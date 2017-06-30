Как провести ночь в Лос-Анжелесе

Раньше повеселиться в ночное время в Лос-Анжелесе было не очень-то просто. Из-за размера города и его не особенно шикарной сети общественного транспорта приходилось либо оставаться в одном месте, воздерживаться от алкоголя или иметь дело с тюремным заключением / штрафами / гибелью людей на дорогах вследствие вождения транспорта в нетрезвом состоянии.



Но благодаря сервисам совместных поездок и парочке улучшений общественного транспорта весь город теперь у вас как на ладони. Это шикарно, так как Лос-Анжелес – лучший город страны. Если погода в Чикаго так отвратительна, что приходится придумывать новые слова для её описания, а Нью-Йорк сейчас, по сути, попадает в новости разве что тогда, когда какая-то крыса съедает нечто странное, в Лос-Анжелесе есть пляж, горы, кинозвёзды и 500 дней идеальной погоды в год.

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Вот наше руководство по тому, как провести идеальные 12 часов за одну ночь в городе.

7–8 вечера

ИСКУССТВО И СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ В LACMA

Начните в LACMA с прогулки под «Подвешенной массой», 340-тонным валуном, подвешенным над бетонным рвом, благодаря которому под ним можно пройти. Майкл Хейзер первопроходец в области ландшафтного искусства, организовал перевозку гигантского камня, завёрнутого в элитное полотно из египетского хлопка.



Из желающих поглазеть на это зрелищное путешествие сформировалась не одна уличная вечеринка, не говоря уже о полемике в мире искусства в связи с заоблачными расходами, из-за чего этот камень, вполне возможно, стал самым скандальным произведением искусства в Лос-Анжелесе. С приходом ночи забредите к «Городскому свету» Криса Бёрдена, инсталляции из 202 чугунных антикварных ламп. (Ни в одном из этих случаев входная плата не взимается.)









8–9 вечера

ЗАКУСКИ И НАПИТКИ В THE PRINCE

Проскользните в кабинку в этом старинном заведении в корейском городке и погрузитесь в обволакивающую тьму ради тарелки местных легендарных острых жареных куриных крылышек и нескольких порций крепких напитков. (Информация к сведению: направляйтесь туда в начале действия 50-процентных скидок на напитки во время ежедневных счастливых часов до 8 вечера.) В коктейльной карте указаны практически все олдскульные, стандартные напитки, о которых только можно подумать, от «Голубых Гавайев» до «Лонг-Айленд айс ти». Декор там сокрушительно безвкусный и, судя по всему, не обновлялся по меньшей мере с 1964 года. Лучше всего то, что каждый столик оборудован звонком для заказа напитков, так что для того, чтобы немедля привлечь к себе внимание, нужно лишь пошевелить пальцем.











Чем ещё заняться поблизости: Wi Spa, роскошный ретрит, украшенный саунами из льда, нефрита, глины и соли, открыт круглосуточно, так что технически можно туда зайти и уйти тогда, когда настанет время встречать рассвет на пляже. Кроме того, можно почтить своим присутствием территорию the Venue, роскошного караоке-бара с экзотическими коктейлями и эпикурейскими радостями вроде тако с синим тунцом.



9–11 вечера

УЖИН И СНОВА ВЫПИВКА В NIGHT + MARKET SONG

Отправляйтесь в Силвер-Лейк, чтобы повысить пикантность в этом суперколоритном тайском заведении. Шеф-повар Крис Йенбамрунг не имеет формальной подготовки, но зато готовит потрясающие тайские блюда, намереваясь конкретно «способствовать питию и веселью в кругу друзей».



Не пропустите: фирменное тайско-бирманское паненг-карри от Йенбамрунга с кусками говядины, погружёнными в гороховый бульон, которое подаётся вместе с жареными роти. Впрочем, в этом меню можно спокойно заказывать практически всё.









Чем ещё заняться поблизости: Если говорить о вкусняшках, то франко-мексиканский мэшап Людо Лефебра, Trois Familia, находится по соседству, хотя туда придётся идти рано или отложить его посещение на следующий день: заведение открыто только на ланч, с 9 до 14 (кстати, вы непременно должны потратиться на нутелловое пиво и торт «Три молока»). Yuca’s, крошечная кафешка с тако на парковке на Хиллхёрст-авеню в близлежащем Лос-Фелис, является семейным любимым делом и примером аутентичности.



11 PM–1 ночи

ПРЕПАТИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ИСТ-САЙДА

Фото любезно предоставлено The Friend

Хотя это заведение открылось лишь в начале года, The Friend уже стал изюминкой района. Его интерьер выглядит как очень приятный гибрид «Персиковой косточки» из «Беверли-Хиллз 90210» и той пафосной кондитерской, которой владеет дочь Ральфа Лорена, а коктейли здесь вполне доступные (во всяком случае, для Лос-Анжелеса, и вероятно, нет, если вы из какого-то нормального места) – примерно по 10 долларов. Когда мы отправились туда в последний раз, в заведении стало очень многолюдно часов в 11 вечера, и нам пришлось торчать в очереди в туалет, казалось, месяца два. Так что, если вы любитель пописать, возможно, вам стоит отправиться туда пораньше.



Затем остановитесь в Zebulon. Это недавно перезапущенное заведение раньше находилось в Бруклине, где прославилось тем, что дало старт карьерам кое-каких серьёзных шишек. С бронированием здесь всё неизменно отлично, и это одно из немногих заведений Ист-Сайда, где можно выпить, не будучи окружённым невыносимыми людьми.

Закончите вSmog Cutter. Оплату там принимают только наличными, агрессивно настаивают минимум на двух напитках, туалеты – будто из «Сайлент-Хилла», а персонал за барной стойкой – едва ли не самый грубый в Лос-Анжелесе (а может, и в мире), но этому заведению как-то удаётся быть едва ли не самым интересным баром в городе.

1–4 ночи

ТАНЦЫ И СНОВА ТАНЦЫ В LOS GLOBOS

В самом сердце Силвер-Лейк на бульваре Сансет находится эта зачуханная берлога (изначально – зал Американского легиона 1930-х годов), один из старейших ночных клубов Лос-Анжелеса. Он также стал (по слухам) одним из первых в городе открытых гей-клубов, в котором провели бурную тусовку, что обеспечило ему культовый статус в легендах о ночной жизни Лос-Анжелеса. Разумеется, здесь нередко можно случайно встретиться с Кифером Сазерлендом, который, как известно, срывал с себя футболку на местном танцполе поздним вечером. Но здесь, опять-таки, нередко можно случайно встретиться… ну, в принципе, с кем угодно. Контингент посетителей здесь самый что ни на есть эклектичный.







Чем ещё заняться поблизости: В те ночи, когда Los Globos закрывается в 2 часа (с понедельника по среду), люди стекаются вBamboo House, уютный тайский ресторанчик, открытый до 4 утра и находящийся в пяти минутах езды по Lyft оттуда, на хризантемовый чай и яичные рулеты.



4:30–6 утра

ОТДЫХ И ЗАВТРАК В THE PANTRY

Отправляйтесь в центр города за жирной едой в Original Pantry Cafe, самое популярное место в Лос-Анжелесе для заедания стресса, открытое всю ночь, с 1924 года. Не волнуйтесь: очередь у дверей может показаться удручающе длинной, но движется она очень даже быстро, и подождать там стоит. Это отчасти завлекуха для туристов, и еда там не самая лучшая, но порции более чем щедрые: горы пушистых панкейков, куски ветчины, свисающие с тарелок, а также плавающая в масле яичница с пылу с жару. Гренки – просто чудо. Молочные коктейли – аж в инее. Кофе необязательно крепкий, но его дешевизна легендарна. А к этому времени вам бы вполне могла пригодиться та бездонная кружечка.











6–7 утра

ВОСХОД СОЛНЦА И ОТКЛЮЧКА НА ПЛЯЖЕ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ НА МЕТРО

Да, в Лос-Анжелесе есть метро. И да, по состоянию на 2016 год это метро ходит от лос-анжелесского Даунтауна до пляжа в Санта-Монике. И ехать туда долго, так что можно немного поспать, прежде чем выйти на причале Санта-Моника, дабы поваляться на пляже в характерной для этого времени суток тишине и призрачном сиянии освещённого колеса обозрения.



Pacific Park, парк развлечений на причале, открывается только в 11 утра, а это значит, что у вас достаточно времени, чтобы расслабиться, прежде чем набегут подростки и туристы. Сядьте на песок и упейтесь всем этим: плещущимся океаном, блуждающими чайками и проносящимися мимо с громогласными песнями ордами роллеров. Видит Бог, вы уже достаточно упились всем остальным – вы просто обязаны принять дозу освежающего Тихого океана.









Чем ещё заняться поблизости: Съездите к малоизвестному пляжу Биг-Рок в Малибу или загляните чуть дальше, посетив любимое пляжное заведение местных, Paradise Cove.



Если не указано иное, автор всех фото – Кристина Данлэп.