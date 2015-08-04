Иностранным студентам великобританских вузов, утративших право спонсировать студенческие визы, грозит депортация

Пит. Фото автора

Эта статья опубликована на странице Вайс Великобритания.

Стоя со скрещенными руками посреди ничем не примечательной приемной комнаты в Лондонской школе бизнеса и финансов (ЛШБФ), Пит Нгуен являет собой унылое зрелище. Всего два месяца назад он был студентом магистерской программы в колледже Св. Патрика – бизнес-школе, работающей в рамках ЛШБФ. Он имел чёткую цель: 22-летний иностранный студент из Вьетнама хотел выделиться из толпы при помощи дополнительной степени; найти компанию, которая захочет спонсировать его визу и дальнейшее пребывание в стране, являющейся его домом с 2009 года.

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Сегодня, когда половина двухгодичного курса по менеджменту уже позади, его план рухнул. 19 февраля после расследования Министерства иностранных дел у колледжа Св. Патрика забрали лицензию на спонсирование студентов из стран за пределами Европейского союза. Учебное учреждение оспорило такое решение, но 20 апреля, спустя 2 месяца, жалоба была отклонена.

Пит теперь не посещает учёбу; деньги, уплаченные наперёд за два года учёбы забрали, не предоставив полной компенсации, а из Министерства внутренних дел, где он надеялся получить помощь, пришло холодное бюрократическое письмо с инструкциями для него и других иностранных студентов из колледжа найти другого спонсора визы в течение 60 дней или убираться из страны.

В приёмной колледжа угрюмый сотрудник просто уставился в свой компьютер, когда Пит спросил, что же ему делать.

«Это вопрос нормативного характера», – холодно говорит администратор. «Вам нужно спрашивать их».

Хотя студенты из находящихся за пределами Европейского Союза стран делают очевидный вклад в экономику Великобритании, в свете политики по уменьшению иммиграции, их всё меньше хотят здесь видеть. Так, на прошлой неделе министр внутренних дел Тереза Мэй объявила о новых суровых мерах в отношении иностранных студентов как части политики по борьбе с «визовым мошенничеством». «Неевропейским» студентам запретят работать во время учёбы, и они будут вынуждены покинуть страну после её окончания.

Иностранные студенты протестуют против аннулирования виз в Лондоне, 2012 год. Фото Генри Лангстона

«С экономической точки зрения обучение иностранных студентов является выгодным мероприятием, но то, что происходит в колледже Св. Патрика и других институтах, происходит из-за страха», – говорит мне Пит прямо возле здания, где проходили занятия. «Когда экономика не совсем в порядке, они любят связывать цифры с иностранцами».

Хотя нелегальная иммиграция происходит через систему студенческих виз, большинство из 121 000 иностранных студентов в Великобритании приезжает в страну законно, в целях получения образования. И если что-то идёт не так, то часто это вина колледжей, и они теряют право спонсировать визы.

Но по словам другого студента из колледжа Св. Патрика Стэфана Сангара, именно международные студенты чувствуют себя так, будто их наказывают. «Я должен был заплатить 6000 фунтов стерлингов [9300 долларов] наперёд за учёбу, а обратно я получил 1250 фунтов [1950 долларов]. Это не вина студентов. Мы оплатили обучение, посетили необходимое количество занятий», – рассказывает он в своем доме в Кот-д’Ивуаре, куда был вынужден вернуться.

Точную причину, по которой колледж Св. Патрика лишили лицензии, установить сложно. Согласно отчёту Комитета государственных счетов, опубликованному перед тем, как решение было принято, компания по студенческим займам получила запрос на 4 миллиона фунтов стерлингов [6,25 миллионов долларов] государственных денег от «студентов из ЕС, которые не подходили по критериям», и которые учатся в различных альтернативных институтах, предоставляющих высшее образование. Но ни колледж, ни министерство внутренних дел не хотят рассказать о сути проблемы в данном случае.

За последние несколько месяцев в адрес колледжа Св. Патрика поступило несколько жалоб и заявлений. В феврале в проведённом ВВС расследовании, представили доказательства переполненности этого учреждения, его плохого оснащения и наличия студентов, числящихся лишь за тем, чтобы получить доступ к общественным кредитам. Дальнейшее расследование, проведённое Агентством по обеспечению качества, регулятором высшего образования, обнаружило множество подобных фактов, а также высокие показатели отказов от прохождения обучения, фиктивное трудоустройство и рекламу несуществующих курсов.

Критики говорят, что многие из этих проблем возникли в связи со статусом института – колледжа для получения прибыли. Ещё в 2012 году Дэвид Виллеттс, в то время министр университетов и науки, открыл систему кредитов и обслуживания грантов для частных поставщиков. С того времени этот сектор сильно вырос, часто за счёт нарушений в системе финансирования. В колледже Св. Патрика, который получает больше денег на студенческие кредиты, чем любой другой частный колледж в Англии, количество студентов, обучающихся на высших национальных курсах, возросло с 50 до 4000 всего за 12 месяцев.

Для менеджмента это чёткий признак успеха. В заявлении спикера колледжа сказано: «Колледж Св. Патрика фокусируется на расширении доступа к высшему образованию в Великобритании и делает это успешно на протяжении последних нескольких лет».

Но, по словам Пита, неспособность колледжа должным образом приспособиться к такому быстрому росту довела его до краха. «Они набирают максимально возможное количество студентов, зарабатывают максимально возможное количество денег, а когда всё идёт дерьмово, мы должны нести это бремя и покинуть страну», – говорит он. «Колледж обещал предоставить нам образование и право жить в Великобритании, а потом бросил нас, когда дела пошли плохо».

ЛШБФ. Фото автора

В письмах Министерства внутренних дел, направленных студентам колледжа Св. Патрика, говорится о всего лишь 60 днях на то, чтобы найти новый колледж. Спикер колледжа сказал мне, что студенты получили поддержку в этом процессе – им предложили помощь в «поиске других спонсоров».

«Колледж Св. Патрика проделал огромную работу, чтобы поддержать студентов, на которых повлияло решение Министерства внутренних дел, и чтобы гарантировать, что они окончат учёбу и получат свои квалификации», – сказал спикер. «Мы следуем надёжным процедурам, чтобы обучить наш персонал, и делаем всё, чтобы предоставить нашим студентам лучшие услуги в любое время».

Но Пит говорит, что ему ничего не предлагали. После того, как он подал документы на возврат средств, ответ пришёл через 45 дней, после чего ему компенсировали 2000 фунтов [3100 долларов]. Без денег и в течение быстро истекающих 60 дней его шансы найти новый колледж всё также неопределённы.

«Мне очень нужны эти деньги, чтобы оплатить новую программу», – говорит он. «Я собираюсь пойти учиться на новые курсы, и мне понадобится вся сумма, чтобы оплатить их. Хорошо, что есть колледж, готовый стать спонсором моей визы, но у меня слишком мало времени до окончания срока пребывания в стране».

По словам спикера колледжа, их политика возврата средств «следует руководству». «Те, кто решил оставить обучение, могли подать документы на возврат», – сказал спикер. «Любой запрос на возврат средств должен отвечать нескольким условиям и, как таковые, деньги, оплаченные за уже прошедшие модули, возврату не подлежат».

Даже после возврата всех средств иностранным студентам довольно трудно найти новое учреждение. Министерство внутренних дел пристально следит за колледжами и университетами, и многие из них неохотно принимают студентов из учреждений, утративших свои лицензии.

«В других университетах узнали о колледже Св. Патрика», – рассказывает мне Стефани. Когда у твоего университета забирают лицензию, студентам сложно найти место для продолжения учёбы. Они не хотят студентов из ненадёжных мест на случай, если они утратят свою собственную лицензию».

Когда на прошлой неделе Тереза Мэй представила свои новые планы по поводу иностранных студентов, для Пита в них не было «ничего нового». Начиная от расистких оскорблений в Лондонском метро, заканчивая количеством неудачных из-за визового статуса попыток устроиться на работу, все надежды, что Великобритания – это страна для таких как он студентов, давно испарились. Хотя он и надеется найти новый колледж, чтобы получить менеджерскую степень, но, как он говорит, его долгосрочные планы теперь касаются других мест.

«Я здесь уже шесть лет и мне достаточно. Если страна не ценит моё присутствие, я поеду куда-то ещё».

Учитывая, что с 2010 года 870 «фиктивных колледжей» утратили свои лицензии на спонсирование виз, а к множеству колледжей и университетов, финансируемых государством, были применены суровые меры, не сложно представить, что остальные студенты чувствуют себя точно так же.



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