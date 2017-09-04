Как США и Северная Корея могут избежать ядерной войны

И вот опять. Ядерный арсенал Северной Кореи достиг очередной вехи – в данном случае он, по-видимому, обрёл способность к нанесению ударов по территории США, как сообщает донесение разведки США, полученное Washington Post, так что президент Дональд Трамп добавляет к непременному росту напряжённости свой уникальный колорит. Во вторник он заявил, что дальнейшие угрозы со стороны уединённого королевства будут встречены « огнём и яростью, которых мир ещё не видел». Северная Корея, разумеется, немедленно разродилась ответом, заявив, что рассматривает возможность атаки на Гуам.



В том, чтобы США сели за стол переговоров с Северной Кореей, я вижу и такой недостаток: при этом вроде как казалось бы, что она победила. Но это как бы абстрактно. Скажите-ка с точки зрения человека, который не хочет войны: есть ли у чего-то подобного конкретные недостатки?



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Помимо вопроса «Даёт ли это Ирану понять, что у него есть возможность двигаться дальше?», большой вопрос, на мой взгляд, состоит в том, даёт ли это Северной Корее напрямую, конкретно чувство уверенности в том, что следует увеличить военную активность на Корейском полуострове и вокруг него? Спокойнее ли ей с такими событиями, как Чхонанский инцидент [во время которого Северная Корея, судя по всему, утопила корабль ВМС Южной Кореи]? Или [это поощряет] действия вдоль островов на линии фронта, направленные на попытку повторно заявить о том, что они должны принадлежать ей, а не Южной Корее?

Является ли мнение о том, что армия Северной Кореи не вполне современна, неверным?

Я не думаю, что это мнение совершенно неверно. Северокорейская армия – это, разумеется, не современные вооружённые силы даже в том понимании, в котором таковыми являются вооружённые силы Южной Кореи. Тем не менее, я бы не стал недооценивать её мощь – особенно в плане, например, спецопераций или проникновения на территорию противника, или в плане их мини-субмарин.

Итак, когда люди волнуются, что Северная Корея, обладая МБР с ядерными боеголовками, с военной точки зрения может безнаказанно творить нечто более серьёзное, каковы здесь пределы?

На мой взгляд, у неё действительно немалый потенциал, но я не думаю, что она в том положении, когда ей кажется, что у неё есть возможность стремиться к полноценному вторжению на Юг, как, мне кажется, предполагают некоторые люди – к примеру, они думают, что она просто вторгнется на Юг, и это будет легко. Я действительно не думаю, что у неё есть эта возможность.

Итак, давайте скажем, что США и Северная Корея начинают дипломатическое противостояние. Как это может начаться?

На мой взгляд, если быть реалистами, это, вероятно, следовало бы затевать при посредничестве третьей стороны, и ею, вероятно, был бы Китай. Думаю, в долгосрочной перспективе северокорейцам однозначно хотелось бы сесть за стол переговоров с США, а не с США и китайцами.

А о чём они бы говорили, если не о ядерном оружии?

Это можно было бы выстроить вокруг понятия, например, договора о перемирии [положившего конец боевым действиям Корейской войны]. Нам нужно предпринять что-то вне рамок договора о перемирии, а ещё нам нужно совладать с чувством нарастающего кризиса.

Если бы вы ставили цели для переговоров между США и Северной Кореей, какими бы были эти цели?

Полагаю, идеальной целью для этого – идеальной программой минимум, поскольку избавиться от северокорейской ядерной программы, конечно же, невозможно, но в концептуальном плане это создало бы пространство для урегулированного противостояния и взаимодействия между США и Северной Кореей – была бы нормализация отношений Северной Кореи в регионе и в конечном счёте – на международном уровне. Это подразумевает смещение внимания Северной Кореи в сторону экономики, а не только северокорейской военной мощи, а следовательно, подавление этого постоянного маниакального чувства крайнего напряжения, [которое] умерило бы пики, а также взлёты и падения в отношениях. А южнокорейцам, на мой взгляд, хотелось бы чуть больше стабильности, чтобы им не приходилось так сильно волноваться о том, как люди воспринимают политический риск операций в Южной Корее.

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин хочет переговоров с Северной Кореей. Ожидали бы вы от него удовлетворённости всем этим?

Я думаю, что южнокорейцам гораздо больше понравилось бы самим вести диалог с Севером и не оставаться за бортом. Но я, тем не менее, думаю, что южнокорейцы, судя по всему, вполне ясно дали понять, что примут что угодно только бы увести ситуацию от возможности конфликта, и хотя бы отодвинуть это в краткосрочной перспективе. Найти какой-то способ снять напряжение на следующие два-три месяца, чтобы появилось какое-то пространство для диалога и расслабления.

Если вы заметили, то северокорейцы очень постарались сблизиться с южнокорейцами. Южнокорейцы предложили несколько новых лазеек по гуманитарным и спортивным группам и даже кое-какое финансирование и тому подобное, а северокорейцы продолжают говорить: «Ой, да вы хитрите. Мы с вами говорить не будем. Мы к этому не присоединимся».

В конечном итоге существует ли такой курс, который может взять США и который не является ни дипломатическим, ни военным?

По сути, вы сейчас просто продолжаете соглашаться со статусом-кво, при котором США формально не признаёт Северную Корею как ядерную державу, но и не вступает в противостояние. Северокорейцы не выходят из цикла подъёмов и спадов. Китайцы снабжают их искусственным жизнеобеспечением, которого как раз хватает, чтобы они не развалились, но недостаточно, чтобы они освободились и стали полноценной частью мирового сообщества. Так что в действительности это США могут принять политическое решение о том, чтобы сказать: «Мы просто не можем публично принять, что Северная Корея этого достигла. Мы и дальше будем применять тактику изоляции».

Насколько хорошо, на ваш взгляд, сработает эта стратегия?

На самом деле она не даёт возможности так уж легко управлять [отношениями]. Мы по факту не изолировали Советский Союз; мы изолировали его и очень много с ним говорили. Мы по факту не изолировали Китай, когда там появилось ядерное оружие: мы изолировали его и очень много с ним говорили. Этим невозможно управлять и одновременно игнорировать. Это – линия наименьшего сопротивления.

Данный разговор отредактирован из соображений длины и ясности.

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