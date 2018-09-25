Каково это – оставить семью ради работы своей мечты в Кремниевой долине

Улетев в 2014 году в США для получения магистерской степени, Шринат Каттула не только впервые сел в самолёт. Он первый раз в жизни оказался отдельно от семьи, которая живет в южноиндийском штате Андхра-Прадеш. Но в 17 лет, после смерти его матери от рака лёгких в 2011 году, Каттула твёрдо решил изменить к лучшему экономическую судьбу своей семьи – даже если для этого потребуется переехать на другой конец света.

За те три года, пока его мать болела, семье пришлось продать дом, чтобы оплатить лечение, и переехать в съёмное жильё. «Дом продали прямо при мне, – говорит Каттула и добавляет: – Дом нам очень-очень нравился». Брат Шрината, который старше его на пять лет, решил не получать более высокую степень: так он мог работать и участвовать в оплате счетов по уходу за ней. «Ему пришлось кое-чем пожертвовать. Он никак не мог поступить в магистратуру», – рассказывает Каттула.

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«Мы очень рьяно боролись за лечение матери», – добавляет он.

Как найти смысл после сокрушительной потери

Увидев, как его семья потеряла так много, Каттула принял решение изменить финансовую судьбу своей семьи. «Я хотел непременно стать движущей силой семьи в экономическом плане», – говорит он.

Каттула был гением в информатике: по его словам, он вошёл в пять процентов лучших выпускников-бакалавров у себя на потоке в Инженерном колледже Гаятри Видья Паришад в своём родном городе Вишакхапатнаме. Но если в Индии обычная зарплата на инженерных должностях составляет всего 15,000 долларов (или 10 лакхов), то в Америке она превышает 100,000 долларов. Поэтому он подал заявки на магистерские программы в США, где каждый год учится почти 200,000 индийских граждан – больше только студентов из Китая.

Каттулу приняли на магистерскую программу по информатике в Университете Северного Иллинойса в Де-Калбе; он получил студенческую визу F -1, а также добился полной оплаты обучения и ежемесячной стипендии в 1,300 долларов в качестве ассистента-магистранта. Но всех его расходов не покрывала даже полная стипендия. Поэтому его семья, и без того уже стеснённая в средствах, взяла в банке кредит в 10,000 долларов, дабы оплатить, к примеру, взносы за вступительные экзамены и подачу заявления, перелёт в США и задаток за квартиру, в которой он поселился с тремя другими студентами.

Были у него и личные потери. По приезду в университет, по его словам, «я в половине случаев чувствовал себя одиноким». Труднее всего было кушать в одиночестве, ведь он обычно ел один, а не с родными, как дома.

Когда всё становится на свои места

Жизнь начала налаживаться, когда Каттула летом 2015 года получил место стажёра в Facebook, где ему платили 8,400 долларов в месяц (плюс бесплатное жильё) и он получил возможность погасить кредит своей семьи. «Это была компания мечты», – говорит Каттула и добавляет, что подал заявку на вакансию прямо на сайте Facebook осенью перед началом работы, а до этого для практики сходил на несколько собеседований в «компании средней руки».

Каттула и признаёт, что старшие друзья и товарищи по учёбе помогали ему по ходу дела во всём, от изучения азов информатики до написания «заявления о целях обучения» для поступления в американские учебные заведения, также он говорит, что много пользовался сайтом вопросов и ответов Quora, пытаясь понять, как получить летнюю стажировку в Кремниевой долине и как лучше всего подготовиться к собеседованиям в таких компаниях, как Amazon, Google, Linkedin и Uber.

Первую работу с полным рабочим днём он получил в марте 2016 года на фирме-разработчике мобильных игр Machine Zone в Пало-Альто, но ему не удалось получить одну из 85,000 виз H-1B, ежегодно предоставляемых в США иностранным работникам. Неудивительно, учитывая то, что в 2016 году на вожделенные рабочие визы, действующие до трёх лет и выдаваемые произвольно в ходе лотереи в апреле каждого года, подалось около 236,000 человек. Компании часто помогают сотрудникам с визамиH-1B получить вид на жительство, прокладывая им дорогу к гражданству.

«Я очень сильно тревожился. Больше всего тревожился из-за того, придётся ли мне вернуться в Индию», – говорит Каттула. Но так как условия студенческой визы всё же позволяли ему работать, он смог остаться на своей работе и снова подать заявку в следующем году. Его тогдашний работодатель, Machine Zone, взял на себя все расходы и бюрократию, а при этом только на подачу документов можно потратить до 7,000 долларов.

Случилось так, что Каттула в 2017 году выиграл визовую лотерею H-1B и в том же году смог оплатить своей семье новое жилье. «Я тогда пережил очень сильные эмоции», – говорит он. Теперь, работая в стартапе WePay, который занимается электронными платежами, он в свои 25 лет, по собственному признанию, зарабатывает более 100,000 долларов в год в качестве разработчика ПО и откладывает 30% зарплаты (вместе со взносами на программу 401(k)), отправляет деньги своей семье в Индию, а также наконец-то купил машину, Honda Accord, и перестал ездить на работу на чужих автомобилях. «До прошлого года я тратил деньги очень осторожно», – говорит он и добавляет, что купил эту машину, лишь получив рабочую визу. С момента приезда в США он побывал дома один раз, а отпуск на работе берёт редко.

Процесс получения рабочей визы усложняется

И хотя Каттула, как и десятки тысяч других индийских граждан, имеющих визы H-1B, живёт, мечтая о Кремниевой долине, скорее всего получить такие возможности в будущем станет сложнее.

Для утверждения своей кандидатуры на получение визы H-1B иностранный работник должен показать свою пригодность к работе на определённой должности по специальности, требующей как минимум степень бакалавра. Долгое время больше всего пользовались этой программой граждане Индии; в 2016 году на их долю выпало 74 процента всех утверждённых заявлений. Визы H-1B имеет около 15% сотрудников Facebook, как показал анализ Reuters, проведённый в 2017 году.

После того, как Дональд Трамп вступил в должность в 2017 году, Служба гражданства и иммиграции США начала всё чаще отказывать в выдаче виз. Количество запросов на доказательства пригодности заявителя к работе на уже существующей должности по определённой специальности, в прошлом году увеличилось на 45%, сообщил Reuters. Такие запросы могут задерживать оформление виз на срок до пяти месяцев, отметила Анналуиза Падилья, президент Ассоциации американских иммиграционных юристов.

Количество удовлетворяемых каждый год заявлений не может измениться без одобрения Конгресса, но получить окончательное одобрение после выигрыша в лотерею «гораздо труднее, а все неиммигрантские визы [в том числе и H-1B] проходят через то, что администрация называет тщательной экспертной проверкой», – добавила Падилья.

«Кандидатуры индийцев, подающихся на H-1B, однозначно стали рассматривать дотошнее», – заметила Падилья. Неопределённость будущего H-1B, возможно, стала причиной недавнего сокращения количества заявителей: в 2018 году подалось всего 190,000 человек.

Советы тем, кто стремится пойти по его стопам

С другой стороны, получение H-1B часто является первым шагом к получению вида на жительство в США и получению реального шанса на исполнение американской мечты.

В ответ на вопрос о том, есть ли у него советы для стремящихся пойти по его стопам, Каттула рекомендует просить совета у старших студентов, уже разобравшихся, как проходить процесс подачи заявления. «Можно просто написать кому-то на Linkedin», – говорит он.

И хотя потерять мотивацию в процессе легко, поскольку «неудач будет очень много», Каттула советует всем, у кого есть большая цель, всегда помнить: «старания всегда важнее таланта».

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Эта статья впервые появилась на VICE US.