Когда редкий побочный эффект противозачаточных таблеток проявляется у вас

До приёма ясмина Салли Кинг увлекалась троеборьем. Спустя несколько месяцев после того, как она начала принимать эти противозачаточные таблетки, у неё развилась астма – настолько тяжёлая, что она практически не могла преодолеть несколько ступенек вверх без одышки.

Лишь пообщавшись с гинекологом в качестве потенциального программного консультанта, Кинг, аспирантка лондонского Кингс-колледжа, занимающаяся медицинской социологией, узнала кое-что о возможном источнике своих проблем с дыханием. Когда она уже собралась уйти с приёма, специалист спросил её, не будет ли она ехать домой на велосипеде под дождём. «Я сказала: «Да, это единственный спорт, которым я ещё могу заниматься, потому что у меня внезапно развилась тяжёлая астма и я не могу ни бегать, ни плавать», – а он сразу спросил, какие таблетки я принимаю», вспоминает она. Через две недели после отказа от ясмина, говорит Кинг, астма у неё практически исчезла.

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Получив запрос на комментарий, Кортни Мэллон, заместитель директора по производственным коммуникациям Bayer, заявила, что компания относится «ко всем нежелательным явлениям серьёзно и постоянно собирает и анализирует все данные о нежелательных явлениях по своей продукции, которые мы получаем. Нежелательные явления, связанные с ясмином, хорошо известны и описаны в инструкции к этому препарату».

Хотя опыт Кинг и достаточно редок, исследователи в настоящее время изучают связь между астмой и половыми гормонами. Весьма характерно, что данные CDC показывают: в детстве у мальчиков вероятность развития астмы больше, чем у девочек, в то время как в зрелости астма гораздо чаще встречается у женщин.

«Найдено достаточно много доказательств в пользу того, что гормоны могут играть определённую роль в обострении астмы», говорит Мелани Перейра, профессор отделения аллергологии и заболеваний лёгких Мельбурнского университета, изучавшая связь между противозачаточными таблетками и астмой.

Исследование, проведённое Перейрой в 2015 году, было посвящено лицам в возрасте от 6-7 лет до 43 лет, и в нём использовались данные Тасманийского лонгитюдного исследования здоровья, в рамках которого все дети, родившиеся в 1961 году и жившие в Тасмании (Австралия), были изучены на предмет астмы и заболеваний органов дыхания. Она обнаружила, что у участниц с избыточным весом, принимавших таблетки, астма встречалась чаще, в то время как среди тех, кто принимал таблетки, не имея избыточного веса, этого не наблюдалось. В этом году масштабная экспертиза исследований с участием 500,000 женщин, проведённая Эдинбургским университетом, пришла к выводу о том, что между женскими половыми гормонами и развитием аллергий и астмы может существовать связь, но это нуждается в дальнейшем исследовании.

Говоря, что врачам следует задумываться о возможной связи недавно появившейся у пациентки астмы с её контрацепцией, Перейра, однако, отмечает, что семейные врачи могут и не знать об этой связи. «Между приёмом противозачаточных таблеток и астмой не всегда устанавливают однозначную связь, как это и случается с очень многими вещами, связанными с астмой, говорит Перейра. – Данные исследований стали более основательными лишь в последнее время».

«Эта связь не устанавливается, потому что между клиническими исследованиями и клинической практикой существует пробел», добавляет Кинг. Собственный опыт натолкнул её на мысль о создании сайта под названием Menstrual Matters, который советует женщинам следить за необъяснимыми симптомами и собирает их анонимные данные в надежде улучшить понимание роли гормонов в развитии хронических заболеваний. Среди возможных побочных эффектов гормональной контрацепции, которые она наблюдала в течение своего исследования, оказались тревожность, проблемы с ЖКТ и сильные мигрени.

26-летняя Эмили Чайлдс думала, что боль в животе, судороги и вздутие могут быть проявлениями протеста её организма против перехода со «студенческого» рациона, состоящего из пиццы и пончиков, на пищу с большим количеством овощей. Её симптомы резко усиливались, стоило ей поесть того, что считается относительно здоровой пищей. Особенно сильно она мучилась после чеснока, лука и яблок. «У меня в животе как будто оказывался воздушный шарик, который вот-вот лопнет, говорит она. – Я не могла точно определить, что это такое, поэтому, в принципе, просто терпела».

В попытке выяснить, откуда у неё эти симптомы, Чайлдс начала исключать из своего рациона всё больше продуктов. Она начала избегать ситуаций общения, в которых присутствует еда, и из-за ограничения, начавшегося с попытки совладать с симптомами, у неё появилась склонность к ненормальному питанию. Сходив к гастроэнтерологу на анализы, Чайлдс получила диагноз: непереносимость фруктозы. «Если представить себе, что мне будет плохо от всего, что я буду есть, то это серьёзно меняет жизнь, – объясняет она. – Настроение у меня однозначно ухудшилось».

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Спустя два года консультаций у специалистов и контроля рациона Чайлдс решила избавиться от импланта Nexplanon, хотя в клинике сексуального здоровья ей и сказали, что это вряд ли поможет ей в борьбе с симптомами. Спустя две недели всех симптомов как не бывало.

Прогестероновая контрацепция вроде импланта Чайлдс не так уж редко влияет на пищеварительную систему, объясняет Дэвид Левинтал, адъюнкт-профессор гастроэнтерологии из Школы медицины Питтсбургского университета. «Прогестерон, как правило, замедляет сокращения гладких мышц, которыми устлан желудочно-кишечный тракт и которые играют важную роль в его работе и перистальтике», – разъясняет он.

«У каждого пациента могут быть собственные проблемы с гормонами, но они проявляются по-разному, в зависимости от уровня – от тошноты до запора и диареи, добавляет Кристин Фриссора, профессор клинической медицины Медицинского колледжа Уайля Корнеллского университета. – Бывает по-разному: у одних людей чувствительный ЖКТ, а у других – нет». Воздействие прогестерона также проявляется в нормальных колебаниях уровня гормонов в течение менструального цикла, из-за которых у многих женщин перед месячными бывает запор, а во время месячных – жидкий стул.

В собственной практике Левинтал наблюдал, как пациенты с «синдромом желудочно-кишечных симптомов» быстро выздоравливали после отказа от прогестероновой контрацепции. «Нельзя сказать, что этот побочный эффект бывает у всех, но о нём, вероятно, следует знать», – говорит он, соглашаясь с Перейрой, что врачи могут не видеть между ними связи. Хотя сведения о желудочно-кишечных побочных эффектах контрацепции ограничены, исследования обнаружили связь между приёмом противозачаточных таблеток и риском болезни Крона.

По словам Митчелла Крейнина, директора по вопросам планирования семьи отделения акушерства и гинекологии Медицинского центра Калифорнийского университета в Дейвисе, гормональная контрацепция редко воздействует на желудочно-кишечный тракт. Тем не менее, если вы сталкиваетесь с пищеварительными проблемами, которые, как вы считаете, могут быть связаны с вашей контрацепцией, «немедленно обратитесь к своему лечащему врачу, чтобы лучше понять, связаны ли ваши проблемы с вашим контрацептивом, – советует он, – и если да, то какой метод можно безопасно попробовать в качестве альтернативы – без перерыва в применении контрацепции».

Кинг обнаружила, что многих женщин беспокоит пренебрежение к побочным эффектам в том случае, если они проявляются в виде проблем, либо не указанных в инструкциях к их препаратам, либо указанных как «крайне редкие». А поскольку побочные эффекты часто недостаточно регистрируют, это может превратиться в замкнутый круг.

«Я благодаря своим исследованиям знаю, что многие женщины молчат, если болеют из-за таблеток: они просто перестают их принимать и не говорят об этом даже своему терапевту, говорит она. Фармкомпании-производителю они, разумеется, не сообщают ничего, поэтому цикла обратной связи на тему симптомов, с которыми сталкиваются потребители, не существует».

Для женщин, не желающих принимать гормональную контрацепцию, есть другие варианты. Фриссора лично рекомендует медную спираль. «Различные противозачаточные таблетки могут вызывать запор, а очень многие гинекологи считают, что разницы между ними нет, – говорит она. – Гормональные изменения – будь то беременность, менструация или менопауза – всегда могут приводить к колебаниям в работе кишечника, и это знают все, кто когда-либо были беременными».

Эта статья впервые появилась на VICE US.