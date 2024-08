Кто-то так жестко испортил воздух в самолёте, что потребовалось совершить экстренную посадку в Австрии, и вызвать полицию

На дворе 2018 год, а чьё-то гнилое нутро всё ещё заставляет самолёты совершать экстренные посадки.



Это постоянно происходит: это случилось в 2015 году с печально известном жуликом, который наделал в самолете; в 2016 году это произошло, когда человек в самолёте до Парижа помочился на другого пассажира и начал драку в воздухе; в 2017 году, в августе, когда самолёт поднялся со священной земли аэропорта Оклахома-Сити, но снова вернулся назад и приземлился, потому что он слишком сильно прованялся каким-то неизвестным унынием. И в эти выходные, когда вы просто пытались наладить свою жизнь, рейс Дубай-Амстердам отменили, потому что один из пассажиров отказался прекратить пердеть.

Давайте просто процитируем актуальные новости об этом факте, тогда мы сможем глубоко погрузиться в использование слова «отказался» во всех сообщениях об инциденте:

Неизвестный пожилой джентльмен на самолёте авиакомпании «Transavia Airlines» был принудительно снят с рейса после того, как самолёт совершил незапланированную остановку в Вене, Австрия. Согласно сообщениям, двое мужчин, которые сидели рядом с указанным лицом, попросили прекратить портить воздух, что, как утверждается, продолжалось какое-то время. Неясно, имел ли мужчина проблемы со здоровьем или просто делал это, чтобы позлить окружающих, но вонь была настолько ужасной, что, как сообщается, произошла драка. После получения предупреждений от персонала авиакомпании и даже вмешательства пилота, самолёт был вынужден приземлиться, чтобы полиция смогла подняться на борт и урегулировать ситуацию. Австрийские полицейские откликнулись на просьбу подняться на борт с собаками, чтобы удалить человека с расстройством желудка. Материал из места события был распространен в соцсетях Альфреда Деккера.

— The Independent, или «Indy 100», 17 Февраля 2018



Две сестры, которые сидели в соседнем ряду, были также удалены из самолёта как часть группы «Пуканьеддона», а в комментариях по поводу этого, предоставленных «De Telegraaf», указывается, что произошло что-то ещё, кроме настойчиво пердящего парня в среднем ряду, что бесило и злило людей вокруг:

Это было безумие, в которое мы были задействованы, мы понятия не имели, кто эти парни, нам просто не повезло, что мы сидели рядом с ними в одном ряду, и мы ничего не сделали. Они ничего не сделали, чтобы оправдать такое странное поведение экипажа «Transavia». Может, они думают, что все марокканцы создают проблемы? Мы должны были самостоятельно искать билеты на обратный рейс другой авиакомпании. Всё, что я скажу, это то, что экипаж был действительно провокационным и нагнетал обстановку.



Слушайте, вот мои главные выводы из этого, и их всего четыре, так что вы можете присесть, это займет всего от 50 до 1000 слов:



1. Я довольно спокойный, анально-мудрый. Я думаю, у меня довольно сдержанный анус. У нас хорошие взаимовыгодные отношения, мой анус и я, построенные на прочной основе доверия, и в основном вот, что я хочу сказать: я очень редко сру или пукаю, разве только, когда я хочу это сделать. Мне не очень нравится пускать газы перед кем-либо, поэтому если уж приходится, то я извиняюсь и удаляюсь в ванную, где я могу свободно попускать газы. (Многие люди утверждают, что на самом деле я патологически серьёзно отношусь к пуканию и мне нужна терапия и/или медицинская помощь). Наверное, это правда, особенно после того, как я случайно наложил в штаны, собираясь лишь пукнуть. Думаю, что если вам нужно пукнуть, до определенного момента вы можете искоренить это желание. Вам не нужно стрелять очередью пуков в самолёте. Вообще не нужно пукать в самолете. Если вы пукали так часто, что окружающие пожаловались, на ваши газы, тогда вы слишком много пукали.

2. Вот математическая задачка: сколько раз человеку в среднем ряду в самолёте рядом с вами можно пукнуть, прежде чем вы нажмёте кнопку «вызова стюардессы» и пожалуетесь? Один пук: мне бы пришлось смириться. Всякое бывает. Два-три пука: у меня в голове начинают появляться нехорошие мысли о человеке рядом со мной, которые обостряются. Перелёт с Дубай в Амстердам длится 7,5 часов, а человек пускает газы в среднем 14 раз в день, или 1,7 раз в час. В самолете допускается в среднем 12,75 пуканий на одного человека. Но также я думаю о присущей мне англичанности – о двух противоположных силах: о необходимости жаловаться и о необходимости не жаловаться – бороться друг с другом, как высокооборотные трактора. Сколько пуков мне бы пришлось терпеть, прежде чем я бы пожаловался? От 6 до 12 пуков, из-за которых я бы закатывал глаза и злился. Если пердежей будет больше 12, у меня появятся мысли о насилии. Но пожалуюсь ли я когда-нибудь на это? Другому человеку? До такой степени, что самолёт вынужден будет приземлиться в Австрии? Не уверен, что такое число пуков вообще существует.

3. Я думаю, что если бы кто-то попросил бы меня прекратить пердеть, я бы прекратил. Я бы не отказался прекратить пускать газы. Можете ли вы представить себе интенсивное и жгучее чувство в груди, когда кто-то – незнакомец! – просит вас прекратить пердеть, потому что вы чересчур это делаете. Иногда вы должны пукать: я всё понимаю. Но если бы кто-то посмотрел вам чётко в глаза и напрямую попросил бы вас: «Пожалуйста, сэр, или вы перестанете пукать, или я посажу самолет», – если бы капитан подключился к громкоговорителю и попросил бы всех прекратить пердеть – я бы прекратил. Я понимаю. Раньше в своей жизни я тоже пускал газы. У меня были случаи, когда я хотел пердеть, но решил этого не делать. Если бы кто-то попросил меня прекратить пукать, я бы прекратил даже если бы мое тело сжалось, полностью вывернулось, и я бы умер.

4. Я считаю, что пришло время признать, что мы, человечество в целом, физиологически не предназначены для авиаперевозок. Нам нужно написать это себе на лбу. Мы продолжаем гадить, драться, мочиться и пердеть до абсурдной степени. Мы обезвожены и становимся сумасшедшими. Недавно я летел 12 часов до западного побережья Америки на одном из этих так называемых «самолётов», и чуть было не лишился разума. Человеческий ум невозможно занимать 12 часов подряд, и не сойти с ума. Элон Маск недавно отправил автомобиль в космос в качестве своего рода сложного уровня злодейства из фильма о Джеймсе Бонде, и единственное, о чём я думаю, когда вижу этого манекена-космонавта, запертого там: что произойдёт, когда на месте манекена окажутся люди? Взорвутся ли они от абсолютной силы своих подавленных пуканий? Будут ли они, как я, искренне наслаждаться двумя случайными эпизодами «Новенькой»? Будут ли они есть тяжелую пищу из говядины и чувствовать солёный вкус и тошноту в течение 18 часов подряд? Мы едва справляемся с полётом в несколько тысяч футов над землей. Мы все не готовы к полету в космос. Пукающий мужчина из рейса Австрия–Дубай является предупреждением для человечества и его будущего: не переходите эту великую, тёмную границу. Там вы обосретесь до смерти.

