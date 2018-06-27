Каково это – учиться в университете в военной зоне

Каждый день студентам университета в северной части Синая, провинции северо-восточного Египта, чтобы попасть на свои лекции, приходится сталкиваться со звуками стрельбы, усиленными полицейскими контрольно-пропускными пунктами и постоянной угрозой взрывов бомб.



В провинции проживает примерно 100 тыс. студентов, которые учатся в двух университетах — государственном университете Суэцкого канала и частном Синайском университете. Многие студенты из близлежащих городов предпочитают учиться в этом районе просто потому, что во всем этом регионе не так уж много вариантов для получения высшего образования.

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В течение последних шести лет боевики ИГИЛ активизировали нападения на египетских военных, часто прямо в сердце города Синая. Операции террористической группы начались в 2011 году с систематических бомбардировок нефтепроводов, проходящих через этот район в Иорданию и Израиль. В мае 2012 года ИГИЛ начал непосредственно атаковать военных. В результате этих нападений и контрударов армии сотни местных жителей были убиты, а тысячи покинули город.

Khuloud

«Я учусь в Синайском университете четыре года», — рассказывает мне студентка Хулуд из факультета журналистики. «За это время я пережила одни из худших дней в моей жизни. Иностранцам тяжело оценить, насколько трудно учиться, когда ты находишься постоянно под угрозой атаки». 21-летняя девушка родилась и выросла в Мансуре, примерно в 300 милях к западу от северной части Синая, но во время учебного семестра она проживает в Синае. «Уходишь утром и не знаешь, вернешься ли ты вечером», — добавляет она. «В прошлом году нам пришлось трижды молиться на похоронах убитых одногруппников. И это, похоже, никогда не прекратится».

Хулуд говорит, что часто чувствует себя униженной из-за агрессии полицейских, когда отправляется обратно в Синай, после того, как проводит время дома со своей семьей. «Большинство студентов колледжей являются иностранцами, поэтому к ним хорошо относятся, но мы, египтяне, подвергаемся насилию и унижениям на контрольно-пропускных пунктах», — объясняет она. «В те дни, когда я возвращаюсь на учебу в Синай, я уезжаю в 6 часов утра, поэтому могу успеть на паром, который объединяет две части Суэцкого канала до полудня, а затем жду по крайней мере три часа, чтобы попасть на восточный берег. На контрольно-пропускном пункте мои чемоданы как правило обыскивают и опустошают — это полная трата времени, и всё потому, что на следующем контрольно-пропускном пункте будут делать то же самое по пути.

Мы все время находимся в состоянии страха. Бронированный транспорт постоянно патрулирует улицы. Я видела, как убегали вооруженные в масках, и видела, как убивают египетских солдат средь белого дня».

Roqaya

Студентка по имени Рокайя из факультета журналистики рассказала мне: «Помимо ежедневных угроз насилия, очень раздражает также то, что интернет и коммуникационные сети постоянно прерываются либо во время военных операций, либо в результате нападений ИГИЛ, которые наносят ущерб инфраструктуре. Поскольку я изучаю журналистику, мне очень сложно что-то сделать. Когда где-то происходит взрыв, мы не можем связаться с нашими семьями, чтобы сообщить им, что с нами всё в порядке. Некоторые люди отправляют домой письма, а другие просят водителей такси, чтобы они помогли им связаться со своими семьями и сообщить им, что всё в порядке. Если со мной что-то случится, потребуется два дня, чтобы моя семья узнала об этом».



«В рамках программы студенты из факультета журналистики должны издавать газеты или выпускать документальные фильмы, но невозможно просто пройтись по улицам Синая с камерой — это слишком опасно», — добавила Рокайя. «И когда в начале семестра мы уезжаем из дома, мы долго эмоционально прощаемся с нашими семьями, так словно мы — это солдаты, уходящие на войну. Наши страхи, по возвращению домой, не прекращаются: по ночам мне не дает покоя то, что я насмотрелась в течение дня. Я не знаю ни одного человека, который не был эмоционально затронут конфликтом».

Justina

Юстина, 22-летняя студентка, которая учится на фармацевта в университете Синая, за последние месяцы потеряла нескольких своих друзей, которые погибли в результате терактов. Она помнит Мохаммеда Рашида, студента инженерного факультета, и его сестру, однокурсницу, которая хотела стать фармацевтом, оба погибли в результате взрыва бомбы на дороге.

Кроме посещения лекций, Джамаль Элдин очень редко покидает общежитие. Он не может этого себе позволить — из-за частых и продолжительных поломок системы связи в районе он часто не получает ежемесячного пособия, которое его семья отправляет ему из Кувейта. Он отметил, что мысль о скором выпускном помогает справиться со всем этим. Однако, несмотря на то, что его семья так далеко, он благодарен египетским одногруппникам, которые всегда готовы поделиться с ним тем, что у них есть, и помочь ему перемещаться по местным зонам конфликта.

Большинство студентов, с которыми я общался, недовольны тем, что подвергаются, по их словам, плохому обращению со стороны военных. Алаа описал, как однажды утром его арестовали на контрольно-пропускном пункте, когда он направлялся на лекции: «Сотрудники службы безопасности попросили показать мои документы, и я показал им свой студенческий билет, но они всё равно решили арестовать меня». Оттуда его передали специальным антитеррористическим службам безопасности, которые задержали его на двое суток, не объяснив причину и не дав ему возможности связаться со своей семьей.

A group of media students at Sinai University

Несмотря на это, Алаа считает себя счастливчиком, поскольку знает много людей, которых задерживали на гораздо больше времени и в гораздо худшей обстановке. Люди здесь убеждены, что к местным жителям нередко относятся намного хуже, потому что они попадаются на глаза военнослужащим, чем бойцы ИГИЛ.



Хотя семья Асмы живет всего в 30 минутах от университета, 20-летняя девушка, как и многие её одногруппники, решила жить в общежитии, чтобы избежать нередко опасных поездок по городу.

«Перед тем, как я перехала сюда, мне требовалось несколько часов, чтобы пройти через все контрольно-пропускные пункты безопасности», — сказала она. «Во многих случаях я просто выходила из автобуса и шла остаток пути пешком».

The front of the main university building after a recent bombing at a nearby checkpoint

Однако сколько бы мер предосторожности здесь не принималось, очень трудно полностью избежать постоянной угрозы для жизни. Всего несколько месяцев назад часть главного здания университета была разрушена, после того как один из близлежащих контрольно-пропускных пунктов подвергся бомбардировкам.

«Мы все испытываем одинаковые трудности — как студенты, так и учителя, только мы чувствуем ответственность за безопасность наших студентов», — отметила Амаль Насреддин, руководитель кафедры английского языка Синайского университета. «Однако становится всё труднее обеспечить им безопасность. Атаки ИГИЛ обостряются и распространяются на большинство районов северной части Синая. С 2014 года я потеряла очень много своих учеников. Последнего звали Мохаммад Абу. Но исходя из недавних событий в этих краях, я понимаю, что он будет не последним».

Эта статья впервые появилась на VICE AR.