Кто-то из Бруклина бесплатно отдает «слегка б/у» сигареты на Craigslist

Интернет – это дикое и прекрасное место, где можно купить и продать всевозможные «немного б/у» вещицы, например, матрас HQ Trivia этого парня или бумажныйстаканчик, из которого Элвис, возможно, пил в 1977 году. Если вам повезёт или у вас есть тысячи долларов, вы даже можете найти мешок свежего воздуха из хипстерского района Williamsburg. Но если вы в Бруклине и у вас закончились сигареты, на Craigslist есть человек, который бесплатно отдаст две «начатые пачки American Spirit Yellows», которые – если вы курите American Spirit, как это делал я, то знаете – вторые по клёвости, после синих.



«2 начатые пачки American Spirit Yellows

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Только начатые из дома, где не курят, и в котором нет животных. С радостью переложу в одну пачку, чтоб было легче нести. Тонкий дымный аромат Craigslist»

VICE обратилась к щедрому дарителю сигарет, чтобы выяснить, почему он (или она) желает избавиться от начатых пачек, но не получил ответа. Пока неясно, какие события произошли, чтобы довести этого бедного незнакомца к этой точке, может у него просто нет мусорного ведра, и что конкретно означает «слегка б/у» в нашем случае, но мы по крайней мере точно знаем, что пользователь Craigslist пробовал эти сигареты, поскольку он упомянул про «тонкий дымный аромат».



Если вы заинтересованы в покупке, получить сигареты можно без особого напряга. Если у вас нет двух свободных рук или вы не можете сложить несколько пачек сигарет в сумку, товарищ с Craigslist говорит, что он «с радостью переложит [их] в одну пачку, чтоб было легче нести». И если вы сомневаетесь в покупке сигарет у этого незнакомца, потому что у него могут быть собаки или кошки в доме, не волнуйтесь, потому что он указал, что он живет в «дома, где не курят, и в котором нет животных.”

Но если вы пытаетесь бросить курить или всегда считали, что это плохо для вас, вы всё равно можете насладиться прекрасными бесплатными предложениями на Craigslist в Бруклине, например таким как это «хвост сома футовой длины», который пытается продать какой-то чувак.

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