Вот вам напутственное слово

Вред себе – это страх, что предел наших возможностей недостаточно хорош. Но помните: что бы ни случилось, вы достаточно хороши. Перестройка вредящего вам поведения нередко вызывает тревожность, потому что так вы бросаете вызов давним и привычным настроям в отношении самих себя. – Ракель Джонс, дипломированный клинический социальный работник.

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Эта статься впервые появилась на VICE US.