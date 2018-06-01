Каково это – быть молодым и чрезвычайно одиноким в большом городе

В глубине души мы все знаем, что жизнь других людей вовсе не такая сказочная, какой она кажется в соцсетях. Тем не менее, бывает трудно это помнить, когда просматриваем истории Instagram, наблюдая, как люди веселятся, а затем чувствуем себя одинокими и отчуждёнными.



Особенно в городах – где сегодня большинство из нас живут – чувство одиночества может быть усугублено тем фактом, что нас окружают миллионы людей, которые, похоже, прекрасно проводят время друг с другом, а мы сидим дома одни и смотрим Netflix, пока он не спросит нас, там ли мы всё ещё.

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Исследования показали, что одиночество – серьёзная проблема для психического здоровья, которая также представляет потенциально большую угрозу для здоровья населения, чем курение и ожирение. Недавно правительство Великобритании назначило министра по одиночеству, чтобы помочь решить проблему, которая затрагивает около 9 миллионов британцев, молодых и старых. Бывает тяжело вырваться из замкнутого круга одиночества, потому что с чем меньшим числом людей вы говорите, тем скорее вы почувствуете, что вы единственный человек в мире, который борется с этим – поэтому множество групп настаивают на более открытой, общесистемной дискуссии по этому вопросу.

VICE Netherlands пообщался с 5 иностранными студентами, которые уехали от своих друзей и родственников в Амстердам, чтобы начать то, что, как они надеялись, станет захватывающей новой главой в их жизни. Вместо этого они обнаружили, что создание новых связей в странном городе намного сложнее, чем они ожидали, и что одиночество затрагивает каждый аспект их жизни.

Нгуен, 24 года, Вьетнам, изучает язык технологий

«Возможно, я насмотрелась американских фильмов, когда была моложе, но я возлагала такие большие надежды на то, какой будет университетская жизнь. Но реальность не такая захватывающая, как я надеялась. Я трачу всё свое время на работу и у меня не так много друзей. Когда я не учусь, то смотрю мультфильмы – привычка, которую я приобрела, переехав сюда, поскольку большую часть времени я провожу в одиночестве. Я даже провела свой день рождения, просто сидя взаперти, и целый день смотрела мультфильмы.

«Мой первый месяц в Амстердаме не был таким уж плохим, я всё время была занята, всё было новым и захватывающим, но скоро всё изменилось к худшему. Я провалила много своих начальных экзаменов, потому что не была привыкшая к здешней системе. Вдобавок ко всему, я пыталась построить новую жизнь в новом городе, но мне некому было довериться, когда я чувствовала себя напряженно и одиноко. На самом деле, то были самые худшие времена в моей жизни. В те первые месяцы были вечера когда я запиралась в своей комнате, плакала и думала: «Если бы я умерла здесь, то никто об этом бы не узнал». Было совсем хреново.

«Думаю, что в Амстердаме я чувствую себя особенно одинокой из-за того, что меня постоянно окружают другие люди, которые веселятся в этом огромном, ярком городе. И когда я слышу, как люди говорят обо всех вечеринках, на которые они собираются, я задаюсь вопросом, почему моя жизнь здесь не такая захватывающая».

Ирина, 23 года, Россия, изучает историю Европы

«Я переехала в Амстердам, чтобы быть со своим бойфрендом, даже несмотря на то, что у меня не было здесь ни друзей, ни работы. В течение первых нескольких месяцев мой парень ходил на работу, а я просто оставалась дома и ничего не делала. На самом деле я не пыталась налаживать связи с новыми людьми, потому что беспокоилась, что мой английский не был достаточно хорош, и в конечном итоге я бы почувствовала себя неловко, если бы попыталась.

И тогда я начала чувствовать себя полностью потерянной. Я пыталась найти, чем себя занять, например, работая няней в русской семье, что обернулось полным кошмаром – ребенок был абсолютно неконтролируемым. Я знала, что мне нужно наладить личные связи, поэтому подала заявку в университет и меня приняли. Но даже после того, как я начала учиться в универе, я не хотела разговаривать с людьми и у меня не было много друзей, а когда мой парень расстался со мной стало только хуже. Я оказалась здесь полностью одна. Он переехал, и после этого, в течение нескольких месяцев, я была просто подавлена. Я почти не могла есть или выйти из квартиры. В итоге я похудела. Это было непростое время.

В этом городе большинство людей просто занимаются своими делами. Если у вас нет каких-либо конкретных интересов, которые вписываются в конкретное место, вы сам себе хозяин. И, конечно, гораздо легче подружиться, говоря по-голландски, которого я не знаю.

Я считаю, что важно говорить об этом открыто, потому что в городах много одиноких людей, которые думают, что они единственные, но это совсем не так. В этом смысле они не одни находятся в одиночестве. Может быть, это может побудить их изменить что-то в своей жизни».

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Марио*, 27 лет, Италия, работает в архитектурной компании

«Все мои друзья из Италии завидуют моей новой жизни в Амстердаме. Они считают, что всё здорово, потому что у меня хорошая работа, мой английский улучшается, и я живу в большом городе. Звучит потрясающе со стороны, но, на самом деле, это не совсем правда.

Большинство людей с нетерпением ждут выходных, но у меня всё как раз наоборот. Я с нетерпением жду понедельника, тогда я могу поговорить с людьми на работе. По пятницам мне очень грустно, потому что начинаю думать о том, как буду проводить ещё одни выходные в одиночестве, в основном за уборкой своей комнаты и играя на компьютере. Когда я выхожу на улицу, то почти всегда чтобы выпить – я иду в бар или по-быстрому заказываю кофе, потом иду домой и снова чувствую себя одиноким. Каждые выходные одно и тоже».

«Люди – это социальные животные, чтобы выжить, нам нужны другие люди. Я как это животное – не могу вспомнить название, но похоже, как овца – которая может умереть от одиночества. Я знаю, что не буду буквально умирать от одиночества, но в жизни нет смысла, когда вы одиноки».

Мария*, 31 год, Индия, работает преподавателем

«Я не впервые живу за границей – я училась в Лестере шесть лет. Но жить здесь – это как быть брошенной в совершенно другой мир. Я не знала никого, пока сюда не приехала, и я почти ничего не знала о голландской культуре. Мне казалось, что было гораздо легче встретить людей, когда я была студенткой в Англии, и у нас было достаточно времени, чтобы просто тусоваться и заводить новых друзей. В Амстердаме всё по-другому, потому что у всех моих коллег есть семьи.



Чаще всего я просто хочу быть на работе, потому что тогда я на самом деле говорю с людьми. Я не могла дождаться окончания рождественских каникул; не знала, что делать, куда идти или с кем здесь пообщаться. Я просто заперлась в своей квартире. Мой сосед по квартире отправился домой в Испанию, так что в ней была только я.

Одиночество заставляет меня чувствовать себя бесполезной, как будто я ничего не могу добиться, как будто я не являюсь ценным элементом общества. И мне кажется, что я единственный человек в этом городе, который борется с этим. Я знаю, что это необоснованно, но именно так я себя чувствую».

Иоана, 20 лет, Румыния, стажер в отделе моды

«Я начала чувствовать себя одинокой почти сразу, как только приехала в Амстердам, чтобы работать стажером в индустрии моды. Когда вы оказываетесь в большом новом городе без друзей, это может быть очень сложно. Мне приятно разговаривать со своими друзьями по Skype, но затем звонок заканчивается, и они возвращаются к своей занятой жизни, в то время как я застряла в этом печальном замкнутом круге.

«Каждый будний день одно и то же: я работаю от 9 до 5, а затем отправляюсь домой, чтобы посмотреть телевизор. В какой-то момент я могу пойти в магазин, но без друзей у меня нет других вариантов. Я погрязла в рутине и я очень обеспокоена и чувствую себя бессильной. Это замкнутый круг – я чувствую слабость, потому что ничего не делаю, из-за того, что я ничего не делаю, я чувствую слабость. Кроме того, мои друзья находятся далеко и у них свои дела, поэтому на самом деле они не знают, что я совершенно одна в этом городе.

Я действительно чувствую себя одинокой, когда еду на работу, на метро. Я смотрю на людей у которых есть семьи и друзья и хочу, чтобы у меня, как и у них, было занятие, и люди, с которыми я могу делать общее дело. Их счастье и всеобщее благополучие вызывают у меня одиночество».

*Имена были изменены для защиты личных данных.



Эта статья первоначально появилась на VICE Netherlands.