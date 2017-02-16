Целования креста или как батюшки освящают дома румынам

Фото сверху: тёща фотографа и священник Феликс во время освящения.



Каждый год, ближе к рождественским праздникам, моя бабуся звала священника к себе домой, чтобы он мог благословить его во время празднования рождества Христова. Она также его зовёт каждый раз, как только сделает ремонт для дополнительного благословения. Священник, как правило, приходит со своим помощником и ходит по дому, размахивая ладаном и разбрызгивая святую воду повсюду венчиком с веточками сушеного базилика. В конце процедуры мы все становились в очередь, чтобы поцеловать крест, а когда священник уходил, дом пахнул как после пожара.



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Освящением дома или очищением дома занимается не только моя румынская бабушка – такое практикуют люди во многих различных религиях и духовных практиках. Фоотограф Ремус Типлеа решил запечатлеть ритуал освящения домов в Румынии, сопровождая католического и православного священников по Западной Румынии ещё в 2013 году.

“В румынской деревне, если вы в хороших отношениях со священником или главой сельсовета – все двери открыты для вас” – объясняет мне Ремус. “Моя же роль была просто документировать ритуал”. Владельцы домов ищут благословение по многим причинам: от изгнания злых духов и до желания прекратить семейные ссоры в своих домах. Священник не просит фиксированную плату, вы можете заплатить столько сколько вам нравится. Единственное правило – вам нужно убраться в своём доме до его визита.

Больше фотографий Ремуса внизу:



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