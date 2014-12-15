Учимся читать трупы в Техасском центре криминалистической экспертизы

Это был не просто запах, это было нечто. С первого дуновения, я подумал, камамбер. Но, пока наш гольф-кар приближался ближе к источнику, запах становился слаще, неприятно сладкий. Вы могли бы назвать этот запах запахом смерти, но на самом деле это запах того, что происходит после: непристойного развития микробной жизни.

За рулём находился Доктор Даниэль Уэсткотт, директор Техасского государственного центра судебной антропологии. Он рассказывал о своей четырехлетней дочери. Однажды она спросила его, «так что, когда я умру, я стану действительно большой? Я лопну?»

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«Нет», – ответил 50-летний отец. «Ты не лопнешь. Вы вроде как сдуешься. Но сначала, ты раздуешься.

«Как вот это тело», – говорит он.

Он указал на труп у наших ног, одно из десятков донорских тел, оставленных разлагаться здесь, на 26 акрах лесов и полей Центра процессов разложения при Университете штата Техас. Большинство местных детей, которые рассказывают истории о призраках в этом месте, называют его просто «ферма тел».

«Когда кто-то умирает», – объясняет ученый, – «первое, что происходит, это аутоцитолиз. Клетки организма состоят из токсинов; и клетки лопаются. Жидкость вызывает отслоение кожи. Это похоже на сильный солнечный ожёг. Жидкость представляет собой богатый источник углерода для бактерий. Тело полно бактерий, особенно кишечник, и они просто съедают тело.

«Понятно, что активность бактерий приводит к образованию газа, который в свою очередь вызывает вздутие живота. Лицо, живот, а затем руки и ноги начнут раздуваться. Запах привлекает мух, и они откладывают личинки. Когда личинки вылупливаются, то начинают кормиться на теле. Когда вздутие заканчивается, жидкость отходит, и получается черное пятно на теле. Ткани разрушаются. Верхние ткани съедают животные и насекомыми, и в конечном итоге остается скелет».

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Я махнул рукой в сторону раздутого трупа перед нами. «Это женщина?»

«На самом деле, это мужчина».

В клетке лицом вниз лежал 11-дневный труп, вибрирующий от личинок. Опухший живот, поза и блестящая кожа вызывали ассоциацию с индейкой, которую подают на день благодарения. Клетка была призвана оградить тело от крупных животных, которые могли бы растащить его на куски, хотя от мышей она бы не помогла.

«Время от времени в клетки попадают гремучие змеи», – говорит Уэсткотт. «Они залазят туда, охотясь за мышами, а затем становятся такими толстыми, что не могут выбраться».

Другие тела лежали лицами вверх. Вы можете заглянуть в их глаза, или хотя бы в отверстия, на месте глаз. Их зубы выделялись белизной на фоне темных, кожистых, как маска, лицах. Их рты были открыты, и их губы были втянуты во внутрь. Невозможно было не заметить выражения их лиц, здесь были и шок, и смущение, и страх.

Учёный подвел меня к груде костных останков. Тело было помещено там с целью сделать его пищей для стервятников. «Обратили внимание на перья?» – спросил Уэсткотт. «Когда стервятники заканчивают, тела полностью расчленены. Вот здесь, вся кожа. Стервятники не едят кожу. Они просто просовывают голову в отверстие и через него вытаскивают всё».

«Все тела распадаются одинаково?» – спрашиваю я.

«В основном, да. Единственный случай, когда это может проходить по-другому, это если человек прошёл тяжёлую химиотерапию. Этот факт влияет на насекомых. Мы никогда не оставляем такие тела для стервятников, потому как птицы будут болеть».

На пути к выходу мы прошли мимо растянутого по земле скелету. Он находился там уже на протяжении полутора лет. Вся трава вокруг была выжжена, кроме как под костями, где она продолжала расти пышной и зеленой, повторяя формы тела.

«При разложении в почву попадает много азота», – отметил ученый. «То, что нужно растениям для роста».

Зеленое пятно было усыпано цветами: красными, синими и желтыми.

Вернувшись в главную лабораторию, я присел за стол судебного антрополога, который как раз начал распаковывать коробки с костями и раскладывать их на столе передо мною с целью продемонстрировать знаки жизни и смерти, оставляемые нашими телами.

VICE: Какого рода работами вы здесь занимаетесь?

Доктор Даниэль Уэсткотт: Мы проводим исследования в центре разложения. В основном они касаются установления времени смерти. Мы также анализируем много человеческих останков для правоохранительных органов или юристов. Другая большая часть нашей работы – это идентификация останков мигрантов, погибших при пересечении границы между Техасом и Мексикой, в основном в округе Брукс. Ещё присутствует образовательный аспект. У нас есть программа для школьников и студентов, и мы проводим подготовку сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников и кинологов.

Какие самые запоминающиеся случаи были в вашей практике?

Ну, одно из первых дел, над которым я работал, было дело девятилетней девочки в Канзасе. Она пропала без вести на некоторое время. Мы полагали, что это был первый раз, когда ей разрешили самостоятельно прогуляться по улице. Позже её череп нашли в милях от дома в большой яме. Её тело находилось в месте, где фермеры складывают своих мертвых животных. Таким образом, мне принесли пять или десять больших сумок, полных костей, и начали выкладывать кости на стол. Мы должны были установить, какие из них принадлежали ей, а какие животным.

В его девятнадцать месяцев у него было больше переломов, чем у большинства людей за всю жизнь.

Как эта работа влияет на вас эмоционально?

Когда дело касается детей, сложно поверить, что кто-то может с ними сделать подобное. К сожалению, часто дети подвергаются насилию в течение длительного времени. Я работал над делом 19-месячного ребенка. Отец сказал, что он посреди ночи относил ребенка в ванную комнату, поскользнулся на коврике, и голова ребенка ударилась об унитаз. Но когда мы проводили осмотр, то выяснили, что у ребенка было пять различных травм, находящихся на разных стадиях заживления. У него была трещина в костях выше запястья, потому что ему выкручивали руки. В его девятнадцать месяцев у него было больше переломов, чем у большинства людей за всю жизнь.

Как вы справляетесь с этим?

Помогает осознание того, что вы содействуете сокращению преступности.

Я работал над проектом по докум​ентированию снов, которые видят люди в разных концах света. И заметил, что смерть – частая тема. В ваших снах вы видите смерть?

​Я вижу сны о своей работе, но большинство их касается статистического анализа. Мне никогда не снятся сны о мертвых людях, ничего подобного.

Такая работа заставляет задуматься о том, что все смертны?

Я знаю, что я умру, но я не беспокоюсь об этом. Это как и всё остальное – чем больше вы работаете с чем-то, тем комфортней в этой среде вам становится. Но я немного задумываюсь когда мы получаем тело моего возраста, и похожее на меня, ведь это мог быть я!

Я полагаю, это может быть любой из нас! Как вы определяете возраст, кстати?

Ну, до рождения и примерно до 25-летнего возраста, мы ищем признаки развития организма, а после 25-ти, мы ищем признаки старения. От эмбриона и до 25 лет, мы получаем действительно точную оценку возраста, потому что мы все растем довольно однообразно, но когда мы работаем с дегенерирующим скелетом, всё зависит от стиля жизни.

Что вы видите, смотря на эти кости на столе?

Просто удивительно, как много всего вы можете определить о чьей-то жизни по скелетным останкам. Одними из первых останков, которые я когда-либо изучал, были останки людей, живших несколько поколений назад. Один из этих людей, имел привычку курить трубку. Так вот, мы смогли определить это по зубам. Мы можем сказать много о характере деятельности людей, какими занятиями они занимались, бы ли они трудолюбивы, какую пищу предпочитали, какой избегали. Вы можете видеть признаки таких заболеваний как сифилис.

Потому что он разъедает кости?

​Верно

Как вы можете сказать, чем занимались эти люди?

​Смотрите на поперечное сечение кости. Возьмите эту кость бедра, например. Вы можете думать о ней как о балке в здании. На балку действуют различные силы и она будет адаптироваться на протяжении срока службы к давлению, которое воздействует на неё. То же самое с этой костью, немного кривизны присутствует здесь [в середине кости]. Если вы бегун, вы делаете много сгибательно-разгибательных движений, и, как следствие, кость расширяется, чтобы немного укрепить место нагрузки. Если вы занимаетесь чем-то вроде футбола, вы делаете много вращательных движений, и кости соответственно увеличиваются в диаметре.

Что скажете об этой бедренной кости?

​ Здесь нормальный угол, но если вы посмотрите на эту группу, есть асимметрия в этом повороте. Мы обнаружили, что это характерно для женщин-индейцев. Скорее всего потому, что они имели привычку сидеть [на земле с ногами вытянутыми в одну сторону] в течение длительного времени. Они выкручивают таким образом ноги. Особенно когда человек растет, это вызывает изменение угла, под которым растёт кость.

Приводит ли это к изменениям походки?

​Они, вероятно, страдают косолапием. Что-то подобное [сегодня] можно наблюдать у маленьких девочек. Вы знаете, позу для сидения в форме W? Моя дочь сидит так всё время. У меня так не получается. Но, они сидят ногами, повёрнутыми в стороны, и с верху это выглядит, как буква W. Когда они станут старше, при ходьбе носки ног будут повёрнуты внутрь.

Какие ещё следы оставляют привычки современных людей на телах?

​У нас много лишнего веса. Он играет большую роль в работе позвоночника. Получаете много слияний позвонков. У пожилых людей часто можно наблюдать слияние всех позвонков.

Какие другие различия вы замечали между нами и нашими предками?

​Ну, удивительной вещью является наше телосложение, которое крайне пластично. Оно сильно меняется, даже если вы просто посмотрите на ваших пра-пра-бабушек и дедушек. Наш череп принял более узкую форму, вытянулся и стал больше. Мы в среднем стали выше, в среднем тяжелее, и это повлияло на наш скелет.

Как вы объясняете изменения пропорций черепа?

​Это в основном связано с детством. Мы получаем лучшее питание, начиная с внутриутробного периода. Если у вас развивается бактериальная инфекция или какая-то болезнь, длящаяся достаточно долго, чтобы прервать динамику роста, значит вы не растёте. Таким образом антибиотики оказывают влияние. В частности, основание черепа растет очень, очень быстро в раннем возрасте, и поэтому теперь оно может расти до своего полного потенциала.

Оказывает ли это влияние на размер мозга и функции?

​Я понятия не имею, влияет ли это на функцию или нет. Но это связано с увеличением размера мозга. Размер мозга не обязательно влияет на интеллект. Женщины имеют меньший размер мозга, чем мужчины, но, конечно, они не менее умны.

Насекомые приходят волнами. Некоторых привлекают опарыши. Некоторых – плоть.

Почему на это идут доноры?

​ Часто бывает, что они хотели пожертвовать своё тело науке, но медицинская школа не приняла их предложение. Они не берут никого, кто слишком тяжелый, слишком высокий, слишком короткий. У вас не может быть донорских органов. Но для нас это вовсе не проблема. Как правило, это люди из правоохранительных органов, из медицинской сферы и образования. Они видят своё тело продолжением их работы в будущем, таким образом они продолжают помогать в раскрытии преступлений, и в развитии образования. Ещё у нас есть много живых доноров, которые не хотят быть обузой для своих семей. Это альтернативная форма захоронения.

Вы берёте на себя все расходы?

​ Верно. Мы также проводим исследования здесь со стервятниками, и много людей указывают, что они хотели бы быть использованы в таких исследованиях.

Почему?

Я не знаю почему [смеется]. Они просто хотят. Я думаю, что некоторые из них считают, что это было бы интересно. Некоторые из них считают, что это наиболее экологически чистый способ, которым вы можете уйти. Уйти назад к природе.

Это интересная история. К сожалению, они не смогут никому о ней рассказать.

​Так и есть! Но их семья сможет.

Задумывались ли вы о том, чего хотели бы для себя?

Я буду донором.

На какие исследования вы бы хотели направить своё тело?

Я бы не хотел никаких ограничений. Одним из вопросов, над изучением которого мы сейчас работаем, является некробиом. Мертвое тело дает начало целой экосистеме. В теле есть микробы, бактерии, грибки, различные виды насекомых, мухи и их личинки, жуки, и их личинки. Некоторые из мух садятся на тело, чтобы отложить яйца, из которых вылупятся личинки, которые будут кормиться на теле. Другие мухи садятся на тело, потому что их личинки питаются другими личинками. Насекомые приходят волнами. Некоторых привлекают опарыши. Некоторых – плоть. Тело привлекает птиц, которые прилетают за тем чтоб кормится насекомыми. Стервятников влечёт плоть. Приходят лисы и койоты. Мы хотим знать, как работает эта экосистема. Что привлекает этих мушек? Каким образом изменяются колонии бактерий со временем?

И что вам удалось выяснить на сегодняшний день?

Наши исследователи обнаружили, что бактерии действительно выделяют химические вещества, которые привлекают мух. Когда мухи садятся, они приносят новые бактерий. Со своей слюной мухи также выделяют пептиды, которые способствуют росту некоторых бактерий и подавляют другие бактерии. Это очень организованный процесс. Известно, что температура и влажность играют большую роль, температура является одним из ведущих факторов развития насекомых. После того, как мы изучим эти процессы, мы можем сузить [нашу оценку] времени, прошедшего после смерти. Не сложно определить время смерти с точностью от нескольких дней до недели, но всё становится гораздо сложнее, когда нужна большая точность. Я не думаю, что мы когда-либо сможем давать абсолютно точные оценки, но я думаю, что мы доберемся до точки, когда можно будет давать относительно точные заключения. Это действительно захватывающее время для судебного антрополога.

***

Доктор Уэсткотт и я пожали друг другу руки и расстались, но несколько вещей остались со мной. Иногда, я просматривал фотографии тел, и мне казалось, что ужасный запах возвращается, своего рода обонятельная галлюцинация. Перед глазами всплывает одна сцена: мы проходим мимо скелета женщины, лежащей в поле. Вся растительность вокруг мертва за исключением зеленого пятна на месте, где лежало её тело. Я думаю о красных, синих и желтых цветах, которые цвели там. Я думаю об этом странном предчувствии, которое вызывали их красота и их аромат. Уже после того, как мы покинули то место, у меня в голове созрели чувства и возник вопрос. Какая цена этого красивого цветка?

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