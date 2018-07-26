Как проходят свидания у незрячего человека

Ориентироваться в мире свиданий нелегко, даже когда со мной собака-поводырь.
Скажу сразу: я незрячая. Я – 24-летняя ютьюберша и мотивационный оратор, живущая в Лос-Анжелесе. Я не только суперодиночка, но и испытываю физическое влечение иначе, чем большинство людей.
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Я практически потеряла зрение из-за пигментного ретинита в 2008 году, когда мне было всего 14 лет. Именно тогда я, как и многие мои ровесники, как раз заинтересовалась свиданиями. В том же году один парень из моего класса сказал: «Ни один мужчина ни за что не женится на слепой девушке». Как он это объяснил? «Жениться на незрячей – это всё равно что купить вещь, о которой уже знаешь, что она сломана, а на такое не хватит глупости ни одному мужчине». Можете представить себе, как он удивился, когда я несколько месяцев спустя встретила своего первого парня.
Помню, как я, когда мы впервые встретились в музыкальной студии, таращилась в направлении его голоса и напрягала глаза. Я мысленно заставляла их увидеть, как он выглядит.
Невероятно, но успехом это не увенчалось. Впрочем, это было неважно: я знала, что он милаха. Я слышала это в его голосе и чувствовала это в его уверенности. Даже нюхом это чуяла… Да-да, чуяла. Хотя это продлилось максимум месяцев восемь, до драматического слёзного разрыва в подвале его родителей, я научилась из этих отношений очень многому. Он научил меня тому, что безусловная любовь более чем реальна и её заслуживают все, что я цела и вполне хороша такая, какая есть, и что у всех нас есть недостатки – просто некоторые не так очевидны, как другие.
Десять лет спустя, после нескольких парней и разрывов, целой кучи вторых и третьих свиданий, за которыми не последовало четвёртое, и ещё одних отношений, которые продлились больше двух лет, мне хотелось бы думать, что опыт сделал меня немного мудрее.
Итак, каково же самое большое заблуждение насчёт свиданий у незрячих людей? Якобы незрячие люди не могут быть такими поверхностными, как зрячие. Я и сказать вам не могу, сколько раз слышала высказывания вроде: «Если ты не можешь видеть того, с кем встречаешься, ты, должно быть, встречаешься с людьми только из-за того, что они – это они». Незрячих людей с удовольствием ставят на пьедестал как неповерхностных и несклонных к осуждению других!
Я такая же, как и все: у меня есть предпочтения, касающиеся физического облика тех, с кем я встречаюсь, и я не считаю, что это плохо. Я предпочитаю мужчин ростом от 5 футов 6 дюймов до 5 футов 11 дюймов, стройных, но не мускулистых, с минимумом растительности на теле или лице и с хорошим чувством стиля. Мои друзья говорят, что мужчины, с которыми я встречаюсь, вписываются в типаж «моделей Hollister». А не нравится мне, по сути, противоположное: причёски-«гульки» и длинные волосы, бритые головы и очень высокий рост или массивное телосложение.
Мы все сознательно или несознательно ищем что-то определённое во внешности партнёра, и я действительно испытываю физическое влечение. Просто не так, как зрячие люди. Всё то, что меня привлекает, можно воспринимать и другими чувствами, кроме зрения. Такие вещи, как цвет кожи или волос, для меня не важны, потому что я их не вижу, но важны запах и речь.
(Разумеется, я однозначно и исключительно встречаюсь с людьми, которые соответствуют всем требованиям в плане характера, образа жизни и прочих хороших вещей – я довольно давно сняла видео для своего канала на YouTube, чтобы объяснить, что ещё меня привлекает.)
Пока вы не начали представлять себе ту сцену из «Гриффинов», в которой незрячая девушка щупает лицо Рокки из «Маски», позвольте мне остановить вас и разъяснить, что незрячие люди, как правило, не щупают лица. Я сама знаю множество незрячих людей, и этого не делает ни один из них! Это ещё один из достаточно неприятных укоренившихся стереотипов. Спасибо за это Хелен Келлер.
…Ладно, шучу. Но весь этот стереотип об ощупывании лиц начался с неё. Людям с несколькими инвалидностями действительно может быть нужно ощупать лицо близкого друга или члена семьи, чтобы понять его эмоции и эффективнее общаться. Если говорить о высокофункциональных незрячих людях вроде меня, то нам, как правило, это не нужно и вообще этого не хочется. Ощупывание отдельных черт лица без контекста остальных его частей (не говоря уже о самом человеке) не помогает мне составить «картинку» человеческого лица. (А меня об этом просили – спрашивала даже бабушка моего первого парня. Уверяю вас, это было гораздо хуже, чем если бы я отказалась.) Я, по сути, хочу сказать: если мы когда-нибудь встретимся или пойдём на свидание, пожалуйста, не просите меня ощупать ваше лицо.
Я прекрасно узнаю характер человека, проводя с ним время. Взять к примеру моего последнего парня: я узнала, что у него нет растительности на лице, когда мы впервые поцеловались, но о том, что он спортивный, я знала ещё задолго до этого. Он постоянно говорил о своей любви к спорту и своих тренировках. Когда я взяла его за левую руку, чтобы он побыл мне поводырём, см. как правильно вести незрячего человека, моя гипотеза подтвердилась: он был достаточно накачан. Разумеется, я всегда могу попросить кого-то из друзей или родных описать мне чью-то внешность и это тоже может быть полезным.
С другой стороны, с глаз долой – из сердца вон? Это реально – я незрячая, и я это подтверждаю. Поскольку я не могу сразу ощутить физическое влечение к человеку из-за его внешности, увидеть его лицо по Skype или пялиться на его страницу в Instagram, человек нужен мне живьём, иначе я теряю к нему влечение. Даже спустя двух с лишним лет отношений с последним парнем мне нужно было лично находиться в его присутствии, говорить с ним, держать его за руку, чувствовать его энергию, даже раньше, чем у меня появлялось желание поцеловать его в знак приветствия. У меня бы ни за что не сложилось с отношениями на расстоянии, и это печально, так как я очень много путешествую по работе… Может, поэтому я и одинока?
Парни, с которыми я встречаюсь, не всегда понимают, почему я не люблю целоваться на первом свидании и почему им может потребоваться «не спешить». Не всех их устраивает то, что им всегда придётся быть за рулём, а иначе нам нужно будет вызывать Uber, потому что я не могу водить машину. Им может быть неловко брать на себя роль «зеркала» и честно говорить мне, когда я выгляжу не очень хорошо. По сути, слепота– огромный фильтр для подонков.
Однако важнее всего из того, что я узнала за десять лет свиданий с инвалидностью, следующее: нужно быть осторожной. Большинство людей не задумывается о том, что у женщин с инвалидностями в три раза выше вероятность подвергнуться в течение жизни сексуальному или физическому насилию. Общество склонно десексуализировать инвалидность, но если говорить о сексуальном насилии и насильственных отношениях, то мы в группе повышенного риска.
Поэтому, да и не только поэтому, я стараюсь заботиться в первую очередь о своём удобстве. Но это просто мои заморочки – у меня те же проблемы со свиданиями, что и у всех остальных, плюс ещё несколько дополнительных. Я считаю, что все должны иметь возможность распоряжаться своим временем и телом как хочется: ждать брака, заниматься сексом без обязательств, целоваться на первом свидании или на десятом. Делайте так, как вам удобно, но в первую очередь делайте то, благодаря чему чувствуете себя в безопасности.
Я научилась спокойно относиться к тому, что мне будет нелегко. Бывают подходящие люди в подходящее время и подходящие люди в неподходящее время. У всех нас есть свои сильные и слабые стороны. Мы все прибегаем к компромиссам. Именно поэтому самые лучшие отношения – партнёрские. Если вы спокойно отнесётесь к тому, что я не могу водить машину, и не будете спешить с интимностью, я приму ваши вонючие ноги, а может, и ваш храп.
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Эта статья первоначально появилась на VICE US.