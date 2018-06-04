Каково это – жить с протезом ноги всю свою жизнь?

Несмотря на то, что вы видели в фильмах, большинство ампутированных людей не являются ветеранами войны, которые потеряли ногу в бою с гризли. 82% ампутаций вызваны периферическими сосудистыми заболеваниями или диабетом. Термин «человек с ампутированной ногой или рукой» вовсе не значит, что у ему ампутировали конечность; это также относится к людям, которые родились без неё.

Том Рурк, 29-летний аниматор из Ноттингема, является инвалидом с рождения. Помимо людей, принимающих вас за бывшего солдата, каково на самом деле – жить обычной жизнью, ходить на работу и на свидания через Tinder и иметь вместо ноги протез?

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VICE: Когда вы потеряли ногу?

Том Рурк: Я родился с неправильно сформированной правой ногой. У меня не было обеих костей ниже колена. Я бы не смог передвигаться, если бы они просто оставили всё как было, и я был бы в инвалидном кресле. Когда мне было три или четыре года, было решено её ампутировать. Они сделали это, чтобы я смог использовать протез.

Ампутация была произведена ниже колена?

Да, чуть выше, где должна быть лодыжка.

Вы помните время, когда у вас была нога?

Нет. Я смутно помню, как был в больнице, когда делали ампутацию, но я помню, как находился в палате — у меня нет воспоминаний о ноге. У меня есть еще пару-тройку других воспоминаний об этом времени; я помню собаку.

Насколько это влияет на вашу повседневную жизнь?

Существуют повседневные аспекты, но вы ищете способы обойти их. С такими вещами, как душ утром, нужно быть очень осторожным. Если вы представите, как принимаете душ стоя на одной ноге, то упадете и легко сломаете себе шею. Если мне придется куда-то переехать, то буду искать где-нибудь место с ванной, которая совмещена с душем, потому что туда легче залезть, чем в душевые кабины.

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Можете ли вы заниматься спортом?



Я могу почти всё. Не думаю, что смогу заниматься скалолазанием, потому что моя нога просто отвалиться. Все движения, в которых задействована лодыжка, являются непростыми для меня – когда я был ребенком, то пытался кататься на скейтборде, но только с помощью лодыжки можно сделать трюк олли. Хотя, если вы потеряете ногу в восточном Мидлендсе, где я вырос, то вам покажут видеоролик, где я катаюсь на роликах, чтобы доказать, что всё возможно.

Как часто вы меняете протез?

У меня был протез в течение шести или семи лет, потому что он оказался достаточно выносливым, за исключением стопы, которую надо заменять время от времени. Стопа — это отдельная резиновая часть на конце, которую вы можете снимать. У меня назначена встреча через несколько недель, и я думаю, они скажут мне, что нужен новый протез ноги.

Куда вы обращаетесь, когда вам необходим новый протез ноги?

Я иду в клинику для людей, потерявших руки или ноги. Раньше я ходил в одно такое учреждение, где всё здание было предназначено для схожих нужд: для людей с ампутацией от рождения или которым сделали ампутацию позже из-за несчастных случаев или чего-то ещё. Там были комнаты с полками от пола до потолка, на которых лежали только руки или ноги. Они также делали стеклянные глаза; был и кабинет, заполненный стеклянными глазами. Было очень жутко.

Существуют ли протезы спецификации Национальной системы здравоохранения, которые имеют единый стандарт?

Да, у меня есть один самый обычный протез, он действительно очень крепкий, и я не беспокоюсь о том, как он выглядит. Я поехал в Норвегию и взобрался на гору, а он выдерживал всё что угодно. Существуют и другие модели, но их намного проще сломать, потому что состоят из большого числа компонентов, которые легко разрушить. И есть специализированные протезы для определенных видов деятельности, таких как катание на лыжах. У женщин порой есть такие, что позволяют носить туфли на каблуках.

Во время свидания, когда обычно вы говорите об этом?

Обычно я стараюсь признаться сразу, потому что не очень хочется, чтобы это стало сюрпризом. Думаю, что это честно.

Знают ли об этом все из вашей жизни?

Иногда я забываю рассказать людям. Моя подруга не подозревала примерно шесть месяцев после нашего знакомства. Я просто забыл сказать ей, потому что это вовсе не то, о чём я думаю всё время.

По-вашему, это как-то на вас повлияло?

Возможно, я проводил больше времени дома в детстве, особенно в то время, когда мне её ампутировали; я много рисовал, поэтому это оказало определенное воздействие на меня.

Как вы думаете, есть ли в этом какие-то плюсы?

Думаю, вы становитесь намного более восприимчивым к чужим вещам. И это движет вами. Некоторые полагают, что это меня может остановить, но меня это только заводит.

@wernerspenguin

Эта статья впервые появилась на VICE UK.