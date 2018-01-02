Критический анализ рождественских огней Боба Дилана 2017 года

Девять лет назад я заметила, что Боб Дилан, который проживает в моем районе в Малибу, штат Калифорния, начал украшать ограждение за пределами своего огромного дома одной рождественской гирляндой. Наверное, это не случайность, что он также собирался выпустить рождественский альбом.



Я сразу же загорелась его явно небрежным отношением к сезонному украшению. Оформление более заметно отличалось от преобладающего стиля декораций остальных домов в этом районе, которое можно было охарактеризовать как «внутренний двор четырехзвездочного ресторана». Чем больше я смотрела на его труд, тем больше мне казалось, что: «Меня украсил тот, кто не хотел тратить время».

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Поскольку я долгое время являюсь поклонником творчества Дилана, меня не удивило, что он продемонстрировал полную свободу стиля. В конце концов, именно благодаря этому он известен. Но чем внимательнее я изучала огни, тем больше, как и в его музыке, стали очевидными многие скрытые подтексты. И поэтому я взяла на себя обязательство совершить ежегодное путешествие к разгадке скрытой праздничной задумки.

И это приводит нас в канун десятой годовщины ежегодного официального заключения о рождественских огнях Боба Дилана. Вначале я планировала просто купить ему небольшой подарок (может быть, хороший подарочный сертификат в магазин «Pottery Barn»!), и дело с концом. Мне казалось, что он сказал всё, что можно было с помощью праздничных огней. А что ему оставалось, кроме как всё время повторять свой стиль?

Но когда он доказал, что я ошибалась, и отметил это событие, повесив новый комплект огней, я поняла, что должна пересмотреть своё мнение. Теперь казалось, идеальное время, чтобы разузнать, насколько далеко продвинулся Дилан, непревзойденный художник, с точки зрения его гирляндных выражений.

Начнём с путешествия в прошлое к первым украшениям, когда он создал простое, но эффектное виденье себя как человека, который неуверенно пытается подготовиться к ежегодному праздничному оформлению.



Дальше мы все с трепетом наблюдали, как его главная задумка начала превращаться в ещё более угловатую и непростую картину. Если вспомнить, он, похоже, решил своеобразно сообщить о тяжелом положении, в котором наша демократия скоро окажется.



Поэтому интересно отметить эксцентричное, более четкое послание этого года, в котором Боб, кажется, демонстрирует новый этап открытой уверенности в себе, став лауреатом Нобелевской премии.

Как и в прошлом году, существует более широкий глобальный контекст, затаившийся на дне.



Доскональное исследование осветительных установок этого года показывает гордиев узел из страданий и ненависти, бурлящих в душе легендарного исполнителя, который по всей вероятности, остается лучшим в интерпретации эпохи в нашей стране. Как обычно, он воспользовался этой возможностью, чтобы высказать замечания по однозначно опасному политическому кризису, в котором мы сейчас находимся.

В то же время мы обязаны прислушаться к замечательному смыслу ежегодной активной жизненной позиции Боба Дилана. Я имею в виду район «Зимней сказки», который обычно находится вдоль дороги на его заборе.



В 2010 году (на фото выше) это отдельное место было лишь запасной и грустной картиной как-будто вызывающей тихое созерцание гипермаркета, в котором, казалось, каждый из предметов был куплен. Это место искусно сочетало искреннее сочувствие с пылкими комментариями относительно экономических трудностей, с которыми столкнулся рабочий класс Америки из детства Дилана.



Теперь сравните это с его новыми украшениями на том же месте в 2017 году. В 2017 году он тщательно оформил ограждение освещением, не ограничивая себя как в масштабе, так и в целях.



Нам предлагается представить Боба, бесстрашного воина (возможно, обнаженного, для того чтобы привлечь Галльских воинов, которые невероятно сражались против Цезаря в 54 г. до н. э.), танцующего «под алмазным небом и одной рукой свободно размахивающего на фоне моря». Энергичный, как никогда раньше, Мистер Дилан показывает нам, как мы должны собрать полную силу нашего творческого потенциала в борьбе за будущее нашей страны, которое находится прямо перед нами.

Это место также служит данью уважения художнику, к которому Мистер Дилан, который сам иногда рисует, несомненно, чувствует особое родство – лирическому абстракционисту и сюрреалисту-живописцу начала 20-го века Аршилу Горки. Горки, настоящее имя которого Восданиг Адоян, как и Дилан, изменил своё имя для того, чтобы преобразить и возродить свою личность, а затем он стал известен за создание своего сугубо личного словаря.



Итак, когда мы завершаем этот праздничный сезон, позвольте высказать мне благодарность и свои размышления, посвященные человеку, который стал нашим величайшим героем праздника. Этот короткометражный фильм, надеюсь, поможет каждому испытать энергию из первых рук, присутствующую не только в праздничных огнях Дилана, но и в каждом из нас круглый год, когда мы в этом будем нуждаться.

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