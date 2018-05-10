Как прожить лучшую жизнь до и после ядерного Армагеддона

Уже через несколько часов после новостей о том, как Северная Корея, скажем, собирается запускать межконтинентальную баллистическую ракету, которая может нанести удар в любую точку США, электронная почта Брюса Франсиско разрывается от сообщений. 59-летний житель Коннектикута не работает в Агентстве национальной безопасности, и не является экспертом по вопросам ядерной войны, у которого в запасе всегда есть хорошие теоретические ответы на вопросы об Армагеддоне. Франциско — комедийный гипнотизер, гипнотерапевт, гуру по медитации, мотивационный оратор, автор и специалист по уходу за кожей.



Он также строит и реконструирует дома на заказ, и за разумную цену может построить для вас супер шикарное, высокофункциональное бомбоубежище, чтобы прожить под землей несколько лет после того, как обрушится дождь из атомных бомб. И к тому же, он может научить вас сохранять спокойствие, вырабатывать позитивные навыки и сохранять свою кожу сияющей (совершенно нерадиоактивным способом), пока вы будете жить до конца своих дней под землей в комфортных и стильных апартаментах. Даже если остальная часть планеты окажется сожженным, каннибальским, в любом случае крайне опасным адским местом.

Videos by VICE

Такой своего рода всеобъемлющий подход к апокалипсису делает Франциско, возможно, единственным из небольшого, но яркого сообщества выведенных из эксплуатации американских ракетных баз реабилитантов, которые могут дать вам полное спокойствие во время конца света, обещание которого, к сожалению, занимает место в головах тех, кто в настоящее время уделяет даже умеренное внимание новостям.

«Доброе утро, какова средняя цена убежища в случае апокалипсиса и ресурсов, необходимых, чтобы прожить от шести месяцев до трех лет?» — сообщает Франсиско, читая вслух одно из многих писем, которые он получил после последнего ракетного испытания Ким Чен Ына. «Этот вопрос задают часто. Или, вот: «Привет, меня зовут Донна, пожалуйста, скажите мне, могу ли я приобрести полностью укомплектованный дом на 100 человек, чтобы сохранить нас в живых в течение года. Это необходимо сделать в течении недели. Деньги не проблема».



Франциско иронически засмеялся. Однако иногда письма бывают душераздирающими.

«Я не знаю, что делать», — читает он. «У меня есть семья и дети. У нас мало денег, но мы можем быть полезными. Мы можем помочь.

Такие электронные письма регулярно появляются в папке «Входящие» у Франсиско благодаря самоописанному «устаревшему, но очень оптимизированному» сайту, который демонстрирует роскошный «Silohome», который он построил из обломков ракетного комплекса «Atlas-F» времен холодной войны, который находился в Адирондакских горах на севере штата Нью-Йорк. Этот объект когда-то был прикреплен к ныне уже не существующей 556-й стратегической ракетной эскадрильи Военно-воздушных сил США.

Изначально построенный во время второго срока полномочий администрации Эйзенхауэра за примерно 16 млн долл, он и другие 71 бункеров «Atlas-F» в шести штатах (Нью-Йорк, Техас, Канзас, Небраска, Оклахома и Нью-Мексико) стали устаревшими из-за быстрого улучшения ракетной технологии почти как только они были готовы. Все были выведены из эксплуатации к середине 60-х годов, запечатаны (а иногда и затоплены), а также оставлены на гниение.

В течение этого последующего периода структурной дезинтеграции, Франциско — который в наши дни выглядит загорелым и здоровым и похоже, может стать более привлекательным двоюродным братом волшебника Дэвида Копперфилда — рос в Армонке, штат Нью-Йорк, где он научился ремонтировать вещи у своего отца, который управлял компанией, сдававшей в аренду использованные самолеты.



В 1992 году тогдашний партнёр Франциско приобрел базу «Atlas-F» в Адирондакских горах за около 55 000 долл и заручился поддержкой Франциско, который в то время в основном переделывал кухни и подвалы. Единственное, что он увидел, когда добрался до базы — это маленький бетонный клин, торчащий из земли.

«Я не знал, что это была за ракетная база», — вспоминает он. «Я открыл люк и спустился на пару ступенек, и первое, что я увидел, была вода. В то время ни у кого из нас не было денег, поэтому мы купили водяной насос за 50 баксов и медленно выкачали её, и там была грязь и мусор».

Пара взялась за Военный инженерный корпус, чтобы проверить зону на предмет загрязнения, и, после того, как она оказалась чистой, Франсиско начал изредка работать над многолетним проектом по преобразованию собственности.



Все базы «Atlas-F» были выполнены одинаково. Лестница ведет вниз к стальным противоударным дверям, за которыми расположен двухэтажный центр управления пуском ракеты в 15 метров в диаметре и который соединяется через туннель с пусковой трубой в 52 фута шириной и 185 футов глубиной, в котором в гидравлическом лифте находилась 82-футовая ракета «Atlas-F», готовая к старту.

Франциско отреставрировал центр управления пуском ракеты, построил шикарное место для отдыха, кухню и столовую на первом подземном этаже, установил винтовую лестницу, ведущую к фантастическим спальням и мраморным ванным комнатам с джакузи на нижнем этаже. Вентиляционные и септические системы сделаны как надо, а весь центр управления пуском ракеты расположен за бетонными и стальными стенами толщиной в три фута, которые выдерживают адский взрыв.

«Иногда я спал там (во время строительства), — говорит Франциско, — там так тихо, что я даже не могу описать это.

Между прочем, Франсиско выкупил часть у своего партнёра и вложил почти 1 млн долл в этот проект. Он заключался в создании современного «наземного дома» площадью 1800 кв футов в отремонтированном центре управления пуском ракеты. Внутри дома есть вход c клавишной кодонаборной панелью, который ведет вас к этому «секретному» навороченному подземному убежищу. Франциско, который также является пилотом, построил взлётно-посадочную полосу от старой подъездной дороги, которая проходит рядом с бункером.

Стильный поверхостный дом играет ключевую роль. Франциско планировал создать «Silohome» не так, как реабилитанты других баз с ракетами, как например Ларри Холл, который в последние годы превратил свой бункер в Канзасе в то, что он называет комплексом «Survival Condo» — роскошное, просто на всякий случай, подземное жилье для богатых, оборудованное такими удобствами, как тир, стена для скалолазания и вооруженные охранники, наблюдающие за местом круглосуточно. Франциско нравится вариант жить в довольно роскошных условиях — вместо проживания в подземелье как какой-то человек-крот — пока всё не полетит к чертям, а затем можно будет перебраться в подвал, в своё шикарное убежище.

Однако то, что делает Франциско непохожим на Ларри Холлс, заключается в том, что он также может рассказать вам о приёмах достижения внутреннего покоя, а также внешнего комфорта. Даже если вы не можете позволить себе бункер, записи самогипноза, которые он продает через свой веб-сайт «Free Mind Center», могут помочь вам бросить курить, похудеть и спать лучше. Более того, используя его методы, по его методам, как он утверждает, люди лучше «устраняют… негативные чувства и навыки», которые, похоже, могут стать удобным средством для преодоления ядерного Армагеддона.



«Люди сейчас очень напряжены, но мои методы могут помочь им более эффективно и счастливо ориентироваться в своих жизненных ситуациях», — заявил Франциско, невзначай проскользнув к рекламе своего продукта.

В настоящее время его туннель «Silohome» длиной в 185 футов остается незавершенным, поскольку, по оценкам Франциско, требуется ещё много миллионов долларов, чтобы превратить его в многоуровневую конструкцию, которую он приравнивает к «небоскребу в бутылке». Но этот факт не отпугнул инвестора, которого Франциско отказывается называть, от недавней покупки проекта и переезда в «Silohome», несмотря на то, что Франциско всё ещё распоряжается собственностью.



Ранее в этом году Франциско приобрел ещё одну базу «Atlas-F» в Розуэлле, штат Нью-Мексико, за 95 000 долл, и отметил, что намерен приобрести ещё старые ракетные базы для восстановления. «Там абсолютно сухо», — восхитился он своим новым имуществом. «Она находится очень близко к цивилизации, в отличие от некоторых других, которые находятся в самой глуши. Рядом есть магазин «Home Depot» и сеть ресторанов «Applebee’s», там всё есть».

Неплохое место, чтобы провести последние дни перед возможным падением бомбы. А до этого времени можете вздохнуть с облегчением. Франциско может показать вам, как это сделать.

Следите за сообщениями Майкла Голдберга на Twitter.

Эта статья впервые появилась на VICE US.