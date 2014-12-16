Франция выпустит первую легальную электронную сигарету с марихуаной

Себастьен Бегёри на конопляном поле в Провансе, Франция

Эта статья впервые была опубликована на сайте VICE Франция

Со времён ​Единственного съезда о наркотических средствах в 1961 году, выращивание, продажа и транспортировка каннабиса строго запрещена во Франции, как и в большинстве стран мира. Загвоздка в том, что сама конопля законна здесь, как и во многих других странах, при условии, что культура не содержит тетрагидроканнабинол, без которого её курение не приносит никакого удовольствия вообще.

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Но сама травка – это больше, чем просто тетрагидроканнабинол. Это растение также содержит десятки других каннабиноидов, которые согласно различным исследованиям, обладают терапевтическими свойствами. На рынке уже можно найти лекарства, которые содержат эти химические соединения –​Marinol, Bedrocan, and Sativex. Кроме тетрагидроканнабинола, в марихуане можно найти такой каннабиноид как каннабидиол, который имеет обезболивающие свойства, и может помочь при нервных расстройствах.

В декабре этого года, Антонин Коэн и его соратники Себастьен Бегёри и Валентин Скирело планируют выпустить первую электронную сигарету с каннабидиолом во Франции – ​​Kanavape – что будет вполне законно, так как она не будет содержать тетрагидроканнабинол. Я пошел в их лабораторию в 18-м округе Парижа, чтобы поговорить с Антонином.​

Антонин Коэн

VICE : Прежде всего, не могли бы вы объяснить что это за зверь “каннабидиол”?

​Антонин Коэн: Каннабидиол – это один из 80 каннабиноидов, содержащихся в растении каннабис, а тетрагидроканнабинол – самый известный из них. Разница в том, что тетрагидроканнабинол имеет психотический и эйфорический эффект, который может привести к паранойе, в то время как каннабидиол не приводит к эйфорическому и психотическому результату. Для рекреационного использования, люди, как правило, ищут варианты, в которых полно тетрагидроканнабинола.

В чём тогда смысл курения каннабиса как не желание достичь эйфории?

У каннабидиола есть множество применений. Его молекула почти не имеет побочных эффектов. Существует огромная разница между коноплёй и тем, что мы называем марихуаной, хотя оба растения относятся к конопляной культуре.

Конопля выращивается во Франции для использования её волокон и семян на законных основаниях, и теперь она также культивируется для каннабидиола. В конопле менее 0,2 процента тетрагидроканнабинола, так что вы не можете использовать её в рекреационных целях. Тем не менее, она содержит от 4 до 5 процентов каннабидиола. Вот почему, как вид это растение очень интересно: его можно выращивать на законных основаниях.

Как вы пришли к идее создания электронной сигареты с каннабидиолом?

Почти шесть лет назад я основал ассоциацию по продвижению медицинского каннабиса L’Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine. Мы поняли, что не было никакой информации относительно использования медицинского каннабиса на французском языке, в то время как на английском языке было много научных исследований и клинических испытаний, которые объясняли терапевтическое использование конопли. Так что мой партнер по бизнесу, Себастьян, и я основали эту ассоциацию, чтобы проинформировать французских врачей, журналистов, пациентов, и политиков о терапевтическом использовании конопли.

У вас когда-нибудь возникали какие-либо проблемы с законом в связи с этим?

Мы решили сосредоточиться исключительно на медицинском аспекте. Мы не продвигаем рекреационное употребление конопли. Мы не нарушаем закон, поэтому у нас нет никаких проблем с ним. За последние три года мы организовали самые большие съезды по теме каннабиса в Университете медицины в Страсбурге, создав таким образом сеть из врачей и экспертов со всего мира, которые работают над использованием каннабиноидов в медицине, что придает существенную легитимность нашим инициативам.​

Kanavape

Как организована ваша компания?

Мой коллега Себастьен – агроном-инженер, специализирующийся на медицинской конопле. Он работал на крупнейшие европейские компании, существующие в этой области, особенно в Нидерландах. Некоторые лекарства, содержащие каннабиноиды продаются этими компаниями во многих странах, включая большинство европейских стран. А ещё он мой очень хороший друг.

Мы начали с простого товарищества, а затем, три года назад, мы создали первую компанию – Alpha Cat. Мы продавали тестер для продуктов, содержащих каннабис или каннабиноид – что-то вроде подручного комплекта для химического “передвижного тестирования” – который позволял выявлять количество каннабиноидов в каждом продукте. Он может обнаружить до восьми каннабиноидов.

То есть Kanavape работает как вапоризатор, который помогает выделить каннабидиол? Это, своего рода, электронная сигарета?

Мы начали с изучения того, что люди демонстрировали поведение с высокой степенью риска после употребления каннабиса, смешанного с табаком при помощи классического горения. Таким образом, мы рассматривали электронные сигареты как попытку уменьшить риск и обеспечить потребителей каннабиса в медицинских целях лучшим опытом.

Когда можно ожидать выхода этого продукта и каким образом его можно приобрести?

Сейчас мы находимся на конечной стадии производства: мы протестировали продукт и проверили всё с юридической точки зрения. Мы прогнозируем запуск с середины декабря. Продукт будет доступен во многих странах по всему миру, включая Францию. Но мы не хотим создать очередную зависимость. Мы продвигаем этот продукт на французском рынке среди тех, кому действительно плохо. Мы используем безвредные молекулы, и нас нельзя обвинить в маркетинге продукта для рекреационного использования. У вас не будет “кайфа” от курения нашего продукта. Мы получаем юридическую помощь со стороны адвокатского бюро, которое дает нам советы касательно лучшего способа продажи нашей продукции, но мы имеем дело с ситуацией, для которой на самом деле не существует нормативно-правовой базы.

Как вы видите будущее вашей компании?

Наша компания специализируется на разработке инновационных и научных продуктов в промышленности по производству конопли. Таким образом, мы работаем над новыми продуктами, новыми типами картриджей для различных каннабиноидов. Наша цель – иметь возможность запускать новые варианты постоянно. Мы надеемся на финансовый успех с запуском этого продукта, который затем позволит нам предложить ещё несколько картриджей, а также другие продукты на рынке.