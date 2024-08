«Kiss Me Thru the Phone» Soulja Boy предупреждала нас, что секс по телефону – это тяжёлая, неблагодарная работа

Это колонка « Major Keys » («Мажорные клавиши»); её автор – Фил Уитмер, единственный настоящий музыкант, работающий в Noisey . Она рассказывает о тембрах, музыкальной теории, аккордах (куче аккордов!) и о том, как все эти задротские дела пробуждают в нас разные чувства.

«Мы ожидаем большего от техники и меньшего друг от друга». – Шерри Тёркл

«У меня болят глаза от компьютерного излучения! Мне очень нравится!» – Lil B

За несколько лет до того, как «Она», «Чёрное зеркало» и «Марджори Прайм» (её я не досмотрел, но она была очень напряжённой и отрешённой, поэтому я полагаю, что «Она» – о том, что человечество обречено) рассказали о ближайшем будущем, в котором Instagram и Tinder заключают в себе наши души или что-то в этом роде, юный житель Атланты уже исследовал последствия возникновения мира с повсеместной и постоянной связью для традиционных ухаживаний «Kiss Me Thru the Phone», выпущенная десять лет назад Soulja Boy и Sammie– главный сингл рингтонного рэпа. Она живая, но без претензий, в ней присутствует один из типичных бибикающих битов продюсера Джима Джонсина, который (наряду с его работой для «Lollipop» Lil Wayne и «Whatever You Like» T.I.) стал абсолютным хитом 2008 года. Также это единственный сингл той эпохи, полностью посвящённый телефонам. И хотя те два сингла, которые упоминались выше, рассказывали о любви по-своему, именно «Kiss Me» невзначай открывает мощную истину, которая особенно актуальна сегодня: современная любовь прекрасна, но она – тяжёлый, неблагодарный труд, спрятанный под множеством фильтров.

Основная конструкция «KissMe» проста: в ключе ре-мажор мы всю песню переходим от IV аккорда (соль-мажор) к V (ля-мажор), а затем к vi (си-минор). Это элементарная аккордовая последовательность, которая передаёт и возрастающее напряжение, и лёгкую эйфорию во всех стилях от EDM до стадионного рока. Необычно здесь то, что струнные в конце последовательности играют одну триумфальную фразу, которая указывает на основной аккорд, но этот аккорд так и не появляется. Разрешение здесь призрачно, примерно так же, как и возлюбленная, существующая для Soulja только на экране его первого айфона.

Эта прозрачная граница между человеком и машиной проявляется в том, что и электронная основная мелодия Sammie (она почти не отклоняется от отрывистых, жёстких «восьмёрок»), и окончания куплетов Soulja непременно повторяются программным синтезатором. Техника как будто вошла в сами способы их общения, что, конечно же, и является основной мыслью «KissMe». Двое исполнителей входят в ду-вопный характер несчастных влюблённых (старый жанр ду-воп также чувствуется в том, как Soulja без слов имитирует однообразное «да-да-да-да» при обмене СМСками), но они вполне довольны тем, что получают свою порцию нежности через цифровой интерфейс, совершенно лишившись настоящей близости. Это мрачнее и реальнее любого высокобюджетного киберпанкового сериала, который может предложить нам Netflix.

Это любовь? Неужели? Обречены ли мы на эту судьбу? Возможно. Soulja опережал своё время как артист, и вполне разумно полагать, что он предсказал наше нынешнее положение. Но что, если он в том же году сказал «нафиг всё это» и указал другой путь для любви, неизмеримо более жизнеутверждающий?

В «Turn My Swag On»есть многое. Это одна из великих рэп-песен, полностью состоящих из хука. Как выразился YasiinBey (в то время известный как MosDef), это спиричуэл в афроамериканской традиции. Это – благодарность за жизнь и в то же время признание того, что все остальные должны быть так же благодарны за ваше присутствие. Хотя песня и в минорном ключе, она радостнее, чем рождение первого ребёнка. Её последовательность -–это видоизменённая версия вездесущей vi-IV-I-V, известной по песням «Africa» и «Airplanes». Здесь не только меняются местами основной аккорд (соль-бемоль-мажор) и доминантный аккорд (ре-бемоль-мажор) – кроме того, основной аккорд играют с басовой нотой, не являющейся основным тоном. Это си-минор,iii аккорд или субдоминанта нашего начального ключа и одновременно часто триады си-бемоль-мажор. Это разновидность составного аккорда, в котором бас отличается от основы. В песнеFuture Islands «Season» их полно – кажется, будто бас-гитара вытаскивает ключи в область обострённых эмоций. Это служит основой для преданной любви Soulja к себе.

Выкрутасы Soulja здесь – едва ли не лучшее из всего, что когда-либо было зафиксировано в аудиозаписи. «I ain’t done nothing to ‘em but count this money» («Ничё я им не делал, только деньги эти считал») выражает беспечность («кто, я?!»), которая превращается в уникальную, странную уверенность. В остальном текст вполне стандартный, но из него выжимает всё возможное устойчивая вокальная подача, не украшенная автонастройкой и остающаяся поэтому искренним заявлением об успехе в рэп-тусовке. Хук однозначно немелодичен, но это просто значит, что его легко проорать любому. Хотя Soulja написал эту песню конкретно о себе, любовь в ней настолько чиста, что вырастает до уровня высоких чувств, а это относится и ко всем тем, кто слушает песню. Бейонсе знала, когда делала сэмпл этой песни для «HoldUp»: «Turn My Swag On» вызывает любовь к себе в самой мощной и наименее нарциссической её ипостаси.

Снова напомню, что сегодня в у Soulja есть два варианта: один – принять фарс свиданий в эпоху социальных сетей, когда ничто не реально и всё является сделкой; другой – безумно влюбиться в себя, полностью отдаться исключительно хорошему отношению к себе и возвышению самого себя. И то, и другое – откровенная крайность и, наверное, вредно в долгосрочной перспективе. То, что Soulja Boy удалось передать оба эти аспекта нашего нынешнего кибер-ада в 2008 году, в сингле с футуристическим названием «iSouljaBoyTellEm», всё равно невероятно. Мы в равной степени заслуживаем «Kiss Me Thru the Phone» и «Turn My Swag On». Отсутствие взаимопонимания может сосуществовать с эйфорией. Взгляните в зеркало. Скажите «привет». Что поприветствует вас в ответ, решать вам.

