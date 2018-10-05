Как сменить специальность в университете

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Колледж требует многого от вступающих новичков. Они оторваны от всего, что было им знакомо. Они втянуты в тесное антисанитарное жилое помещение с кучей других гормонально-возбужденных подростков. Они поставлены во главе их собственных планов, принципов и рутинных работ, часто впервые в их жизни. И поверх всего этого они должны принять решение относительно своего карьерного пути длиною в жизнь.

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Так по крайней мере ощущается выбор специальности. Как только направление учебы выбрано, сомнения могут оказаться тратой времени и, что еще важнее, денег. Американцы тратят более $25,000 в год на обучение в колледже, комиссии, проживание и питание по результатам 2016-2017 учебного года, согласно Национальному центру образования и статистики. Перепрофилирование после таких затратных года или двух может выглядеть как поджог огромной кучи денег. Такая нить рассуждения называется ошибкой невозвратных затрат, которую пытаются преодолеть множество людей после долгих лет неудовлетворяющей карьеры.

Положительная сторона в том, что студенты, которые сменили направление и последовали своему истинному призванию, с меньшей долей вероятности будут растрачивать свою юность на паршивой офисной работе. Также они не одиноки. Как утверждает Министерство образования США, приблизительно 30 процентов американских студентов меняют специальность в первые три года обучения в колледже. В некоторых университетах этот процент еще выше, как на пример в Калифорнийском университете в Дейвисе более 50 процентов числящихся студентов хотя бы раз меняли направление. Исследование, проведенное журналом Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, выяснило, что двумя главными причинами, по которым канадские студенты меняют специальность, являются их личный интерес или их карьера.

Не зависимо от мотивации, диплом об образовании лишь одна из составляющих уравнения для получения работы. Гораздо более важно налаживать отношения и создавать репутацию увлеченного и ценного сотрудника. Желание сменить специальность не должно расцениваться как самообман или трата времени. Академические эксперименты могут быть так же важны для студенческого самопознания, как и направление их новообретенной сексуальной свободы.

Мы поговорили с некоторыми студентами, принявшими это трудное решение, о том, как сделать это обдуманно. Вот, что они сказали.

Оцените себя

По мнению студентов, которые через это прошли, самым главным этапом при смене специальности является осознание уровня своего счастья. Поговорите со своим врачём, если он у вас есть. Общайтесь со своими одноклассниками, профессорами и бывшими студентами, чтобы понять испытываете ли вы нормальное количество стресса и удовольствия от своей программы. Если вы содрогаетесь от всех дисциплин своей специальности, то подумайте о переменах



Вот, что сделал Дилан Берг, ньюйоркский клипмейкер. Два года он овладевал специальностью журналиста в Университете Хофстра, пока не решился вместо этого изучать кинематограф. На втором курсе появились некоторые признаки того, что он занимается не своим делом. «Я был на пике говняного периода своей карьеры в колледже, когда решил сменить специальность», – рассказал он VICE. «Я был обдолбан около 24 часов в день. Я принимал наркотики даже втихоря от своих друзей по тусовке, просто, чтоб прорваться и справиться с повседневной жизнью. Я был ужасным журналистом, и мои преподаватели говорили мне об этом». Как только он понял, что несчастлив, появилась мотивация что-то предпринять в связи с этим.

Иногда смена специальности происходит внезапно. Алекс Нью, видеоредактор VICE, который изначально изучал психологию, говорит, что понял, что должен сменить специальность после первой же недели занятий. «Во время моей первой лекции по психологии меня тошнило все 90 минут», – рассказал он. «Через несколько дней после этого я встретил группу студентов-кинематографистов на вечеринке, поговорил с ними об этом». В старшей школе Нью делал анимации и смонтировал кучу видео для моих друзей, в то время когда я был в выпускном классе, но он никогда не воспринимал это в качестве карьерного пути. Студенты, которых он встретил на вечеринке , стали первыми, кто посоветовал ему подумать о такой возможности. Как только он узнал о профессиях в киноиндустрии, Нью понял какой будет его следующий академический шаг.

Эрик Тринидад – программист, графический дизайнер и журналист по тематике еды и напитков, не стал бы тем, кем является сейчас, если бы и дальше следовал своей первоначальной специальности в Институте технологий Нью Джерси. «Стало весьма очевидно, что я не был создан для того, чтобы быть инженером, как мой отец, после того как я практически завалил два основных предмета: физику и химию», говорит он. «Мой мозг просто не думал таким образом, как положено инженеру. Я понял, что надо скорее выбираться из этого мира».

Подобным же образом вокалистка Раиса Гомес, которая только что выпустила сингл о предотвращение суицида, обнаружила себя на перепутье изучения политических и компьютерных наук, игнорируя свою жажду творчества. «Я всегда знала, что хочу быть певицей, моя мама даже говорит, что я пела себе колыбельные, когда была ребенком! Но я росла в Америке как иммигрантка, мои родители с трудом убедили меня прежде всего найти стабильный карьерный путь, – говорит она. – В итоге, у меня началась депрессия от изучения того, что я не любила, и это стало влиять на мое мировоззрение».

Сложно признать, что ты несчастен, особенно учитывая давление социальных сетей в плане того, что вы всегда должны быть идеальны. Но как только ты справишься с этим, следующий шаг – эксперименты.

Исследуй другие сферы деятельности

После осознания того, что возможно ты изучаешь не тот предмет, важно исследовать темы, которые тебя интересуют, говорят наши студенты. Пройдите факультатив по специальности, которая вам симпатизирует, или покрутитесь в кругу знающих людей, чтобы узнать обо всем со стороны. Если вы поглощены искусством походите на курсы по рисованию и пообщайтесь со своими сокурсниками. Если ваша секретная страсть – средневековая архитектура найдитена Reddit форум для фанатов истории.



Берг попал в струю своей будущей страсти из-за задания на ненавистных занятиях по журналистике. «Большую часть времени я был пьян, под кайфом или в каком-то ужасном сочетании и того и другого и ни в малейшей степени не испытывал никакого энтузиазма. Потом начался сезон Оскара, и я решил снять блог по пересказу фильма для одного из своих предметов», говорит он. Он получил больше позитивных отзывов, чем когда-либо до этого и это раскрыло его творческий потенциал. В следующем семестре он записался на вводный курс кинематографического потока, и профессор сказал ему сменить специальность или «быть постоянно несчастным».



Институт технологий Нью Джерси разрешил своим студентам посещать уроки рисования в Рутгерском институте технологий, расположенном неподалеку, чем Тринидад воспользовался, чтоб доказать свою склонность к творческой работе себе и своим родителям. «Для них моя связь с искусством означала, что до конца моей жизни я обречен на паршивую работу в Кинко» говорит он. «Так что я безостановочно принимал участие в местных дизайнерских соревнованиях и выиграл пару из них, призом в которых были деньги, чтобы показать целесообразность моей новой карьеры».

Школьные консультанты по обучению возможно не смогут разглядеть весь ваш потенциал. Так что по словам выпускников, с которыми мы говорили, важно искать и другие источники. Расспросите студентов, учащихся по специальности, которую вы рассматриваете, об их курсовой нагрузке. Поговорите с профессорами и выпускниками колледжа о рынке труда в их сфере. Они не только помогут вам решить менять ли специальность, они так же могут стать друзьями, наставниками или даже в будущем устроить на работу.



По-настоящему смени специальность

Думаете, это весело, но на самом деле очень трудно сойти с пути, на который было спущено столько часов, месяцев, лет и тысяч долларов. Но есть и хорошие новости: по-настоящему решится на перемены – самый сложный этап. Решившись, практически каждый участник нашего неофициального опроса сказал, что заполнение документации было не таким уж сложным.

«Довести до ума второй публичный экзамен, в общем-то, не составило особых сложностей», – говорит Берг. «Главной сложностью был я».

Продолжай оценивать свой выбор

Сменить специальность никогда не поздно, даже после выпуска.

Примером тому является Амбре Келли – половина кураторского дуэта, стоящего за ньюйоркской независимой художественной ярмаркой Весна/Каникулы. Прежде, чем стать художественным менеджером, она посещала школу права. В течение ровно одного дня! Правление деканата спросило у меня определение слова «закон». Стоя перед всеми моими новыми одногруппниками я дала незамедлительный ответ в виде длинного монолога, сравнивающего закон с искусством. По сути, я сказала, что закон, так же как искусство, можно по-разному интерпретировать. Преподаватели в шутку сказали: «Что ж, Вы уже можете выпускаться». Так что я села и задумалась: «Какого черта я тут делаю?»». В тот же день Келли подала запрос на отчисление из школы и ушла. Вскоре после этого она подала заявление в художественную академию и с тех пор ее путь особо не менялся.

Другим примером может быть Стивен Эмерсон, у которого был диплом кинематографиста и работа в студии национальных новостей в Нью Йорке прежде, чем он решил, что хочет стать общественным деятелем. «Я становился все более осведомленным о проблемах, с которыми сталкивается наша страна и хотел внести свой вклад в их решение», – говорит он. Это наводило страх – он думал, ему придется спустить тысячи долларов на второе образование. Вместо этого он нашел множество программ, в основном учитывающих наличие общего образования и готовность работать. «В процессе переговоров моему учебному заведению понравилось, что я смог обозначить, что навыки, развитые мною во время обучения на кинематографиста, могли бы мне помочь в процессе формирования новых навыков общественного деятеля», – рассказал он.

Заключите мир со своими родителями

Те, кого мы опросили, почти без исключения сказали, что самым сложным этапом смены специальности было объяснение своего выбора родителям. Джейми Л. Уоркмэн, старший преподаватель Государственного университета Валдоста в Джорджии, обнаружил в исследовании 2015, что родительское влияние оказывает значительное воздействие на выбор студентом специализации. Кимберли Ренк, профессор психологии в Университете центральной Флориды, также нашел связь между очевидным семейным критицизмом и симптомами депрессии среди молодых женщин. Влияние семьи на наши решения, касающиеся образования, и на нашу самооценку может оказаться сильнейшей комбинацией, которая сделает общение с ними очень ответственным этапом при смене специальности.

«Это было мечтой моего папы, чтоб я пошел по его стопам и стал инженером, и смена технической профессии на творческую была абсолютной противоположностью его мечты», – говорит Тринидад. «В конечном счете я перешел в Рутгерс и поступил на кафедру графического дизайна. Я выпустился с отличными оценками по Изобразительному Искусству и получил работу в электронном издательстве за день до этого. И теперь в их разговорах с другими родителями я служу примером в пользу того, чтобы «позволить своим детям делать то, что они хотят».

После того, как Берг надлежащим образом заполнил документацию, он должен был уладить вопросы со своей матерью. У него была большая журналистская стипендиальная программа, и переход на кинематографию стоил дороже. Вдобавок ко всему, он сказал, что его мама, родившаяся в Кентукки, сама хотела стать журналисткой, но по экономическим причинам «работала на пропахшейся коксом радиостанции и большую часть 1980-х провела в океане спиртного», прежде, чем стала совмещать четыре работы, чтоб обеспечить своим детям уровень жизни среднего класса. Объяснить ей, что он не хотел того, что хотела она было невозможно, так что он поговорил со своим отцом.

«Мой отец помог объяснить маме, что любой профессор считал меня литературным поденщиком, который не устроился бы на хорошо оплачиваемое место, – говорит Берг. – Помогло и то, что среди людей, говоривших с моим отцом, был бывший сотрудник видеопроизводства службы новостей Си-Би-Эс». Он рассказал папе Берга о всех тех режиссерах, которых знал, и о том, что видел в них ту же энергию, которую распознал в Берге, сравнивал его с журналистами, которых знал. «Он закончил их с папой разговор объясняя: «Журналисты ищут истину. Ваш сын приукрашает историю, если она кажется скучной». Это сработало. В течение следующей недели я сменил специальность».

В буйном процессе изменения своего учебного пути разговор с родителями может быть как первым шагом, так и последним. Оцените свое счастье, экспериментируйте и с другими сферами деятельности, меняйте специальность, оценивайте перемены, анализируйте их и если необходимо, повторяйте.

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Эта статья первоначально была опубликована на VICE US.