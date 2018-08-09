Как привлекательная внешность меняет людей

Учитывая природу красоты, люди относятся к красивым по-другому, чем к менее привлекательным людям. И в соответствии с десятилетиями исследований в области психологии, такое отношение влияет на все аспекты их жизни – от работы, до личностных качеств, и до их взгляда на мир.

Во-первых, было бы полезно определить, что означает «привлекательный». Существует несколько характеристик, которые повсеместно ассоциируются с привлекательностью, такие как симметрия лица, форма лица и чистая кожа, потому что они, возможно, сигнализируют о здоровье потенциального партнёра. Исследования показывают, что среднестатистические лица также считаются более привлекательными.

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Привлекательность не зависит от способности человека распознавать красоту, а от способности обнаруживать недостатки. «Чем меньше недостатков, тем более привлекательным нам кажется человек», – говорит Кристин Доннелли, докторант экспериментальной психологии в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Другие элементы привлекательности, такие как форма тела, вес и цвет кожи, могут быть более субъективными и зависят от влияния культуры. Уверенность, запах или голос человека также могут влиять на его привлекательность.

В рамках психологических экспериментов исследователи иногда показывают участникам несколько лиц, чтобы установить базовый уровень того, что они считают привлекательным; в других случаях они используют предварительно оцененные лица из базы данных, как База данных Face of Chicago (что по существу то же, что и HotOrNot, но для науки).

Исследователи изучали как влияет привлекательность на качество жизни на протяжении десятилетий. Результаты показывают, что если человек считается привлекательными, то в целом это означает, что другие люди относятся к нему лучше. «Мы предполагаем, что у привлекательных людей есть положительные качества, которые не имеют ничего общего с их физической привлекательностью», – говорит Лорен Хьюман, доцент психологии Университета Макгилла. Это иногда называют эффектом ореола. Привлекательные люди, как правило, считаются более умными, заслуживают доверия, и у них лучше социальные навыки. Мы находим их более интересными, и уделяем им больше внимания, поэтому мы склонны лучше понимать, кем они являются. Красивые люди более успешны – у них выше зарплата и быстрый карьерный рост. Зачастую, красивые люди более счастливы. Даже родители относятся лучше к милым младенцам, чем к уродливым. Дело не в том, что непривлекательные люди воспринимаются более негативно, они просто не воспринимаются так же позитивно, как их более симпатичные сородичи.

Мы часто присваиваем позитивные качества привлекательным людям, основываясь на очень поверхностном знании их как личностей, поэтому мы часто ошибаемся. Но иногда эти предположения могут стать самоисполняющимися пророчествами. «Если вы привлекательный человек, живущий в мире, где все двери открыты для вас, незнакомцы угощают вас вкусняшками, вы любимчик босса, любимчик родителей, тогда вы полагаете, что мир – прекрасное место», – говорит Доннелли, – и может быть, вы будете добрее и открыты для общения с людьми.

Но у красоты есть и минусы. У сексуально привлекательных людей иногда может быть слишком большой выбор партнёров, что может сделать их менее счастливыми в отношениях или даже сократить длительность брака. С возрастом красивые люди становятся менее привлекательными, поэтому они могут подвергнуть сомнению свои взгляды на мир или стать одержимыми сохранением своей красоты, что может вызвать психологическое расстройство. «Если всю свою жизнь вы исключительно полагались на свою внешность, и вам постоянно говорили насколько вы красивы, это может привести к тому, что ваша оценка себя связана с вашей внешностью, что само по себе опасно», – говорит Доннелли.

К тому же, не все люди хорошо относятся к красивым людям. Менее привлекательные люди, чувствуя себя неуверенно или опасаясь отказа, могут предположить, что красивые люди глупы (хотя исследования показывают обратное). Красота может сработать против вас при приёме на работу. Как показало исследование 2010 года, начальство считает, что слишком красивые люди, независимо от их пола, некомпетентны, слишком непристойны, и считаются неквалифицированными. «Похоже, что общий стереотип [о привлекательных людях] позитивен, но я думаю, что иногда в жизни всё наоборот», – заявляет Хьюман.

В общем, предубеждения – это то, от чего мы хотим избавиться, не так ли? Но, мнение, что у жизнерадостных людей больше хороших качеств, на самом деле может сделать мир лучше. «Если мы ожидаем от людей хорошего поведения, то такие предубеждения могут привести к хорошему опыту, поэтому такое предубеждение не обязательно является плохим», – утверждает Хьюман. Риск появляется в том случае, если вы считаете, что кто-то, кто не является привлекательным, не заслуживает вашего внимания и интереса. Хьюман предполагает, что полезным будет преодоление таких негативных предположений о менее привлекательных людях. Однако, как это сделать – это другой вопрос, на который ещё нет ответа. Доннелли предполагает, что мы можем попытаться расширить определение того, что считается красивым. Такая трансформация уже начинает происходить благодаря боди-позитив движению, и появлению в средствах массовой информации людей с разным цветом кожи и формами тела.

К тому же, изучение красоты может быть трудной задачей. «Одна из трудностей заключается в том, что это аморфная конструкция: нужно учитывать множество факторов, которые входят в неё, поэтому исследователи должны чётко определять понятие красоты», – говорит Хьюман. И хотя учёные достигли больших результатов в этой области, всё ещё есть несколько неисследованных аспектов. Во-первых, как привлекательные люди воспринимают себя и друг друга, во-вторых, почему привлекательные люди воспринимаются более точно другими, чем менее привлекательные люди.

И для всех не привлекательных людей, не беспокойтесь. Существуют вещи, которые могут сделать вас более привлекательными. Согласно результатам одного исследования, люди, которым предлагают произвести хорошее впечатление, ведут себя более уверенно и позитивно, независимо от их привлекательности.

Эта статья впервые появилась на VICE US.