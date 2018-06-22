Канадский университет ищет преподавателя магии

В следующий раз, когда будете слушать своего профессора экономики, объясняющего (в очередной раз) разницу между валовым национальным продуктом и валовым внутренним продуктом, подумайте: вместо этого вы могли бы быть в Университете Карлтона и изучать магию.

В настоящее время Карлтон принимает заявки на должность заведующего кафедрой Магических исследований имени Аллана Слейта. Данное заявление, как и следовало ожидать, вызвало много шуток на Твиттере и в аудиториях более традиционных учебных заведений. Стремясь заполнить факультативы по искусству, трудно отрицать, что курс по магии будет, объективно говоря, потрясающим. Но в объявлении о найме на роботу говорится, что «магия — это развивающаяся область, которая представляет собой уважаемую и растущую академическую область исследования». Редакция VICE поговорила с некоторыми экспертами, чтобы узнать, правда ли это.

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Кэтрин Тозенбергер, профессор английской литературы и культурологии в Университете Виннипега, которая специализируется на фольклоре и сама практикует традиционную народную магию, подтверждает, что это действительно так и есть. «Магия — это горячая область исследования», — отметила она. Она объяснила, что существует несколько разных областей, которые могут охватывать «магические искусства».

Прежде всего, есть сценическая магия, которую практикуют Дарси Оук и GOB Bluth. Несмотря на то, что в настоящее время в Индии есть школа, посвященная этому, сегодня сценическая магия не часто изучается учёными. Тем не менее, она может быть включена в учебную программу как часть изучения поп-культуры или науки о надлежащем исполнении своих обязанностей, обе из которых уже преподаются во многих университетах. Ещё есть виды магии и колдовства, которые являются частью европейской культуры с классических времен и изучаются как часть истории культуры. Выделяются все больше стипендий в сфере науки о магии такого рода, и существуют также такого рода академические программы, например, в Университете Эксетера и Амстердамском университете. Наконец, как рассказала нам Сабина Маглиокко из кафедры антропологии университета Британской Колумбии, антропологи изучают роль магии и магического мышления в мировоззрениях существующих мировых культур, как западных, так и незападных.

Итак, какой подход будет принят для новой кафедры? «Магические искусства» не является термином, используемым экспертами в этой области, а круг полномочий должности заведующего кафедрой несколько расплывчат. Аластер Саммерли, президент Карлтонского университета — у него имя великого волшебника и действительно так и выглядит — рассказала CTV News, что круг должностных функций «невероятно широк». По его словам, университет открыт для кандидатов из самых разных областей науки и, помимо этого, хотел бы найти того, кто «будет использовать магию как вступление в мир восприятия и обмана». Сюда будет входить изучение методов убеждения, используемых в политике и средствах массовой информации. Таким образом, вы, наконец, сможете получить баллы за свое эссе, сравнивая каждого чиновника администрации Трампа со злодеем из Гарри Поттера. Но также, как указывает профессор Маглиокко, это может помочь нам понять, «сколько людей верят в недоказуемые вещи, и даже опасные». По её словам, магия имеет реально значение в период, когда фальшивые новости широко и быстро распространяются, и когда мысли и молитвы предлагаются как решение школьных перестрелок.

Кафедра названа в честь Аллана Слейта, одного из самых богатых людей в Канаде, чья семья вложила в нее $2 млн. [1,5 млн. долл. США]. (Карлтон ассигновал такую же сумму из своего бюджета). До того, как более десяти лет назад Слейт всё распродал, он был владельцем медиа империи, в которую вошли десятки радиостанций, пара телевизионных станций и, в какой-то момент, «Торонто Репторз». В молодости Слейт потратил несколько лет на туры по прериям в качестве мага, и до сих пор одержим сценической магией. Он издал и опубликовал две огромные книги о легендарном канадском волшебнике Стюарте Джеймсе, которых один рецензент назвал «самыми важными книгами в истории магической литературы».

Хотя академические мнения расходятся в отношении новой кафедры, все практикующие маги, с которыми беседовал VICE, что не удивительно, были в восторге — впрочем один из них признался, что изначально думал, что семья Слейта безвозмездно пожертвовала на реально магическую кафедру, что звучит, скажем честно, ещё круче. Кроме денег, семья подарила университету большую коллекцию книг о магии, а занимающий должность на кафедре поможет наблюдать за коллекцией. Волшебник и экстрасенс из Торонто Ян Марксон, выросший в российском цирке, отметил, что книги о магии невероятно трудно найти, из-за чего многие люди сейчас учатся с помощью видео. Тем не менее, по его словам, видео в основном обучает поверхностным трюкам, вследствие чего фундаментальные принципы магии, которые содержаться в наилучших книгах на эту тему, могут быть утрачены. Новый архив мог бы сыграть определенную роль в их сохранении.

Однако другой волшебник из Торонто Christyrious удачно выразился, когда сказал VICE, что такая кафедра — это отличная идея, потому что «она состоит из магии, а магия — это замечательно».

Нейл МакАртур является директором Центра профессиональной и прикладной этики в Университете Манитобы, где его работа сосредоточена на сексуальной этике и философии сексуальной жизни . Следите за его сообщениями на Twitter .

Эта статья первоначально появилась на VICE CA.