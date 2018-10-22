Как Тиндер убивает свидания за домашним ужином

Этой весной Розимар Нивс начала общаться онлайн с мужчиной на Bumble. Общение началось точно так же, как на многих других платформах: парень свайпает прямо на девушку, девушка растапливает лёд, парень спрашивает об увлечениях девушки. Нивс (28 лет) рассказала мужчине, что она выступает на местной сцене искусства и культуры в Чатануге, штат Теннесси, и что она любит готовить, готовит еду для близких и друзей и, по её словам, это её способ показать любовь тем, о ком она заботится.

Это признание, похоже, привлекло внимание мужчины. Каким чудесным будет их первое свидание, если они разделят трапезу, которую она любезно приготовит, сказал он. Когда он может надеяться на такой ужин? «Парень вёл себя подозрительно и почти требовал пригласить его к себе, чтобы я для него приготовила», вспоминает Нивс.

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«Не знаю, почему идея «Давай я приду, и мы покурим» вместо «Приходи, и я приготовлю ужин» странная. Романтика в нашем поколении меняется и, возможно, выглядит не так, чем есть на самом деле».

Читая между строк, Нивс предложила попить кофе как альтернативу. И парень просто от неё отписался.

Стремление к физической близости, а не эмоциональная связь в онлайн знакомствах, заставляет Нивс относиться к намерениям одиноких мужчин с осторожностью. Она бы хотела провести свидание за домашним ужином, но ей кажется, что это может быть просто поводом для интрижки. Зачем напрягаться, чтобы показать парню свой дом, свои увлечения, если он потом всё равно исчезнет? «Когда я готовлю для кого-то или готовлю с кем-то, – это опыт, который позволяет мне быть собой, потому что я это очень люблю», – говорит Нивс. «Это показывает другому человеку частичку меня». Это правда, что существует некоторая интимность, связанная с приготовлением еды для другого человека, а значит, присутствует и фактор уязвимости: твоя пара узнаёт твои предпочтения, получает представление о твоём стиле общения, видит, как ты ведёшь себя под давлением. Она также может молча делать выводы о твоей кухонной посуде и приборах. Но, как гласит избитая психология, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.

Исследования показали, что домашнее приготовление еды помогает людям сойтись в социальном плане, а при правильных условиях (например, наличие достаточного количества времени для приготовления пищи в контролируемой знакомой обстановке) приготовление еды – это отдых. Ещё одно исследование показало, что предложение еды – это способ сбросить негативные эмоции у получателя, и что «использование пищи в качестве поддержки усиливает межличностную близость».

Most Tinder dates start at bars and cafes—not with a rando making you spaghetti and meatballs in his kitchen. Photo: Getty Images

Большинство свиданий в Tinder начинается в барах и кафе, а не с незнакомки, готовящей спагетти и фрикаделькина своей кухне. Фото: Getty Images

По мере того, как жизненный цикл отношений продолжает сокращаться, пытаются ли пары пролететь мимо домашнего приготовления еды (и его связующего эффекта) и сразу прыгнуть в фазу «познакомиться поближе»? Жертвуют ли одиночки интимностью, которая приходит с совместной готовкой?

Доктор Терри Орбуч, автор «Найти любовь снова: 6 простых шагов к новым и счастливым отношениям» и профессор социологии в Оклендском университете в Мичигане, считает, что пары, встречающиеся давно, и новые пары утрачивают преимущества совместной деятельности, склоняясь к выпендрёжным еде и опыту. По её словам, готовка – это не только командный опыт, но вы также вдвоём упиваетесь славой в последствии, что может быть довольно сексуальным. «Вы вместе приготовили еду, и теперь можете вместе съесть продукт», – говорит Орбуч. «Это связывает вас и порождает волнение и страсть».

Важно и то, продолжает Орбуч, что приготовление еды для пары показывает, что вы знаете, что такое слушать. Если человек, сообщил, что он не переносит глютен, но попадает на домашний ужин со спагетти и фрикадельками, это красный флаг, что его пара, скорее всего, не лучший собеседник.

Свидание с домашней готовкой – это главный показатель, что вы кому-то нравитесь, говорит Мэтт Мур, шеф и автор «Пригласите её на ужин». Ещё находясь в поиске пары, Мур (теперь женат) приглашал женщин на свою кухню, если у него были серьёзные намерения по отношению к ним. «Когда я ходил на свидания, если кто-то мне не нравился, я не тратил на неё ни время, ни усилия», – говорит Мур. «Я либо за ней гнался, либо нет. Если женщина мне нравилась, я готовил для неё ужин». Но сохраните телодвижения «шеф дома» напоследок, когда вы уже сходите на несколько свиданий, добавляет он. Пригласить кого-то в свою квартиру на первом свидании – это немного слишком.

«Захотеть приготовить для кого-то и установить близость – милый жест… но тогда возникает вопрос – почему ты хочешь, чтобы мне было комфортно у тебя дома?»

Сваха Дженис Спиндель согласна, что безопаснее подождать хотя бы до третьего свидания, чтобы показать свои кулинарные способности, при условии, что перед этим вы были на настоящем свидании хотя бы два раза. Готовка для партнёра является частым выбором среди её клиентов, многие из которых мужчины высшего сословия, и помогает показать, что вы расслаблены и приземлены. Тем не менее, по словам Спиндель, важно оговорить ожидания: «Вы приглашаете человека домой на ужин, но это не означает, что вы будете на десерт».

Из-за таких намёков Кики Фелиз сильно опасается приглашать людей к себе домой и ходить в гости. Нынешний политический климат, а также природа платформ для свиданий способствуют постоянному вниманию к физической безопасности и активной проверки тех, кого она приглашает к себе – она говорит, что у неё есть друзья, которые никогда не видели её квартиру в Нью-Йорке. Поэтому, когда речь заходит о свиданиях, она предпочитает встречаться в общественных местах. «Захотеть приготовить для кого-то и установить близость – милый жест», – говорит Фелиз – «Но тогда возникает вопрос – почему ты хочешь, чтобы мне было комфортно у тебя дома?»

В кругу Фелиз и её друзей свидание с домашней готовкой – редкость. Она считает, что это старомодно и идёт вразнобой с сегодняшней культурой свиданий, когда люди хвастаются тем, куда ходили, и что делали, а не делают милые жесты. (Но она бы сходила на общественный кулинарный урок с партнёром.)

Тем не менее, Фелиз замечает противоречивость в поведении, когда дело доходит до свиданий: многие пойдут домой к незнакомцу с Tinder, чтобы покурить траву, но никогда не пойдут к этому же человеку домой, чтобы поесть то, что он приготовил. Возможно, это слишком романтично, считает она… слишком страстно.

«Не знаю, почему… идея «Давай я приду, и мы покурим» вместо «Приходи, и я приготовлю ужин» странная» – говорит Фелиз. – «Романтика в нашем поколении меняется и, возможно, выглядит не так, чем есть на самом деле».

Несмотря на сложное начало с голодным поклонником из Bumble, Розимар Нивс неустанно ищет чувака, для которого можно готовить. Она встречается с парнем несколько недель, уже познакомилась с его семьёй, и считает, что правильно пригласить его к себе на кухню. «Надеюсь, за этим последует следующий шаг», – говорит она. «Будь то совместная ночь или более интимная обстановка, чтобы мы поговорили о более серьёзных вещах».

Эта статья первоначально появилась на VICE US.