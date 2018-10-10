Карл Маркс сейчас как никогда актуален

В интервью 2011 года для BBC выдающемуся художественному критику Джону Бергеру, ныне покойному, заинтригованно, хотя и с лёгким недоверием, задали вопрос о марксизме и о том, «есть ли от него польза и сегодня».

«Если взглянуть на то, что происходит с миром и теми решениями, которые принимают каждый день, – ответил Бергер, – бесчисленных решений, принимаемых ради одного приоритета, постоянного увеличения прибыли… тогда Маркс не кажется таким уж устаревшим, не так ли?»

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Будучи почитаемым деятелем культуры, Бергер принадлежал к тем марксистам, которые истеблишмент мог себе позволить немного побаловать. Да, у него были кое-какие весьма радикальные идеи, но это было нормально, потому что он писал книги и снимал телепрограммы. В сердце системы его не допускали, его идеи оставались на обочине.

Подобные интервью происходили постоянно. В 2002 году потный Джереми Паксмэн снова и снова спрашивал историка-марксиста Эрика Хобсбоума, не являлась ли его преданность коммунизму ошибкой. Сохраняя достоинство пред лицом энергичного недоверия Паксмэна, Хобсбоум ответил ему: «Моя преданность бедным, угнетённым – нет».

Агрессивная снисходительность десятилетиями являлась позицией по умолчанию при столкновении с марксизмом.

Карл Маркс родился 200 лет назад, 5 мая 1818 года, в Трире, маленьком городке в Рейнской области у французской границы. Хотя на момент его смерти в 1883 году значительная часть его текстов оставалась неопубликованной, его влияние неуклонно росло, а интерпретации его творчества умножились настолько, что сейчас мы, говоря о марксизме (а тем более – социализме или коммунизме), можем говорить об абсолютно любых идеологиях, системах и теориях.

Здесь этим спорам не место. Достаточно сказать, что Маркс (как и его частый соавтор, Фридрих Энгельс) остаётся выдающимся критиком капитализма, что он увидел в нём систему, которая унижает и эксплуатирует рабочих, систему, чьи постоянные проблемы (бездомность, неравенство, скачущая, как попрыгунчик, экономика, плутократия, растрата, нестабильность) неизбежны и изначально ей присущи, и понял, что эти проблемы станут погибелью для системы, когда трудящиеся классы восстанут, дабы освободиться от тирании.

Анализы и прогнозы Маркса были революционными. Они показали, что мир без капитализма возможен и что до появления такого мира люди никогда не будут по-настоящему свободны. Возможно, именно поэтому никакой другой мыслитель с момента его рождения не удостаивался такого восхищения, гнева, недоверия и снисходительности, как Маркс.

Истеблишмент склонен считать марксистов либо опасными, либо абсурдными – либо зловещими революционерами, либо наивными идеалистами. После окончания холодной войны и появления политики «третьего пути» в 90-е какое-то время казалось, будто марксизм мёртв, капитализм восторжествовал, настал конец истории и, как выразилась Тэтчер, «альтернативы нет».

Marx graffiti in Oaxaca, Mexico. Photo by the author.

Граффити с Марксом в Оахаке (Мексика). Фото сделано автором

Сегодня ситуация выглядит совсем иначе. Марксизм, который никуда и не уходил, вернулся. Капитализм, который какое-то время считали чем-то вроде закона природы, чем-то постоянным и неизменным, сейчас обсуждают и критикуют даже его поборники.

Видные либеральные издания вроде New York Times публикуют статьи о том, что Маркс был прав; ребёнок по имени Sceneable набирает миллионы просмотров на YouTube, выкладывая видео о коммунизме; левый подкаст Chapo Trap House набирает множество подписчиков; а опросы показывают, что большинство взрослых американцев в возрасте до 30 лет против капитализма.

О Марксе создают новые книги, пьесы и фильмы, с недавних пор концентрирующиеся на его жизни как молодого парня, который любил выпивать и болтать всю ночь, а затем целый день поносить капитализм.

Влияние Маркса снова начинает чувствоваться в политическом мейнстриме по всему западному миру. В Америке Берни Сандерс – не марксист, но и не марксоненавистник – получил миллионы голосов, баллотировавшись безо всякого стеснения как демократический социалист в стране, которая, по сути, уже много раз шла на войну из-за принятия неолиберального капитализма и официальной антипатии к левой мысли.

В Британии под руководством другого социалиста, Джереми Корбина, обновляется Лейбористская партия. В начале марта Financial Times опубликовала интервью с теневым канцлером и давним товарищем Корбина Джоном Макдоннеллом под заголовком «Готова ли Британия к канцлеру-социалисту?» Корбин, Макдоннелл и другая их основная союзница, Диана Абботт, провели десятилетия на обочине Лейбористской партии, возглавляемой Тони Блэром и его преемниками. Однако теперь они находятся в её центре, пусть их и окружает недоверие и враждебность.

Развал капитализма, его перерождение во всё более гротескные формы, согласно предсказаниям Маркса, играет огромную роль в этом возрождении. В странах, породивших капитализм (в Европе, Северной Америке, Японии), зарплаты не росли десятилетиями. Работа становится всё более нестабильной. Доступное жильё в дефиците. Тем временем те, кто находится на самом верху, постоянно богатеют; Oxfam выяснила, что в 2017 году 82 процента созданных богатств достались 1 проценту богатейшего населения мира.

Если у вас появлялось ощущение, будто вас обкрадывают, то вот вам Маркс, показывающий, что вы всегда создаёте больше стоимости для своего работодателя, чем ваш работодатель вам платит. «Капитал, – пишет он, – это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает… Если рабочий потребляет свое рабочее время на самого себя, то он обкрадывает капиталиста».

Если вас ослепили и восхитили только что сошедшие с конвейера кроссовки, то вот вам Маркс с его теорией товарного фетишизма.

Если у вас появлялось ощущение, будто вы не властны над своей жизнью, будто вы – винтик в машине, будто работа, которую вы выполняете, никоим образом вас не олицетворяет и будто вас одолевает конкуренция, то вот вам, опять-таки, Маркс с его теорией отчуждения.

«Актуальность Маркса сегодня в основном заключается в анализе сосредоточения богатств в руках собственников капитала, что материалистическая концепция история считает своей отправной точкой, а также в культурных и политических следствиях, которые подразумевает и доказывает такое сосредоточение богатства, – объяснил мне Грегори Клэйс, автор недавно опубликованной книги «Маркс и марксизм» («Marx and Marxism»). – Плутократия повсюду очевидна, и её контроль над средствами пропаганды [прессой, телевидением, интернетом], а также способность корпоративных денег действовать в обход демократического политического процесса столь же очевидны».

Клэйс, который называет себя социалистом, а не марксистом, называет три фактора, приведших к возобновлению интереса к левым альтернативам неолиберальному капитализму, в связи с которыми Маркс «однозначно актуален».

Marx graffiti in Oaxaca, Mexico. Photo by the author.

Граффити с Марксом в Оахаке (Мексика). Фото сделано автором

Они таковы: «стойкость финансового кризиса 2008 года, напоминающая о том, что капитализму до сих пор в целом присуща хроническая нестабильность; ошеломительный рост неравенства в течение последних лет десяти, а также предостережения о возможности массовой безработицы ближе к концу 21 века с продолжением автоматизации».

В связи с последним пунктом появилась идея полностью автоматизированного коммунизма роскоши, важнейшим принципом которой является то, что автоматизация приводит к политическому решению: мы можем в итоге оказаться в гиперкапиталистической антиутопии, в которой машинам досталась большая часть работы, но деньги и время всё равно остаются в руках немногих, а можем увидеть, как деньги, сэкономленные благодаря автоматизации, передают в руки людям, у которых отобрали работу машины, что освободит нас.

Марксизм, как полагает интеллектуал Терри Иглтон: «Это о досуге, а не о труде. Это – проект, который должны с радостью поддерживать все, кому не нравится необходимость работать. Он утверждает, что самая ценная деятельность – эта та, которой занимаются просто забавы ради, и что искусство в этом смысле является эталоном истинной человеческой деятельности».

Виджай Прашад, автор, журналист и директор Трёхконтинентального института социальных исследований, сказал мне, что он как марксист считает, что «либерализм и другие формы политической мысли неспособны разрешить противоречие между своими возвышенными идеалами и политиками, которые они порождают (а именно – политиками, которые укрупняют и умножают частную собственность в ущерб человеческим потребностям)».

Капитализм, как считает Прашад, не может решить собственные проблемы. «У нас по всей планете острая безработица. Три миллиарда людей каждую ночь ложатся в постель разгрызаемые изнутри голодом. Разрешить всё это в рамках капиталистической мысли и политики невозможно. Предпринимательство? Оно не покончит с голодом в мире. Поручительства тоже. Какая альтернатива этому существует?»

Прашад выступил с основательной защитой в связи с критикой, которую часто высказывают в адрес Маркса: что его творчество было положено в основу обществ, которые в итоге уподобились диктатурам, что убийства миллионов человек в СССР, Китае и других странах доказывает, что марксизм неизбежно ведёт к смерти и разрушению.

«20 век полон экспериментов по приходу к посткапиталистическому будущему, – говорит Прашад. – Большая часть этих экспериментов проводились в крестьянских обществах, где новому государству приходилось с трудом собирать ресурсы для социализма. Эти эксперименты преподали нам определённые уроки, немного показали другой мир, а также показали нам ограничения строительства социализма без ресурсов и строительства социализма без по-настоящему мощной способности к демократии в действии».

В конце концов, Маркс и его творчество представляют собой идею альтернативы тому, что у нас есть, идею о возможности другого мира. Марксизм – не религия, хотя к ней порой так относились. Не всё нужно применять. Но Маркса так боялись и очерняли в том числе и из-за его отхода от общепринятого мышления, из-за угрозы установленному порядку, которую несло в себе его творчество.

Есть там, особенно в раннем его творчестве, и прекрасная защита человечества. «Чем меньше ты ешь, пьешь, чем меньше покупаешь книг, чем реже ходишь в театр, на балы, в кафе, чем меньше ты думаешь, любишь, теоретизируешь, поешь, рисуешь, фехтуешь и т. д., – пишет он в «Экономическо-философских рукописях», – тем больше ты сберегаешь, тем больше становится твое сокровище, не подтачиваемое ни молью, ни червем… Чем ничтожнее твое бытие, чем меньше ты проявляешь свою жизнь, тем больше твое имущество, тем больше твоя отчужденная жизнь, тем больше ты накапливаешь своей отчужденной сущности».

Сегодня даже не существует гарантии, что отказ от кафе и балов в пользу работы позволит вам нажить неплохое сокровище, несъедобное для моли. Сегодня, возможно, просто нужно постоянно работать, чтобы выжить. А Маркс, по крайней мере, это понимает.

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Эта статья была впервые опубликована на VICE UK.