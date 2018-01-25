Кто-то привез с собой этого медведя в кафе «Дэйри-Квин» за мороженым

Видео работников зоопарка с провинции Альберта (Канада), где они вместе с медведем отправились в кафе на драйв-окошко «Дэйри Квин» за хорошим мороженым, побудило правительство провести расследование.



Кодьякский медведь по имени Беркли живет в парке дикой природы «Discovery» в южной части провинции Альберты. Несколько дней назад у неё был ее первый день рождения, поэтому ей предоставили возможность выбрать любимое торт-мороженое, и этот случай был снят на камеру сотрудниками зоопарка. На видео видно, как Беркли высунула свою голову из пикапа, а мужчина в то время кормит её из драйв-окошка.

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Представитель отдела провинции Альберта по защите окружающей среды, парков, рыбы и дикой природы подтвердил канадской прессе о проведении расследования сегодня утром и назвал данный инцидент «нарушением». С тех пор зоопарк удалил видео, но не до того, как его посмотрел эксперт издания «VICE» – я, житель провинции Альберты.

На первый взгляд, торт-мороженое кажется шуткой, но вы должны помнить, что это группа людей, которые взяли медведя к окошку точки быстрого питания – с ними шутки плохи. Так что это не так уж и ужасно, что существует ещё одно видео, на этот раз размещенное кафе «Дэйли Квин» городка Иннисейл, где видно, как сотрудник парка дикой природы «Discovery» кормит медведя большим тортом-мороженым. В видеоролике тренер парка дикой природы «Discovery» Серена Бос кормит тортом медведя, и в то время отвечает на вопросы в прямом эфире «Facebook», в том числе на вопрос, чем ещё они кормят животное.

«Арахис – это любимое лакомство Беркли на каждодневной основе. [В нём] содержится много белка, что очень важно», – отметила Бос в видео. «Иногда, примерно раз в месяц с тех пор, как мы узнали, что ей это нравится, и ей это действительно нравится [макароны с сыром фирмы «Kraft»]».

«Я уверена, что у многих из вас, у кого есть дети, которым 1 годик, тоже любят [Kraft]».

Это видео также было удалено.

The view from the drive thru window.

Медведь никогда не жил в дикой природе, он рожден в неволе от родителей, которые также жили в неволе. Канадская пресса поговорила с экспертом по медведям, которая, среди прочего, назвала видео безответственным и сказала, что торт-мороженое «не является частью их естественной пищи, и кушать его в середине зимы не естественно для медведя, так как в то время они должны быть в спячке».



«Непросто каждый день в наших парках и охраняемых районах учить людей, которые посещают эти места, или живут здесь, в провинции Альберта, что мы не кормим диких животных и не кормим медведей», – рассказала Ким Титченер, эксперт по безопасности медведей канадской прессе.

«Мы должны сохранять, защищать и уважать их», – сказала она.

Парк дикой природы «Discovery» опровергнул утверждение, что их видео безответственное, сообщая, что кафе «Дейри Квин» было закрытым, когда они провезли медведя в пикапе мимо него. Поэтому, по словам представителя парка, не было угрозы для общественности. В видео Бос сказала, что Беркли не обычный медведь, однако пытаться накормить одного из них в дикой природе – плохая идея.



Канадская пресса также обнаружила, что в 2015 году у парка дикой природы «Discovery» было более 50 нарушений после проведенного расследования «Zoocheck Canada». К таким нарушениям относятся наблюдение за гризли вблизи, что «представляет значительный риск для общественности», а также ненадлежащая изоляция для некоторых из его животных.

Парк дикой природы «Discovery» не ответил VICE на просьбу прокомментировать случай, но новость будет обновлена, если это произойдет. Тем не менее, мы, здесь, в VICE Canada, хотя не являемся экспертами по медведям, советуем не кормить их вкусными замороженными лакомствами.

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This article originally appeared on VICE CA.