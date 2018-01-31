Как живётся в Аушвице в 2018 году

В эту субботу, 27 января, была 73-я годовщина освобождения концентрационных лагерей и лагерей смерти Аушвиц-Биркенау на юге Польши, где в период с 1940 по 1945 года нацисты убили около 1 млн. евреев.



Сегодня город Освенцим, польское название Аушвица, насчитывает 40 тысяч человек и привлекает более 2 млн. туристов каждый год. В 2016 году немецкий фотограф Феликс Адлер провел шесть недель в Освенциме, где беседовал с местными жителями, чтобы узнать их мнение о том, как живётся прямо возле бывших лагерей смерти.

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Беата

«Если вдуматься, то это звучит немного странно: «Я живу в Аушвице». Но жизнь здесь на самом деле вполне нормальная. Например, я в восторге от этого нового торгового центра, который открылся недавно».

Лешек

«Я не выбирал жить в Аушвице. Это город, где я родился. Здесь мне также нужно зарабатывать на жизнь», – объясняет Лешек. Угольная электростанция, где он работает, находится на территории бывшего военного завода «Крупп», где люди, привлеченные к принудительному труду, изготавливали боеприпасы для нацистской Германии.

Криштоф

«Я, как свидетель Иеговы, тоже обязан нести слово Божье в таких местах», – отметил Криштоф, стоя возле Зала Царства свидетелей Иеговы. «Помимо того, что здесь убили так много людей, и это было, безусловно, ужасно, Аушвиц – это такой же обычный город. Люди здесь должны всегда работать, чтобы стать лучше, и Бог может им в этом помочь».

Мария

«Мне здесь очень нравится, особенно летом. Вообще-то я родилась в восточной Польше, недалеко от Львова, который сейчас является частью западной Украины. А затем я приехала сюда, в Аушвиц».

Дарек

«Ну, здесь не так уж плохо: город очень красивый, и туристы, которые приезжают посмотреть на лагерь, всегда дают мне деньги».

Мартин и Пётр

«Странно говорить людям, что ты из Аушвица», – рассказывает Мартин. «Однажды, когда мы отдыхали в Познани (в западной Польше), мы сказали некоторым людям, откуда приехали, и они спросили нас, в каких казармах мы живём».

Збышек

«Здесь все зовут меня королем!»



Ян

«Мой племянник Джеймс А. Павельчик – первый польский астронавт, который полетел в космос», – продолжал с гордостью повторять этот рыбалка, Ян.

Томаш

Томаш каждый день приходит на берег реки Сола, чтобы позагорать. Эсэсовцы использовали эту реку, чтобы избавится от пепла из крематориев лагеря, в то время как Рудольф Хес, комендант Аушвица, приводил сюда своих детей.

Наталия

«Я не с Аушвица; Я из Кракова, что в Польше. Мы просто приехали в гости к бабушке моего парня. Я определенно считаю, что жить здесь несколько странновато».

Эта статья первоначально появилась на «VICE Germany».