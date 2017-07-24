Как провести ночь в Чикаго

Чикаго знаменит своими гангстерами, множеством красного мяса и ветром, но на самом деле он этим не исчерпывается! Здесь есть невероятная ночная жизнь, особенно если знать, где искать, и никто в Чикаго не против того, чтобы не выключать свет немного дольше ради правильных посетителей. Если есть какой-то ключ к тому, чтобы наслаждаться этим городом и его заведениями, то поступайте как чикагцы: будьте прямолинейны, но не будьте гадами. Приходите в состоянии голода и жажды, а также знайте, каких заманух для туристов следует избегать и где всегда примут странников, а это легко с этим полезным путеводителем по чикагской ночной жизни.

7–8 вечера

КОПЧЁНАЯ ФОРЕЛЬ НА РЕКЕ КАЛУМЕТ

Прямо к западу от границы с Индианой стоит маленькая белая коптильня под названием Calumet Fisheries. Посмотрите в одну сторону – и вам откроется вид на безотрадность Среднего Запада. Посмотрите в другую – и увидите блестящие очертания зданий города. Посмотрите в любом направлении – и учуете запах копчёной рыбы. Радужную форель пробовать обязательно, а несколько баксов – адекватная доплата к любому заказу за фунт копчёных креветок. Также важно приходить с чётким пониманием «чикагского сгиба». Это когда едят стоя, поставив локти на столешницу и держа еду на расстоянии не более 12 дюймов от рта



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8–9 вечера

СТРАННЫЕ ИГРЫ В УЭСТ-ЛУП

Лучший способ выпустить пар – побросаться во что-нибудь топорами, поэтому непременно загляните в Bad Axe Throwing в районе Уэст-Луп, дабы сократить напряжение в начале вечера. Этот большой яркий склад вполне мог бы быть лабораторией, породившей чикагского хипстера мужского пола (фланель, густая борода, вязаная шапка), но если говорить о метании топоров, то содержание берёт верх над формой. После краткого вводного курса инструкторы в Bad Axe отпускают своих учеников на череду соревнований по метанию. В течение часа даже начинающий метатель топоров может рассчитывать на достижение статуса дровосека.



Чем ещё заняться поблизости: Если говорить о бочче, то прежде всего речь идёт о сцене на заднем дворе в Saint Lou’s Assembly, а затем следует быстренько заглянуть в близлежащий братский бар Moneygun, в котором искусно смешивают классические коктейли. Или попробуйте немного караоке и сычуанских барных закусок в 2 Fun Chinese.



9–11 вечера

ГРУДИНКА, СОЛЕНЬЯ И ВЫПИВКА В УЭСТ-САЙД

Избегайте тусовщиков в ресторанном ряду – полезайте вниз, в Green Street Smoked Meats. Закажите кувшин Chartreuse Mules и две порции острых солений на столик. Рубленая грудинка – отличный вариант для основного блюда, если вам не совершенно всё равно; если же это так, просто остановитесь на пироге с чипсами.



Чем ещё заняться поблизости: Fox Bar (в Soho House) открыт для публики, и в нём есть таксофон, который волшебным образом соединяет только с доставкой пиццы. Lone Wolf отлично отпугивает всех любителей простоты и бро, вываливающихся из близлежащего Parlor Pizza Bar.



11 вечера – 3 ночи

ПОХОД ПО БАРАМ В УКРАИНСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Отправляйтесь в Украинскую деревню и близлежащие районы ради классических украинских и польских чикагских баров, выстроившихся вдоль улиц с западной стороны. Начните с Zakopane на Дивижн-стрит, где музыкальный автомат плох настолько, что даже хорош (рекомендуем малоизвестный польский кавер на «Are You Lonesome Tonight» Элвиса Пресли). Выбирайте любую из множества банок пива и запейте всё шотом Malört. Дисклеймер: вас страшно осудят, если вы скривитесь, выпивая Malört.



Чем ещё заняться поблизости: Ola’s Liquors, Phyllis’ Musical Inn и Stella’s Sports Bar – залог хорошего маршрута. Потом запейте всё отвратное пиво нормальным коктейлем в Sportsman’s Clubна Уэстерн-авеню.



3–5 утра

ТАНЦЫ ДО ЗАРИ У КРАСНОЙ ЛИНИИ

Присоединитесь к ночной джазовой вечеринке с Sabertooth в Green Mill. Этот аптаунский соул-, джаз- и свинг-клуб до сих пор ассоциируется с 40-ыми без фальшивого закоса под винтаж. В Mill у всех есть какая-то история об этом заведении. Капоне? Есть. Поножовщина? Есть. Синатра, Холидэй, Гиллеспи? Ага, все великие. Подземные туннели во времена «сухого закона»? Да вы в курсе.



Чем ещё заняться поблизости: Познайте великолепие Бойзтауна в Roscoe’s Tavern или легендарную панк-сцену в Exit Chicago в Ривер-Уэст. В любом случае ожидайте бондаж от лёгкого до сильного.



5–6 утра

ЧТО-НИБУДЬ ОСТРОЕ В UNCLE MIKE’S

Пицца по-чикагски – это для туристов. Когда приходит время напиться и протрезветь, самое лучшее – это традиционный филиппинский завтрак в Uncle Mike’s Place. (Разумеется, для вас это скорее третий ужин, но не забивайте себе голову.) Тосино, лонганиса и острая-преострая тушёнка на столик, пожалуйста. Столики нередко обслуживает сам Майки, так что не отказывайтесь от бесплатной миски лугава – рисового супа с курицей и лимоном, в который добавляется зелёный лук, жареные чесночные чипсы и куча имбиря.



6–7 утра

РАССВЕТ НА ОЗЕРЕ МИЧИГАН

Отправляйтесь в Промонтори-Пойнт, чтобы посмотреть, как солнце восходит со скалистого пляжика. (Не забудьте, что вид с Саутсайда позволяет рассмотреть роскошные очертания зданий Чикаго с хорошей стороны.) Впечатлите друзей, указав на небоскрёб Саут-Уокер драйв, 311, постмодернистский шедевр, слева. Окунитесь, если хотите, но ожидайте низкую оценку от своего водителя Lyft, если оставите после себя насквозь промокшее заднее сиденье.



Автор всех фото – Айсис Дженкинс.

