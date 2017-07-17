Как пережить, когда вас отвергли

Когда вас динамят, бросают или на ваши чувства не отвечают взаимностью, это может быть потрясением, а пытаться понять, отчего так случилось («Я слишком часто отправляла СМСки?», «Я был слишком настойчивым на нашем последнем свидании?», «Он думает, что моя мечта посетить Голливуд – глупая?»), бывает тяжело. Некоторые люди опрокидывают в себя целый кувшин замороженной манговой маргариты и приходят на порог к бывшему, требуя ответов на вопросы о том, почему у них не сложилось. Другие впадают в цифровое буйство, стирая все следы бывшего или бывшей в своих лентах новостей в соцсетях. Есть ли лучший способ справиться?

Мы попросили специалиста по половому воспитанию, ведущих подкастов, коучей по свиданиям и профессора философии рассказать нам, как разобраться с этой гадостью. Они дали нам самые лучшие рекомендации о том, как двигаться дальше, смотреть на всё чётче и обрести почти дзэновое ощущение покоя после того, как ваше сердце растоптали. Ответы отредактированы из соображений длины и ясности.

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Андреа Силенци, ведущая/продюсер подкаста Why Oh Why

Я не стану молча терпеть, когда меня по-тихому бросят! Это социально неприемлемо, и нам, на мой взгляд, нужно подготовить новое поколение охотников за привидениями, бросаемых, готовых преследовать человека, который бросил нас без объяснения причин, и дать понять, что мы заслуживаем, чтобы с нами обращались, как с настоящими, мать их, людьми. Не тушуйтесь, стремитесь к противостоянию. Мы сохраняем гордость, молча и притворяясь, будто нам всё равно. Однако, на мой взгляд, по-настоящему гордость восстанавливают, откровенно говоря о чувствуемой боли. Выражайте своё возмущение, когда этот человек отказывается вести себя как взрослый. Это, возможно, делает меня человеком со странной системой ценностей, но я вообще не думаю, что мы должны чувствовать себя отвергнутыми. Отвержение – это то, что мы чувствуем по собственному выбору. Чувствуя себя отвергнутой, я обычно проецирую свои комплексы на названные причины. На самом же деле отвержение, которое я чувствую, касается моих отношений с самой собой. Я думаю о качествах этого человека, на которых я была помешана, и обычно это оказывается лишь чертой, которой я хотела бы обладать. Иногда я смиряюсь с отвержением и пытаюсь направить эту энергию на приобретение этого качества.



Рафаэль Крут-Ландау, профессор философии

Если вас отшивают, вы можете почувствовать себя мелким. Если не брать в расчёт соблазн утешиться, заставив кого-то почувствовать себя ещё мельче себя. Поприветствуйте этот соблазн, налейте ему чашечку чая и дайте ему пройти. После того, как вас бросили, пофантазировать о мести может быть интересно. Лучшая месть – это жить хорошо. Тратьте на это столько времени, сколько вам нужно – месяц, год, десятилетие. У вас нет никакого графика. Сейчас многие стихи и песни могут взывать к вам более прямо. Обстоятельства нашей встречи с произведением искусства меняет наше восприятие его, так что, возможно, вам следует отправиться на охоту за тем, что к вам взывает. Я рекомендую вам прочесть « The Glass Essay» («Стеклянное эссе») Энн Карсон, прочесть книги «Against Happiness» («Против счастья») Эрика Уилсона, «Tiny Beautiful Things» («Прекрасные мелочи») Шерил Стрэйд и «Milk And Honey» («Молоко и мёд») Рупи Каур. Посмотрите фильм Хэла Хартли « Пережить желание» и послушайте, как философ Люси Алле рассуждает о великодушии.

Автор фото – Мэттью Вейб, взято с Creative Commons

Тимари Шмит, кандидат наук, специалист по половому воспитанию

Окончание отношений – это не провал, это возможность найти кого-то, с кем вы более совместимы. Выйдите из этого состояния, сохраните импульс. Исследования, по-видимому, указывают на то, что отступление по-настоящему эффективно, что немедленное возвращение в строй – это вариант не только разумный, но ещё и ведущий к лучшим исходам, чем барахтанье. Не забывайте, что, когда кто-то говорит «нет», это не значит «потому что вы ужасны». Это может означать всё что угодно. Отвержение не всегда следует пропускать через себя.



Однако если вы будете продолжать применять один и тот же подход и он никогда не будет приводить к успеху, возможно, это шанс переоценить свою методику: на кого вы нацелены и почему это не работает. Пока эта рана открыта, у нас есть возможность исследовать травмы, которые сначала зажили неправильно, и заложить лучший фундамент для будущего. Что в этой ситуации делает её такой ужасной? Какая боль в основе этого? Думаете ли вы, что больше не найдёте любовь? Чувствуете ли вы себя преданным или одураченным? Напоминает ли это вам о давнишней обиде или экзистенциальной боли? Воспользуйтесь этим временем, чтобы сделать нечто полезное для себя, нечто продуктивное, творческое или полезное для вас чем-то иным. Я обеими руками за то, чтобы превращать себя в сборник песен о разрыве отношений – как гневных и грустных, так и исполненных надежды – и слушать его, одновременно занимаясь чем-то другим, выразительным: тренируясь, занимаясь изобразительным искусством, писательством и т.п. Чувствуйте чувства и анализируйте их.

Больше всего мне нравится подходить к отвержению с эмпатией. Вместо того, чтобы ставить отвержение в вину другому человеку, мне нравится смотреть внутрь себя и пытаться понять чуть больше с его точки зрения. Занимайтесь теорией сознания на некоем базовом уровне, чтобы чуть лучше понимать, что происходило в жизни этого человека. Я написал «Как пережить разрыв отношений», но всё это сводится к одним и тем же простым вещам. Во-первых, принимайте свои чувства такими, какие они есть. Я бы порекомендовал практиковать медитацию осознанности, которая называется медитацией «Метта»: во время неё принимают то, что произошло, а также то, что все разнообразные люди в этих событиях – это уникальные и чудесные личности, которые, возможно, проходили через всякое. Нам нужно проявлять гораздо больше эмпатии к людям, с которыми мы встречаемся. Очень часто мы очень быстро их осуждаем и быстро начинаем полагать, что дело в том, что они нас не ценят, что виноваты именно они. Это опасная точка зрения.



Лора Йетс, коуч по восстановлению и писательница

Позвольте себе чувствовать то, что чувствуете. Печаль, боль, гнев – все эти чувства ценны, сколько бы раз ваши друзья ни сказали, что он/она этого не стоит. Пытаясь не обращать внимания на то, что мы это чувствуем, мы можем отвлечься на что-то нездоровое или прибегнуть к нездоровым механизмам преодоления. Вы сделаете себе большее одолжение, если будете без осуждения чтить свои переживания. Не следует же пытаться получить ответы у своего бывшего или бывшей: так будет только хуже, а ещё это показывает, что у вас нет границ. Мы часто пользуемся идеей «сближения» как того, что поможет нам понять, примириться или отпустить. Правда, в итоге это всегда продлевает ненужное общение и вызывает ещё больше вопросов, на которые нужны исчерпывающие ответы. Вам не нужно, чтобы ваш бывший партнёр получил эти ответы. Если отношения распались, то больше никаких доказательств вам и не нужно. Оставайтесь верными своей ценности и держите голову высоко!



Иногда люди принимают отвержение крайне близко к сердцу. Но обычно происходит отнюдь не отвержение. Я мотивирую людей, с которыми работаю, смотреть на это так: если вы не подходите этому человеку, то и он вам не подходит. Мы не можем быть для всех, а отношения нередко исчерпывают себя. У людей меняются нужды и потребности. Это не делает вас ущербным, а напротив, расчищает вам путь, на котором вы в итоге встретите кого-то, гораздо более подходящего для вас. Если держаться за чувство обиды, то вам только дольше будет больно. Простить ни в коем случае не значит потакать поведению вашего бывшего (если вас внезапно бросили или бывший вас обидел), это значит позволить себе уйти и двигаться дальше.

Окружите себя людьми, напоминающими вам о том, как вы шикарны. Пользуйтесь такими инструментами, как ведение дневника и медитации, чтобы проработать свои переживания. Верьте, что станет легче, даже если в данный момент так не кажется. Главное здесь – делать небольшие положительные шаги каждый день. Чтобы восстановиться быстрее, слушайте мой подкаст, Let’s Talk Heartbreak, перезапуск которого состоится летом. Также я рекомендую подкаст доктора Карин Love and Life и подкаст Love is Like a Plant. Если говорить о книгах, то я всегда рекомендую клиентам: «The 4 Agreements» («4 договорённости»), «Attached» («Влечение»), «Emotional First Aid» («Эмоциональная первая помощь»), «The 5 Love Languages» («5 языков любви») и «Single Is the New Black» («Одиночество – хит сезона») .

Лора Лэйн и Анджела Спера, авторы и подкастеры, This Is Why You’re Single

Анджела: Я твёрдо убеждена, что бывших нужно блокировать в соцсетях. На мой взгляд, самый быстрый способ забыть человека – сделать так, чтобы он не бросался вам в глаза каждый раз, когда вы заглядываете в телефон.

Лора: Если вас внезапно бросают, то дело не в вас. У другого человека не хватает смелости быть взрослым и сказать вам: «Я не готов(а) к отношениям». Или: «Слушай, я встречался с парочкой человек, и у меня, собственно, начались серьёзные отношения кое с кем другим». Или: «Слушай, ты мне очень нравишься, но это как-то не ко времени». Просто помните об этом, о том, какой дурак этот другой человек. А хотите ли вы встречаться с таким человеком? Вероятно, нет. Это ужасно старомодно, однако моей Библией, когда меня бросали тем или иным способом, всегда была книга «Обещать – не значит жениться» или «Why Men Love Bitches» («Мужчины любят стерв»). Это были книги начала нулевых, которые помогли мне пережить разрывы, а также вдохновили меня написать книгу самостоятельно и уточнить эти книги. Обе они до сих пор актуальны. Они старые, но хорошие, да и мне они помогли.

Анджела: Мне просто нравится слышать чужие истории. Проходя через разрыв, можно чувствовать себя одиноким и немного чокнутым, поэтому, слыша чужие истории, начинаешь чувствовать себя лучше. Мне безумно понравилась книга Джули Клауснер «I Don’t Care About Your Band» («Мне плевать на твою группу»).

Лора: Я также рекомендую книгу Хилари Уинстон «My Boyfriend Wrote a Book About Me» («Мой парень написал обо мне книгу») и колонку New York Times Modern Love. Я фанатично их читаю и благодаря им осознаю, что отношения не такие, какими представляются в кино. Они – не та предлагаемая Instagram версия, которую мы видим в лентах своих друзей. Они сложны, и идеальных отношений не бывает.

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