Кто-то сфабриковал заявление о сексуальном домогательстве против Чака Шумера

Как сообщает издание «Axios», в середине декабря сенатор Чак Шумер стал жертвой тщательно продуманного обмана, основанного на поддельном юридическом документе, в котором утверждалось, что он сексуально домогался бывшей сотрудницы.



Согласно изданию «Daily Beast» крупное информационное агентство получило кажущиеся официальным сообщение, которое предоставила бывшая сотрудница, обвиняющая лидера меньшинства в Сенате в неоднократных сексуальных домогательствах. Однако наряду с несколькими фактическими ошибками, текст в документе, по-видимому, был дословно скопирован из заявления против бывшего сотрудника Палаты представителей Джона Коньерса, который недавно ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. В документе также присутствует подпись бывшего сотрудника Шумера, который сообщил изданию «Axios», что это подделка.

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«Претензии в этом документе полностью неправдивые, моя подпись подделана, и даже основные факты обо мне неверны», – заявила бывшая сотрудница в своем заявлении, пожелавшая остаться неизвестной. «Я ушла с офиса сенатора Шумера, сохранив хорошие отношения, и не имела ничего, кроме самых теплых воспоминаний о времени пребывания там».

Шумер назвал документ «ложью от начала до конца», и отметил, что передал его для расследования Полиции Конгресса. Он также добавил, что планирует использовать «всевозможные юридические меры» против того, кто бы ни был за это ответственен. Согласно изданию «Daily Beast», подача поддельного документа в государственные органы власти может отправить кого-то в тюрьму на 10 лет или оштрафовать на сумму в 25 тысяч долл.

Хотя пока ещё не ясно, кто подделал документ, и несмотря на то, что возникли кое-какие сомнения, блоггер Майк Чернович, придерживающийся правых взглядов, и активист Чарльз Джонсон использовали этот документ в качестве доказательства предполагаемого неправомерного поведения со стороны Шумера. Джонсон опубликовал на Facebook, что они вдвоем «собираются разрушить карьеру сенатора США». Но Чернович отступил, как только Шумер пришел в полицию и сообщил изданию «Daily Beast», что стал объектом «изощрённой фальсификации».



Вместо того, чтобы на самом деле попытаться убрать Шумера с поста, похоже, что кто-бы не стоял за документом, он просто хотел получить известность и, как передает издание «Axios», – надеялся дискредитировать основные СМИ в то время, когда заявления о сексуальных домогательствах среди политиков появляются всё чаще, что приводит к отставке и влияет на результаты выборов.

«Явно был нарушен закон», – сказал в заявлении изданию «Axios» Мэтт Хаус, пресс-секретарь Шумера. «Мы считаем, что гражданин, который стоит за подделкой документа, должен быть привлечен к уголовной ответственности в полном соответствии с законом, чтобы не допустить тоже самое со стороны других злоумышленников”.

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