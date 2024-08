Контраст между голливудским гламуром и гражданским неповиновением в ярких винтажных фотографиях

Лос-Анджелес многогранен. Но мало у кого была возможность путешествовать между отдельными мирами первой половины 20-го века, когда Великая миграция и послевоенная мексиканская иммиграция изменили лицо города.



Фотограф Джордж Родригес — настоящий художник, который уже более полувека успешно мигрирует между гламурным Голливудом и движением Чикано в Лос-Анджелесе. Он родился в 1937 году от отца эмигранта из Мексики и матери мексиканки из США. За свою жизнь Родригес создал целый ряд работ, которые охватывают громадный спектр жизни Лос-Анджелеса — от музыкальных звёзд первой величины, телевидения и кино до лидеров и борцов за гражданские права, профсоюзов сельскохозяйственных рабочих и движения Чикано.

Его архивы включают работы с Цезарем Чавесом, Долорес Уэрта и Брауном Беретсом, Джими Хендриксом, Майклом Джексоном и N.W.A. Родригес наладил партнерские связи с автором Джошем Куном с целью публикации своей первой ретроспективной работы Double Vision: The Photography of George Rodriguez. Галерея The Lodge в Лос-Анджелесе открыла выставку фотографий Double Vision. Я побеседовала с Родригесом об искусстве легендарного города в самые зажигательные его годы.

L: Los Angeles, 1992. R: Eazy-E, Burbank, 1980s. “He was a cute little guy but was real solid. He looked very powerful. The times I saw him he was always with a different pretty girl. Whenever N.W.A. would come to my studio in Burbank, across from NBC, they’d come by way of Taco Bell.” © George Rodriguez

VICE: Какой была жизнь, когда ты рос в Южном Лос-Анджелесе в 40-50е годы?

Джордж Родригес: Мой папа открыл обувной магазин в районе Skid Row в Лос-Анджелесе. Мы жили там до 1949 года, а затем переехали в Южный Централ. Южный Централ — это трудное место для жизни — оно теперь может быть даже страшнее, но оно делает вас сильнее.

К счастью, в школе в моем районе, Fremont High School, был отличный профессиональный курс фотографии. Всё началось, когда мне понадобилось дополнительное занятие, и один из моих одноклассников посоветовал мне пойти на курсы фотографии, потому что он был не сложным, и я так и сделал. В школе оказалось несколько фотографов журнала LIFE — это было похоже на Священный Грааль для фотокорреспондентов. Думаю, именно это вдохновило меня.

Я получил работу после школы в фотостудии. У нас начались финансовые трудности, поэтому мне пришлось уйти и начать зарабатывать деньги. Так я начал работать в разных фотостудиях в районе Голливуда.

East Los Angeles, 1960s. “This was when I was really out there actively looking for stuff. I was shooting the movement and I really wanted neighborhood scenes as context. White Fence is a gang in East LA. Usually when I cruise around looking for subjects, you know that in some barrios you gotta shoot right then because you can’t come back. This wall was whitewashed right after.” © George Rodriguez

Не мог бы ты рассказать о своей первой профессиональной съёмке?



В 1957-58 годах мне посчастливилось работать с Сидом Эйвери. Я подвёз друга в Голливуд, так как он собирался устроиться на работу в магазин видеотехники. Я припарковался перед фотостудией, и увидел, что это студия Сида Эйвери. Я увидел, как кто-то внутри настраивал камеру, поэтому я зашел, чтобы посмотреть, что он делает.

Мы начали говорить. Я вообще не знал Сида Эйвери, но он знал фотографов из Fremont. Он рассказал мне, что они принимают на работу, и что у него есть фото лаборатория, которая идеально мне подходила. Я работал его помощником. Мы просто спелись с ним, и я многому научился.

Сид снимал для журналов LIFE, Saturday Evening Post, Collier’s и Look. Я помню, как однажды мы отправились фотографировать Люсиль Болл, и он создавал домашнюю обстановку для Family Circle. Во время съёмки одна из её ресниц упала в яму для барбекю. Она очень быстро сгорела!

L: Encino, 1971. “That’s Michael’s room in the Encino house. I was shooting for Soul Illustrated. He had two rats, one named Ray and the other was named Charles.” R: Frank Sinatra and Lucille Ball at the Screen Producers Guild Awards, Beverly Hills, 1962. (Double Vision back cover image) © George Rodriguez

Можешь рассказать, каковы были условия для американцев мексиканского происхождения в это время?



В районе Голливуда условия были непростыми, потому что ты не мог похвастаться родителями, работающими в индустрии развлечений. В 1950-х годах, когда я пытался устроиться на работу, Голливудом руководили профсоюзы — и если вы не член профсоюза, у вас совсем иной путь в карьере.

Я начал работать на Columbia Pictures после того, как один парень, который ранее привозил пленки в студии, спросил, хочу ли я создать свою фотостудию и заниматься видеоплёнкой. Пока я работал там, мой босс просил меня делать принты. Я пригласил на работу моего друга, который был американцем мексиканского происхождения: я проявлял пленку, и он печатал. Несколько людей из профсоюза появились и сказали моему боссу, что он должен уволить меня, потому что мы не были в профсоюзе. Не помог и тот факт, что мы были из движения Чикано. Но у нас уже было достаточно дней, чтобы вступить в профсоюз.

L: Fernando Valenzuela, Dodger Stadium, Los Angeles, 1981. R: Rubén Navarro, “The Maravilla Kid,” The Forum, 1968. © George Rodriguez

Когда я, наконец, попал в профсоюз, я часто спрашивал, сколько было принято или повышено в должности латиноамериканцев и ответ всегда был таков: «Ни одного». Я не знаю, как всё это выглядит сейчас, но вопрос, который возникал каждое десятилетие на протяжении 50 лет, заключается в следующем: «Где же в Голливуде латиноамериканцы?»



Моя точка зрения на многие вещи неизменна – я в первую очередь – фотограф. Я не мексиканский или чиканский фотограф, и я надеюсь, что люди поймут правильно, потому что я очень горжусь тем, кто я. Вот таков мой взгляд на вещи.

L: Lincoln Heights, 1969. R: Cesar Chavez , Delano, 1969. © George Rodriguez

В книге есть заявление: «Я действительно прожил две жизни». Не мог бы ты рассказать об этом?



Я никогда не думал об этом. Это была моя жизнь. Пока я работал в Columbia Pictures, в Восточном Лос-Анджелесе происходили забастовки. В свой обеденный перерыв я хватал свою камеру и всё снимал — и из-за того, что я был менеджером, я мог поехать на восток Лос-Анджелеса, снимать все, насколько это было возможно, а затем возвращаться на работу.

Единственный раз, когда я осознал, что я чикано, было тогда, когда я работал с другим таким, что было редкостью. Помню, как делал рекламные фотографии для Марио Лопеса, когда ему было восемь лет, и я с пониманием относился к его родителями, с которыми у меня было так много общего. И вот тогда я заметил разницу. Или когда я снимал кого-то вроде Чича Марина из „Чич и Чонг” или Фредди Фендера. Казалось, что на телевидении латиноамериканцев не видно, но если вы живете в Лос-Анджелесе или Калифорнии, то видите, что мы повсюду.

Delano, 1969. © George Rodriguez

Как движение чикано повлияло на ваше представление о людях и культуре?

Движение чикано было увлекательным для меня. Когда всё началось, я понял, что должен рассказать обо всём увиденном. Как фотограф, вы делаете всё возможное чтобы передать представление о том, что происходит людям, которых там нет, но даже с помощью фотографий сделать это очень сложно.

Встреча и знакомство с Сесарем Чавесом были действительно особыми. Люди, которые были частью этого движения, были моими друзьями, вроде Саль Кастро, поэтому у меня была внутренняя информация о том, что происходит, как например, демонстрация Моратория. Всякий раз, когда я слышал о чем-либо, я делал всё возможное, чтобы быть там. Я знал, что для чикано не существовало формул успеха, поэтому я уважал всё, чем они занимались. Ситуация казалась опасной, не столько в физическом смысле, как в том, что люди могли попасть в тюрьму из-за своих убеждений.

Мое первоначальное намерение состояло в том, чтобы создать книгу о движении чикано и в целом передать переживания американцев мексиканского происхождения. Вот почему у меня так много фотографий о тех моментах 60-х, 70-х и 80-х годов. Я никогда не думал, что люди назовут это борьбой за гражданские права. Я думал, что это касается районов и людей, но впоследствии люди навесили ярлыки на это, и в этом есть некий смысл, однако я никогда не смотрел на это под таким углом.

Boyle Heights, 1968. “Some kid got hit on the head by the cops during the Walkouts. I called these images ‘a field day for the heat.’ They were just kids.” © George Rodriguez

Каково это было — просматривать свои архив в ходе создания книги?



Я понял, что у меня есть из чего выбирать, особенно из местной истории. На моих фотографиях я вижу, как взрослели политики и люди, с самого начала, и как они приходили и уходили.

Мне нравится конечный результат, и я думаю, что он будет очень поучительным для людей. Я не осознавал этого, пока не начал получать отзывы. Как будто я сделал за них домашнюю работу. Я всегда очень бережно относился к своим снимкам, поэтому многие из них никогда ранее не были опубликованы. Я даже будто смотрю на чужую работу — и думаю: «Ого, они действительно хороши!» (Смеется).

Them with Jim Morrison, Whisky a Go Go, Hollywood, 1966. © George Rodriguez

Осознал ли ты кое-что, чего раньше не замечал, или увидел свою работу по-новому, учитывая опыт и возраст?

Я обнаружил вещи, о которых я забыл. Я часто зависал в Whiskey A-Go-Go, и однажды ночью я отправился снимать на обложку альбома Ван Моррисона, и рок-группу the Doors. Для последнего набора обе группы находились на сцене, поэтому песню Gloria пели оба Моррисона, Джим и Ван.

Вы начинаете ценить происходящие с вами в жизни вещи значительно позже, например, встречи с такими людьми, как Кэри Грант. Вот почему я знаю, что нужно сосредоточиться на том, что происходит в данную минуту, потому что только завтра вы поймете, насколько прекрасно провели время [Смеется].

Как в тот раз, когда Элвис Пресли вернулся на сцену в совершенно новом облике. Я был в студии звукозаписи, и это было историческим событием. Или во время встречи с Сезарем Чавесом в разгар бойкота сборщиков винограда — вы именно там, где хотите быть. Фотография уносит вас туда.

