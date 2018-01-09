Как завязать со всем в 2018 году

«Новый год, новый я» – типичная ложь, которую мы говорим себе, наподобие «мои родители сделали всё возможное» или «носить спортивные брюки на людях приемлемо». Я то знаю, ведь обычно мне удавалось продержаться примерно до 9 января до того, как я опять лежал по шею в мороженом, облитый Джеком Дэниелсом вместе с новым абонементом в спортзал, который горел в шреддере. Но я узнал, что побороть пагубную привычку вполне возможно. В 2009 году я был 110-килограммовым алкоголиком и наркоманом, который жил в подвале своей мамы. Я ожидал, что мои пристрастия убьют меня до того, как мне исполнится 30. И им почти это удалось.



В 2015 году я много пил, почти каждый день, а после двух лет без кокаина я снова начал его принимать. Каждый день я курил травку. Кроме того, я принимал оксиконтин, экстази, галлюциногенные грибы, и, учитывая, что дилеры, как известно, разбавляют наркотики, возможно, также немного серной кислоты. А в промежутках я выпивал пять чашек кофе и выкуривал пачку сигарет, чтобы держать равновесие. Добавим еду из МакДональдса вместе с порно, прежде чем закончить, всё оплачено с помощью кредитных карт. В декабре того же года за неделю до моего 29-летия у меня был диагностирован второй приступ панкреатита. С того дня, два года назад, я не выпил даже рюмку. После нескольких рецидивов я больше года не употребляю сильнодействующие наркотики.

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Девять месяцев назад я записал подкаст под названием «Алекс Вуд завязывает со всем» и заставил себя перестать употреблять марихуану, кофе, грызть ногти, курить сигареты, употреблять красное мясо, молочные продукты, смотреть порно, использовать кредитные карты и сплетничать. Последние три пункта в моем списке для подкаста – это сахар, соцсети и смартфон. Из собственного опыта и на основе опроса для моего подкаста относительно зависимости от наркотиков, еды, покупок, порно, азартных игр, сигарет, и гнева я понял, что путь, чтобы бросить пагубные привычки, у каждого свой. Я могу посоветовать лишь то, что сработало для меня. Надеюсь, что каждый, кто читает это сможет что-то извлечь для себя.

Первой пагубной привычкой, с которой я завязал, был кокаин. Мне было 22 года. Я нюхал кокс для развлечения (что рассмешит любого наркомана — и звучит, как будто я был в команде по боулингу, где все употребляли кокаин) в течение нескольких лет. Меня попросили выступить на Фестивале смеха «Just for Laughs» в Монреале — мечта для канадского комика. Он разжёг огонь во мне, чтобы добраться до звёзд и скинуть с себя оковы … Хорошо, что это не произошло. Он зажёг огонь под алюминиевой фольгой, и я потянулся за кокаином, чтобы попытаться освободить его. В течение следующих нескольких месяцев я тратил каждую копейку на кокаин. Как оказалось, кокаин стоит больше, чем несколько копеек. Поэтому, я также задолжал дилерам 1,100 долл. В итоге однажды ночью от ломки меня стошнило на сцене, а через неделю из носа пошла кровь прямо перед тем, как отправится на сцену. Мне казалось, что я был в последних 25 минутах фильма «Кокаин», если бы Джонни Депп жил со своей мамой и никогда не цеплял девушек.

У меня началась ломка. Я занял денег у друга, чтобы расплатиться с дилером, так как был очень привязан к своим несломанным ногам. Больше месяца я не выходил из подвала дома своей мамы и каждую ночь засыпал в слезах. У меня появились мысли о самоубийстве. За всё это время я не чувствовал ничего, кроме пустоты и депрессии. Пока однажды Майли Сайрус не спасла меня. Я вышел из душа и услышал прекрасные гитарные партии из другой комнаты, где работал телевизор. Мне сразу стало хорошо. В одном полотенце, я поспешил в комнату, чтобы увидеть, что за ангелы принесли мне этот сладкий подарок. Когда я увидел Майли Сайрус, поющей в клипе «Вечеринка в США» («Party in the USA»), то рассмеялся. Впервые за месяц я рассмеялся. Когда я понял, что будучи завернут в одно полотенце я истерически смеюсь над музыкальным видео Майли Сайрус, это насмешило меня ещё сильнее. Впервые мне казалось, что всё хорошо. Хотелось бы, чтобы это был кто-то покруче, как например Канье Уэст или Лу Рид, но мы разыгрываем те карты, которые получили. После этого дня я не употреблял кокаин два года до того, пока не начал снова всё лето. В 2015 году в стрип-клубе Монреала я снова сорвался.

Тот 2015 год нужно было забыть, и я всё равно не могу его вспомнить. Я пил почти каждый день. Я снова начал нюхать кокаин. Я так много употреблял экстази, что мне начал нравится хауз. Я съел больше грибов, чем Супер Марио за всю историю игры. Я съедал так много пиццы, что пиццерия, находившаяся рядом, фактически назвала пиццу в честь меня (честно говоря, всё ещё горжусь этим). Я бы засунул свой член в духовку, если бы подумал, что это поможет мне забыть о своей бывшей девушке. Если бы у меня не было бытовой техники, я бы довольствовался порно. Я был не в себе. В мае того же года у меня диагностировали панкреатит. Мне дали антибиотиков на месяц и сказали, что нужно перестать пить хотя бы на год. Я подумал, что отсутствие у меня медицинского образования компенсирует образование врача, поэтому вместо этого я завязал с алкоголем на месяц. В декабре того же года мне снова поставили диагноз панкреатит. Поездка в отделение скорой помощи с абстинентным судорожным приступом от алкоголя наконец достучалась до меня, и я убедился, что мне нужны изменения (и смена нижнего белья, потому что я намочил штаны).

Однажды я решил, что на этот раз на самом деле завяжу с наркотиками и алкоголем, и мой первый шаг состоял в том, чтобы себя мотивировать. Моей главной мотивацией было здоровье и изменение своей жизни к лучшему. Я устал от похмелья, быть на мели, и причинять боль своей семье. Я понял, что вся моя жизнь вращалась вокруг моих зависимостей. Каждое решение, которое я делал, основывалось на том, как это повлияет на получение моей дозы.



Я не родился с врожденной зависимостью от наркотиков и алкоголя. Я перепрограммировал свой мозг, чтобы стать таким. Поэтому я подумал, что всё логично, что если я запрограммировал свой мозг на этот беспорядок, я могу его переустановить. Вы тоже должны верить в то, что можете это сделать. Лично я смотрел на вдохновляющие личности, чтобы мотивировать себя. Вспомните Терри Фокс: Он каждый день в течение 143 дней бежал марафон – с раковым заболеванием и на одной ноге. Сначала он не получал ни пожертвований ни внимания к своему делу, на которые он рассчитывал. Но каждый день он продолжал бежать. Теперь он вошёл в историю в качестве легенды Канады, и от его имени было собрано более 650 млн. долл. Он был человеком, как вы и я. Если он мог это сделать, вы тоже можете завязать с тем, что причиняет вам боль.

Теперь, когда я мыслил позитивно, настало время применить эту мотивацию в деле. Первое, что я сделал – рассказал об этом своей семье и друзьям. Для такого помешанного на контроле чудака, вроде меня, было важно признать, что я не мог сделать это сам. Мне нужна была их поддержка. Контроль также оказался концепцией, в которой я должен был лучше разобраться. Я должен был научиться контролировать себя и свою реакцию на всё, что со мной происходило. 1 января 2016 года стал решающим для меня. Я не пил уже 12 дней. Я пережил дрожь, белую горячку, свой день рождения, Рождество и Новый год без алкоголя. Затем в метро я потерял свой кошелёк.

Я был в бешенстве и планировал выпить как можно скорее. Вот тогда на меня снизошло прозрение, что если я поеду и напьюсь, мой кошелек от этого не появится. Я просто напился бы с потерянным кошельком. Это стало важным моментом в моем выздоровлении, и я всё время напоминаю себе о том. Алкоголь, кайф, переедание или курение не избавят меня от проблем. Они могут временно притупить боль или злость на что-то плохое, что происходит со мной, но затем на следующий день я останусь с теми же проблемами и похмельем. Только я могу решить свои проблемы. В то время я не знал этого, но учился прокручивать ленту.

Проигрывание плёнки означает, что, когда у вас есть желание завязать со всем, не погружайтесь в часть размышлений о тяге к чему-то. Продолжайте даже после того, как посчитаете, что вы справились. Я научился это делать, когда завязал с кокаином (впервые). Я понял, когда у меня возникла тяга, и которая стала моей единственной мыслью: Мне будет так хорошо, если я обдолбаюсь. Я боролся с нарастающей приливной волной этих мыслей, прежде чем однажды я просто подумал: «Что произойдет после того, как я словлю кайф?». Конечно, было бы хорошо кайфануть, но это значит, что я также потрачу деньги, будучи уже должным 1100 долл. наркоторговцу. Кайф не продлится очень долго. И тогда я почувствую вину и депрессию.

Всё, что я узнал о зависимости, натолкнуло меня на одну мысль в прошлом году: завязать с остальной частью своих пагубных привычек и сделать подкаст об этом. Меня больше всего спрашивали о том, как перестать смотреть порно. Когда люди спрашивали меня, пристрастился ли я к порнографии, и когда я говорил «да», я мог прочитать на их лицах: «Этот парень наверное дрочит в самое неподходящее время и в самых неподходящих местах». Как ни странно, прекращение моей зависимости от порно оказалось благодарным делом. Это сделало секс ещё более приятным. Теперь я даже больше привязан, и не представляю свою партнершу эдакой непослушной библиотекаршей, которая к тому же встречается с моим отцом. Я сейчас мастурбирую только два раза в неделю, что гораздо здоровее, чем предыдущая цифра, которое более точно напоминало средний результат игрока Национальной баскетбольной ассоциации за игру.

Когда я перестал есть молочные продукты и красное мясо, это действительно заставило меня понять, что еда может быть как наркотик. Я использую её чтобы отпраздновать, чтобы притупить боль, а также, чтобы заглушить скуку, и я трачу деньги, которые я явно мог бы потратить на более благие цели. Четвертый сезон сериала «Нарки» можно было снимать в пиццерии «Pizza Hut», и я был бы равносильно вовлечён в сюжет. Кроме того, я узнал, что веганы не обманывают себя, когда отмечают, что их рецепты так же вкусны, как и привычная нам еда. Раньше я думал, что к ним такой же уровень доверия, как к нигерийским принцам, которым нужна ваша информация о кредитной карте, чтобы дать вам огромную сумму денег. Однако прошлой ночью моя девушка просто сделала мне пасту с соусом альфредо без молока и курицей, и это было лучшее, что я когда-либо ел. Напишите мне данные своей кредитки, и я дам вам рецепт.

Последнее, что я понял – это не бояться потерпеть неудачу. Рецидив – это часть зависимости. Главное – не позволять вашим минутным слабостям уничтожить весь тяжкий труд. Если вы едите куда-то, и свернули не в ту сторону, вы же не откажитесь от своего задуманного путешествия. «Я свернул не туда, и это самое время, чтобы заглушить мотор, выбросить ключи из окна, снять одежду и насрать в гневе на всё заднее сиденье, потому что теперь я живу в этой машине». Это, очевидно, звучит смешно. Так что думайте о своей зависимости так же. После каждого рецидива я ставал ещё сильнее.

С момента трезвой жизни, я чувствую себя самым здоровым человеком физически и умственно, чем когда бы то ни было. Я выплатил все долги по кредитным картам, и впервые после моей копилки в виде Халка Хогана у меня появился сберегательный счёт. Я влюблён, и это несомненно самые лучшие отношения в моей жизни. Я стал внимательным слушателем, лучшим другом, братом и сыном. Моя карьера переживает новый всплеск, и после восьми долгих лет меня позвали снова выступить на Фестивале смеха этим летом для цифровой платформы Кевина Харта под названием «LOL Network – Laugh Out Loud».

Побороть зависимости иногда бывает легко, а иногда кажется невозможным. Я потерпел неудач больше, чем добился успеха. Например, я пишу это на третий день без сахара, и из-за этого прекращения я немного раздражен. Я знаю, что это сложно, но вы сможете отказаться от своих зависимостей в 2018 году. Даже если это кажется слишком трудным, или вы спотыкаетесь и возвращаетесь, поверьте в себя. У вас больше внутренней силы, чем вам кажется, вам просто нужно копать глубоко, чтобы её найти. И если не получится, просто врубите какую-нибудь Майли.

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