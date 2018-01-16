Кто-то теперь владеет картиной с изображением Иисуса стоимостью $450 млн

Мир искусства находится в панике после того, как на аукционе «Christie’s» была продана картина Леонарда да Винчи за $450,3 млн, став самим дорогим произведением искусства, когда-либо проданным с аукциона.



Одна из причин, почему эта картина стоит так много – это то, что существует менее 20 картин да Винчи, и каждая из них, кроме «Спасителя мира», находится в музее. Написанная около 1500 года, картина изображает Иисуса как «Спасителя мира», одетого в гладкую голубую мантию и держащего кристаллический шар.

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По состоянию на средину ноября прошлого года, самая высокая цена, когда-либо выплачиваемая за произведение искусства на аукционе, составляла $179,4 млн за картину Пабло Пикассо «Алжирские женщины» (Версия O). Кроме того, в результате частной сделки самой дорогой картиной считалась картина Виллема де Кунинга «Обмен» (Interchange) за $300 млн.

Леонардо да Винчи, «Спаситель мира». Картина предоставлена Аукционным домом «Christie’s»

Картина «Спаситель мира» имеет довольно легендарное прошлое и предположительно висела в спальне жены короля Карла I в 1600-х годах. Затем она исчезла на несколько столетий до появления в 1900 году, однако за прошедшие годы кто-то закрасил лицо и волосы Иисуса, из-за чего люди приписали её к одному из последователей да Винчи, Бернардино Луини.



В итоге в 2017 году каким-то образом картина оказалась у продавца, российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, который купил её за $127 млн и с учетом доли «Christie’s» от окончательной цены, получил прибыль в $273 млн. Имя человека, который отдал за неё более $400 млн, пока неизвестно.

Не все верят, что это настоящая картина да Винчи, поэтому это, за исключением её непомерной цены, делает продажу «Спасителя мира» немного скандальной. Во вторник художественный критик Джерри Сальц поднял шумиху, утверждая, что картина является подделкой, ссылаясь на рентгеновские снимки, которые показали множественную реставрацию и перекраску, а также плохое состояние картины. Майкл Дейли, директор «ArtWatch UK», также опубликовал масштабное исследование, оспаривающие подлинность картины.

Согласно «Guardian», эксперты больше всего расходятся в мнениях из-за шара в левой руке у Христа, который не подчиняется законам физики – настоящая стеклянная сфера показывает обратное отражение того, что стоит за ней. Эксперты утверждают, что да Винчи хорошо разбирался в том, как свет отражается и преломляется, а упущение этого – ошибка новичка, что указывает на написание картины учеником. (С тех пор «Christie’s» и, по крайней мере, один эксперт, цитируемый в этой статье, опроверг данную версию.)



Правда это или нет, кому-то теперь принадлежит очень и очень ценная картина. И, вероятно, в то время как она, в конечном итоге, будет спрятана на огромном складе в стратегическом месте с низким налогообложением, есть те, кто надеется, что анонимный покупатель представит картину музею и «Спаситель мира» станет следующей «Моной Лизой».

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