Как проходят свидания у незрячего человека

Ориентироваться в мире свиданий нелегко, даже когда со мной собака-поводырь.

Скажу сразу: я незрячая. Я – 24-летняя ютьюберша и мотивационный оратор, живущая в Лос-Анжелесе. Я не только суперодиночка, но и испытываю физическое влечение иначе, чем большинство людей.

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Я практически потеряла зрение из-за пигментного ретинита в 2008 году, когда мне было всего 14 лет. Именно тогда я, как и многие мои ровесники, как раз заинтересовалась свиданиями. В том же году один парень из моего класса сказал: «Ни один мужчина ни за что не женится на слепой девушке». Как он это объяснил? «Жениться на незрячей – это всё равно что купить вещь, о которой уже знаешь, что она сломана, а на такое не хватит глупости ни одному мужчине». Можете представить себе, как он удивился, когда я несколько месяцев спустя встретила своего первого парня.

Помню, как я, когда мы впервые встретились в музыкальной студии, таращилась в направлении его голоса и напрягала глаза. Я мысленно заставляла их увидеть, как он выглядит.

Невероятно, но успехом это не увенчалось. Впрочем, это было неважно: я знала, что он милаха. Я слышала это в его голосе и чувствовала это в его уверенности. Даже нюхом это чуяла… Да-да, чуяла. Хотя это продлилось максимум месяцев восемь, до драматического слёзного разрыва в подвале его родителей, я научилась из этих отношений очень многому. Он научил меня тому, что безусловная любовь более чем реальна и её заслуживают все, что я цела и вполне хороша такая, какая есть, и что у всех нас есть недостатки – просто некоторые не так очевидны, как другие.

Десять лет спустя, после нескольких парней и разрывов, целой кучи вторых и третьих свиданий, за которыми не последовало четвёртое, и ещё одних отношений, которые продлились больше двух лет, мне хотелось бы думать, что опыт сделал меня немного мудрее.

[Photo description: A woman is laying down in bed, her head is on the pillow. She is speaking on the phone. She holds the receiver in her right hand. And she is using her left hand to play with her necklace, which has a heart charm. There are abstract, rectangular rays radiating from the phone. The background is black and the image is very colorful.]

Итак, каково же самое большое заблуждение насчёт свиданий у незрячих людей? Якобы незрячие люди не могут быть такими поверхностными, как зрячие. Я и сказать вам не могу, сколько раз слышала высказывания вроде: «Если ты не можешь видеть того, с кем встречаешься, ты, должно быть, встречаешься с людьми только из-за того, что они – это они». Незрячих людей с удовольствием ставят на пьедестал как неповерхностных и несклонных к осуждению других!

Я такая же, как и все: у меня есть предпочтения, касающиеся физического облика тех, с кем я встречаюсь, и я не считаю, что это плохо. Я предпочитаю мужчин ростом от 5 футов 6 дюймов до 5 футов 11 дюймов, стройных, но не мускулистых, с минимумом растительности на теле или лице и с хорошим чувством стиля. Мои друзья говорят, что мужчины, с которыми я встречаюсь, вписываются в типаж «моделей Hollister». А не нравится мне, по сути, противоположное: причёски-«гульки» и длинные волосы, бритые головы и очень высокий рост или массивное телосложение.

Мы все сознательно или несознательно ищем что-то определённое во внешности партнёра, и я действительно испытываю физическое влечение. Просто не так, как зрячие люди. Всё то, что меня привлекает, можно воспринимать и другими чувствами, кроме зрения. Такие вещи, как цвет кожи или волос, для меня не важны, потому что я их не вижу, но важны запах и речь.

(Разумеется, я однозначно и исключительно встречаюсь с людьми, которые соответствуют всем требованиям в плане характера, образа жизни и прочих хороших вещей – я довольно давно сняла видео для своего канала на YouTube, чтобы объяснить, что ещё меня привлекает.)

Пока вы не начали представлять себе ту сцену из «Гриффинов», в которой незрячая девушка щупает лицо Рокки из «Маски», позвольте мне остановить вас и разъяснить, что незрячие люди, как правило, не щупают лица. Я сама знаю множество незрячих людей, и этого не делает ни один из них! Это ещё один из достаточно неприятных укоренившихся стереотипов. Спасибо за это Хелен Келлер.

…Ладно, шучу. Но весь этот стереотип об ощупывании лиц начался с неё. Людям с несколькими инвалидностями действительно может быть нужно ощупать лицо близкого друга или члена семьи, чтобы понять его эмоции и эффективнее общаться. Если говорить о высокофункциональных незрячих людях вроде меня, то нам, как правило, это не нужно и вообще этого не хочется. Ощупывание отдельных черт лица без контекста остальных его частей (не говоря уже о самом человеке) не помогает мне составить «картинку» человеческого лица. (А меня об этом просили – спрашивала даже бабушка моего первого парня. Уверяю вас, это было гораздо хуже, чем если бы я отказалась.) Я, по сути, хочу сказать: если мы когда-нибудь встретимся или пойдём на свидание, пожалуйста, не просите меня ощупать ваше лицо.

Я прекрасно узнаю характер человека, проводя с ним время. Взять к примеру моего последнего парня: я узнала, что у него нет растительности на лице, когда мы впервые поцеловались, но о том, что он спортивный, я знала ещё задолго до этого. Он постоянно говорил о своей любви к спорту и своих тренировках. Когда я взяла его за левую руку, чтобы он побыл мне поводырём, см. как правильно вести незрячего человека, моя гипотеза подтвердилась: он был достаточно накачан. Разумеется, я всегда могу попросить кого-то из друзей или родных описать мне чью-то внешность и это тоже может быть полезным.

С другой стороны, с глаз долой – из сердца вон? Это реально – я незрячая, и я это подтверждаю. Поскольку я не могу сразу ощутить физическое влечение к человеку из-за его внешности, увидеть его лицо по Skype или пялиться на его страницу в Instagram, человек нужен мне живьём, иначе я теряю к нему влечение. Даже спустя двух с лишним лет отношений с последним парнем мне нужно было лично находиться в его присутствии, говорить с ним, держать его за руку, чувствовать его энергию, даже раньше, чем у меня появлялось желание поцеловать его в знак приветствия. У меня бы ни за что не сложилось с отношениями на расстоянии, и это печально, так как я очень много путешествую по работе… Может, поэтому я и одинока?

Парни, с которыми я встречаюсь, не всегда понимают, почему я не люблю целоваться на первом свидании и почему им может потребоваться «не спешить». Не всех их устраивает то, что им всегда придётся быть за рулём, а иначе нам нужно будет вызывать Uber, потому что я не могу водить машину. Им может быть неловко брать на себя роль «зеркала» и честно говорить мне, когда я выгляжу не очень хорошо. По сути, слепота– огромный фильтр для подонков.

Однако важнее всего из того, что я узнала за десять лет свиданий с инвалидностью, следующее: нужно быть осторожной. Большинство людей не задумывается о том, что у женщин с инвалидностями в три раза выше вероятность подвергнуться в течение жизни сексуальному или физическому насилию. Общество склонно десексуализировать инвалидность, но если говорить о сексуальном насилии и насильственных отношениях, то мы в группе повышенного риска.

Поэтому, да и не только поэтому, я стараюсь заботиться в первую очередь о своём удобстве. Но это просто мои заморочки – у меня те же проблемы со свиданиями, что и у всех остальных, плюс ещё несколько дополнительных. Я считаю, что все должны иметь возможность распоряжаться своим временем и телом как хочется: ждать брака, заниматься сексом без обязательств, целоваться на первом свидании или на десятом. Делайте так, как вам удобно, но в первую очередь делайте то, благодаря чему чувствуете себя в безопасности.

Я научилась спокойно относиться к тому, что мне будет нелегко. Бывают подходящие люди в подходящее время и подходящие люди в неподходящее время. У всех нас есть свои сильные и слабые стороны. Мы все прибегаем к компромиссам. Именно поэтому самые лучшие отношения – партнёрские. Если вы спокойно отнесётесь к тому, что я не могу водить машину, и не будете спешить с интимностью, я приму ваши вонючие ноги, а может, и ваш храп.

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Эта статья первоначально появилась на VICE US.