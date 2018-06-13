Ленивые и глупые мужчины по-прежнему не понимают насколько много неоплачиваемой домашней работы делают женщины

Согласно новому докладу Организации Объединенных Наций, женщины по-прежнему делают в 2,6 раз больше неоплачиваемой домашней работы, чем мужчины. Даже, когда все больше и больше женщин выходят в офисы на работу, от них по-прежнему непропорционально ожидают решения домашних вопросов, таких как воспитание детей, уход за пожилыми или инвалидами, а также сбор воды и твердого топлива, которые часто девальвируются именно потому, что считаются «женским делом».

Несмотря на то, что такой труд обычно девальвирован, крайне важно понимать: «Если женщины перестанут делать домашнюю работу, за которую им не платят, вся экономика рухнет», утверждает Шахра Разави, руководитель отдела исследований в ООН, передаёт CNN.

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Отчеты ООН о женщинах не являются чем-то новым; исследование за исследованием показало, что неоплачиваемый труд женщин является постоянным трендом и общество мало обращает на это внимания. Возникает главный вопрос: почему? По мере того, как все больше женщин выходят на работу, а гендерное равенство остается вопросом,который большинство правительств, по крайней мере, формально пытаются решить, почему же женщины всё ещё выполняют много неоплачиваемого труда?

Возможно, самым очевидным ответом являются мужчины. «Несмотря на то, что женщины изменили свою роль и свою деятельность [на рынке труда], роль мужчин не изменилась существенно», говорит Сильке Стааб, специалист Исследовательской группы ООН, которая руководила новым докладом. «В то время как женщины всё чаще вовлекаются в работу офисе, всё чаще работают на протяжении всей своей жизни и делают всё меньше перерывовв работе для воспитания детей, мы не видим подобной тенденцииу мужчин».

Стааб ссылается на очевидный ньюанс. Так называемый «невидимый труд» является невидимым, если те, кто в нем не участвуют– в подавляющем большинстве мужчины – игнорируют его. Чтобы сократить время, затрачиваемое женщинами на неоплачиваемую и обесцененную домашнюю работу, мужчинам просто нужно взять на себя часть рабочей нагрузки.

«Если женщины перестанут делать домашнюю работу, за которую им не платят, вся экономика рухнет».

Как показывают сегодняшние выводы, ясно и от этого грустно, что мужчины не активны в этом вопросе. Тем не менее, изменение этого соотношения почти три к одному не является непреодолимой задачей и не является полностью индивидуальным: это то, на что правительства могут и непосредственно влияют, в частности, путем проведения политики помощи семьям и стимулирования в равной степени и мужчин,и женщин брать отпуск по уходу за ребёнком.

В Швеции, например, родителям предоставляется 480 дней оплачиваемого отпуска накаждого ребенкав их семье. Каждый родитель имеет исключительное право до 90 из этих дней; если они их не возьмут, дни просто «сгорят». В гетеросексуальных парах это напрямую побуждает мужчин брать оплачиваемый отпуск и посвящать это время детям, при этом выгоды выходят за рамки исключительно экономики. Для мужчин раннее участие в воспитании детей может в конечном итоге привести к далеко идущим изменениям общественного отношения к уходу за детьмии гендерному вопросу. Во многих случаях просто оставаться дома и участвовать в уходе за детьми вдохновляет отцов, чтобы потом взять на себя больше домашних обязанностей, «в период, когда все вернутся к работе», говорит Стааб.

Результаты активной политики Швеции в отношении родительского ухода сразу видны. «В Швеции соотношение между неоплачиваемым трудом мужчин и женщин составляет всего 1,3 раза», говорит Стааб. «Это соотношение означает, что женщины по-прежнему выполняют на 30 процентов больше неоплачиваемой работы, чем мужчины, но это всё равно не в втрое больше, чем мужчины. А средний мировой показатель составляет 300 процентов. Несмотря на то, что этот разрыв в Швеции остаётся уже долгие годы, мы всё таки видим небольшой и постепенный прогресс, и мы знаем факторы, которые способствовали прогрессу».

Очевидно,впереди нас ждёт ещёмного работы. Стааб считает, что для осуществления масштабных изменений в трудовых отношениях между мужчинами и женщинами по всей Европе необходима «общаяспланированная система поддержки» для ухода за детьми и ухода за престарелыми. Для этого любая предлагаемая система поддержки должна включать как доступный уход за детьми, так и оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком.

Но, даже с такими инструментами, как оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком, как только женщины возвращаются на рынок труда, по-прежнему существует много требований и ожиданий в отношении материнства и «женской работы». При этом, труд мужчин и женщин оплачивается по-разному. «Кто остается дома, когда ребёнок болен, и кому приходится больше работать, чтобы построить успешную карьеру?», задаётся вопросом Стааб. Для многих женщин с финансовой точки зрения выгоднее оставаться дома и заниматься неоплачиваемой опекой над детьми или престарелыми.

Учитывая эти обстоятельства, Стааб сказала: «Нужен радикальный системный сдвиг», мужчины должны понять, что неоплачиваемый труд – это не только проблема женщин, эта ситуация влияет на них тоже, независимо от того, осознают они это или нет.

Эта статья впервые появилась на VICE US.