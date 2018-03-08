Кого Трамп возьмёт в Белый дом следующим? Топ моих кандидатур

Во вторник New York Times сообщило, что Гэри Кон, главный экономический советник президента, уйдёт с должности в ближайшие дни. Новость о его уходе прозвучала вскоре после того, как директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс объявила на прошлой неделе, что также покинет должность в ближайшем будущем. Кон и Хикс присоединятся к быстро растущему списку бывших ассистентов Трампа в управлении делами: среди них Стив Бэннон (бывший главный стратег), Майк Дабке (бывший директор по коммуникациям), Энтони «Муч» Скарамуччи (также бывший директор по коммуникациям), Шон Спайсер (бывший пресс-секретарь), Майкл Флинн (бывший советник по вопросам нацбезопасности), Себастьян Горка (бывший советник), Омароса Маниголт Ньюмэн (бывший директор по коммуникациям), Роб Портер (бывший секретарь штаба), Дина Пауэлл (бывшая заместительница советника по вопросам нацбезопасности), Райнс Прибус (бывший глава штаба), Кейти Уолш (бывшая заместительница главы штаба), Том Прайс (бывший министр здравоохранения), Кит Шиллер (бывший операционный директор Овального кабинета) и многие другие.

Во вторник Трамп настоял на том, что на работу, которая уже не нужна Кону, «претендует много людей» и что «новый нарратив фейковых новостей, который утверждает, будто в Белом доме ХАОС, неверен». Но можно спокойно предполагать, что он в настоящее время с трудом привлекает таланты. К счастью для него, я взялась за дело и создала короткий список реальных кандидатов, которые просто могут достаточно обожать своего президента или ненавидеть самих себя, чтобы согласиться на соответствующую должность.

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Президент Трамп, не благодарите.

1. Пирс Морган

Jim Spellman/WireImage via Getty Images

Британский подонок Пирс Морган уже выиграл в «Ученике знаменитости» и известен собственными дикими выходками в Twitter, а значит, прекрасно прижился бы в Белом доме Трампа.

Кроме того, мы знаем, что Трамп ценит верность превыше всего, а то, что Морган целых три раза выложил иллюстрацию, на которой лижет Трампу задницу, на своей личной странице в Twitter, доказывает, что его любовь к президенту не знает границ.

The BBC thinks this is OK to broadcast. But if it depicted high profile women, there would be outrage.

Why the double standard? pic.twitter.com/xcdxpEJD3E — Piers Morgan (@piersmorgan) February 2, 2018

2. Халк Хоган

Jeffrey Asher/Getty Images

Хотя наличие среди министров более рыжего человека, чем сам Трамп, может и восприниматься как своего рода угроза, Хоган привнёс бы в администрацию Трампа ту изюминку профессионального рестлинга, которой ей сейчас не хватает.

3. Гэри Бьюзи

Stephen Lovekin/Getty Images

Омароса проработала в Белом доме недолго (хотя по сравнению с Флинном и Скарамуччи она продержалась целую вечность), но это не значит, что президенту не следует испытать ещё одного человека, продувшего в шоу «Ученик знаменитости». Бьюзи был сторонником Трампа с самого начала и поддерживал его как кандидата в президенты ещё в 2011 году, а если Дональду Трампу что-то и нужно, так это друг.

4. Майк Тайсон

Ron Galella/Wireimage via Getty

После того, как Майка Тайсона в 1992 году осудили за изнасилование, Дональд Трамп бросился его защищать. Теперь Майку пора отплатить Дональду за поддержку и присоединиться к его разваливающейся администрации.

5. Дженни Маккарти

Paul Drinkwater/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Актриса и скандально известная активистка-антипрививочница Дженни Маккарти – ещё одна знаменитость, которая идеально вписалась бы в Белый дом Трампа. Как-никак, благотворительная организация Трампа пожертвовала антипрививочной НКО Маккарти 10 000 долларов, а как однажды твитнул президент: «Здоровый маленький ребёнок идёт к врачу, его накачивают кучей вакцин, ему нехорошо, он меняется – АУТИЗМ. Много таких случаев!»

6. Стивен Болдуин

Desiree Navarro/WireImage via Getty Images

Дональд Трамп поминал брата Болдуина, Алека, недобрым словом (президент твитнул: «[его] умирающую посредственную карьеру спасла жуткая пародия на меня в SNL»), но Стивена не следует сбрасывать из-за этого со счетов! Скандальный консерватор, который также участвовал в «Ученике знаменитости», он стал бы отличным дополнением к администрации Трампа уже потому, что, возможно, в его жизни не происходит больше ничего.

7. Хот-дог

Ron Galella/WireImage via Getty Images

Хот-дог – просто хот-дог. У хот-дога нет политических взглядов. Хот-дог никогда не уйдёт. Если хот-дог не съест он. Но хот-дога это устраивает. Хот-дога устраивает абсолютно всё.

8. Шрек

Frazer Harrison/Getty Images | HT: Dave Itzkoff/Twitter

Цитируя великого поэта: «Кто-то однажды сказал мне, что мир раздавит меня, / Что я тут не самый умный, / Она выглядела как-то по-дурацки, когда ясно / Давала мне понять, что я лузер, / Что ж, годы идут и идут, / Я сыт по горло правилами, и я убегаю, / Не имеет смысла жить ради чего-то, кроме веселья, / С мозгами у тебя все лучше, а с головой непорядок».

9. Бэррон Трамп

Cheriss May/NurPhoto via Getty Images

Президенту по душе его семья, а Бэррон, судя по всему, единственный Трамп, которому удалось бы получить допуск, необходимый, чтобы присоединиться к администрации. Все в выигрыше.

10. Отбойный молоток

Rose Hartman/Getty Images

Можно вообще закончить это дело и всё развалить.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.