Канадец обманул полицейских, слепив автомобиль из снега

В этом мире есть немного вещей настолько безупречных как радость от красивого развода полицейских.



Если вы мне не верите, просто взгляните на фотографию выше. Это фото настолько же банально, насколько и смешно. На ней всего лишь полицейский из северного Монреаля, который в одиночку подозрительно рассматривает груду снега на улице, где не положено парковаться. Он уставился, потому что эта куча снега выглядит просто как чертова машина, и если точнее — DeLorean DMC-12 (автомобиль из фильма «Назад в будущее»).

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Создателем данного автомобиля является Саймон Лаприз. 33-летний механик и столяр-краснодеревщик рассказал, что в свободное время он обычно создает интересные вещи – как правило под названием «Laprise Simon Designs» – и когда он увидел гигантскую кучу снега перед своим домом, он приступил к работе.

Laprise in front of the car. Photo via Facebook.

«Это был прекрасный день», – сказал Лаприз. «Поэтому я решил сделать что-то со снежной горой, немного пошутить и повеселиться, создав машину. Это не первый мой автомобиль, однако он является первым, который я сделал на улице в день уборки снега».



«Для меня снег является отличным бесплатным материалом для творения».

Автомобиль – это шедевр из снега, но, возможно, самой гениальной вещью во всей картине является то, что вы должно быть пропустили, если смотрели невнимательно.

СИРИ, УВЕЛИЧЬ!!!

Thank you for enhancing that, Siri.

Вы видите, что там на так называемом лобовом стекле, да, настоящий дворник-стеклоочиститель. Точно такой же вы б увидели на типичном автомобиле, покрытом снегом. Простота в деталях. По словам Лаприза, стеклоочиститель был «настоящей удачей», поскольку просто нашел его по другую сторону улицы, когда создавал автомобиль.



Неудивительно, что полицейские были введены в заблуждение.

Мы не знаем точно, что произошло дальше, но нам известно, что к полицейскому вскоре присоединились коллеги на ещё одной полицейской машине. Это значит, что либо: А) они думали, что это смешно, и позвали коллегу, чтобы увидел всё своими глазами, или Б) они настолько были одурачены, что нужен был ещё один офицер, чтобы понять, действительно ли это снег или нет. Мне нравиться верить в последнее. Саймон Лаприз отметил, что, к сожалению, он не видел полицейских лично, а только фотографии, которые стали популярными, однако он видел записку, оставленную от полицейских, с надписью: «Ты поднял нам настроение».

“We’re going to need backup here.” Photos via Facebook user Maxime Tot.

«Я думал, что идея с запиской была забавной», – сказал Лаприз. «Но когда на следующий день я увидел фотографии полицейских в интернете, это было ещё веселее».



После того, как фотографии появились в сети, Саймон Лаприз отметил, что его завалили сообщениями, а сотни людей останавливались, чтобы сфотографироваться с автомобилем, но увы, всё уже закончилось. Как и в случае с растерянными копами, Лаприз пропустил также и уничтожение своей машины, когда вернулся Монреальский снежный патруль.

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