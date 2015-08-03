Как заставить мужчин полюбить вас: разбираем нелепую статью в журнале «Glamour», из-за которой расстроилось всё Объединённое Королевство

Никто не хочет говорить о том, как на сайте журнала Glamour появился раздел под названием «Очарованные»

Статья впервые была опубликована на VICE UK.

Среди интернет-писателей есть неписанное правило, которое звучит примерно так: «Не критикуй другого интернет-писателя, неважно насколько бездарным может быть его контент, однажды вы можете проснуться с похмелья и напишите текст. И вы не захотите, чтобы кто-то перечитывал его и говорил, что он дерьмовый и бестолковый, правильно?» Я имею в виду, как я могу наезжать на какую-нибудь популярную новость, после того, как написал статью на 4,000 слов обо всех типах своих друзей? Я не могу и если вы интернет-писатель, вы тоже не можете.

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Принимая во внимание всё вышесказанное, читали ли вы статью в Glamour, о том, как заставить своего мужчину полюбить вас? Тогда идите и прочтите. Там есть небольшой раздел, где утверждается, что если делиться с мужчинами ссылками в Twitter, то это может заставить его встать перед вами на колено. Типа, мы все хотим, чтобы мужчины любили нас, не правда ли? Безумно? Неужели, то, ради чего мы все живём – это просто ворчливая привязанность самого обыкновенного мужчины? – но это выглядит немного странно. По-моему, это просто слишком банально.

Давайте пройдемся по каждому пункту, разберём его на детали и попробуем найти какой-то смысл в том, что кажется, на первый взгляд, просто слишком неадекватным:

1.Заставлять холодильник его любимыми напитками. Бонусные очки: возвращать его в студенческие времена, протягивая ему пиво, как только он делает шаг из душа.

«О круто, пиво. Могу я просто стоять здесь… и пить его? Я имею в виду, что это просто банка RedStripe. Мои волосы ещё мокрые. Капли с них стекают в RedStripe. Могу я, по крайней мере, сначала надеть трусы?»

2.Готовить ему перекус после секса. Это не обязательно должно быть блюдо для гурманов, подойдут просто поджаренный на гриле сыр или молоко с печеньем.

В какой-то мере, это самое грустное, самое отчаянное: вы не только должны доставлять головокружительный оргазм пенису и/или заднему проходу вашего друга, но потом ещё и вылезти из постели, включить гриль Джорджа Формана и сварганить сэндвич с сыром. Мы живём в будущем, где, если верить Glamour, оргазма недостаточно. Нельзя просто позволить ему кончить себе на лицо, этого уже якобы недостаточно. Вы также должны вымазать в масле свои руки, пока делаете сыр-гриль или разогреваете бургер на медленном огне и подаёте с молоком этому странному инфантильному мужчине.

3.Отправлять ему по почте самые свежие слухи из интернета о его любимом сериале. Вам не обязательно иметь лучшую подругу на канале HBO . Просто делитесь подходящими ссылками со своей страницы в Twitter и похлопывайте на заднем фоне.

«Сколько писем об Игре престолов ты сегодня получил, чувак?»

«Блин, семь. Она узнала о существовании сайта Vulture. Она не знала, что Vulture существовал и до этого утра и прислала мне шесть ссылок оттуда и инфографику об Игре престолов, которую невозможно читать».

«Она всё ещё проделывает эту штуку после душа?»

«Сегодня в восемь утра мне пришлось пить пиво. В восемь утра, Карл. Я даже не надел контактные линзы, а она дала мне пиво, пока я был мокрым и в полотенце. Это было похоже на смерть. Мне казалось, что я умираю».

4.Хвастаться о нём перед подругами, семьёй, незнакомцами с улицы – кем угодно. Оглашение гордости заставит его грудь раздуться, а сердце воспрянуть.

Я просто и вправду считаю, что говорить незнакомцу с улицы, что ты влюблена в мужчину, который пьёт пиво сразу после душа, примерно то же самое, что позволить себя арестовать ради собственной защиты.

5.Открывать дверь в неглиже или, ещё лучше, обнажённой.

«Зачем ты открываешь мне дверь? У меня есть ключ. Почему я стучу в собственную дверь? Почему ты голая? Подожди, как ты попала в мою квартиру?

6.Быть открытой к тому, что он хочет попробовать в спальне и за её пределами. Непредубеждённый ум привлекателен независимо от площадки.

Я считаю, это означает «однажды потрахаться в парке» или «попробовать в попку», но я не могу быть уверенным на 100%,потому что проговаривание этого медленно убивает мой мозг. Я не понимаю, почему здесь используется слово «площадка». Кто-то хочет заняться со мной сексом на площадке? Точно совсем никто не хочет этого?

7.Позволять ему решать ваши мелкие рабочие проблемы. Многие мужчины не любят сплетни, но они любят всё чинить.

Мужчины любят чинить всё подряд в почти милой манере, согласны? Этими своими молотками, клеем, изолентой и ножницами. Тем не менее, на моём опыте, мужчины и женщины стремятся подходить к рабочим проблемам абсолютно разными способами. Мой совет, когда я слышу о рабочей проблеме подруги, почти наверняка будет таким: «Ну и скажи Брэду отвалить, а потом возьми на себя его работу! Попроси повышения на 10 тысяч фунтов (15 тысяч долларов)!» Потому что я всегда забываю эти тщательные правила, по которым должны играть женщины на работе, нечестные преимущества, установленные против них, странный разрыв в оплате труда, с которым им приходится справляться каждый день, сам факт, что они должны работать в юбках. К тому моменту, когда ты аккуратно объяснишь это мужчине того типа, который описан в статье, он наверняка заскучает и захочет пива после душа и посмотреть свою любимый сериал?

8.Выдавать всю статистику игр его любимой спортивной команды. Демонстрация интереса в его любимых игроках позволит вам заработать очки на поле и за его пределами.

КАК ЭТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ:

«Играет Оливер Джирауд, не так ли? Ты знаешь, что он забил 14 голов в 28 играх за прошлый сезон? В каждой второй игре».

«Да. Я всё ещё считаю, что нам нужен нападающий получше».

«[ГРОБОВОЕ МОЛЧАНИЕ]»

«Я имею в виду, что я думаю, что Дэнни Велбек существует, но. Я имею в виду, он остаётся Дэнни Велбеком, не так ли?»

«[ГРОБОВОЕ МОЛЧАНИЕ]»

«Это самое главное с Дэнни Велбеком. Это его главная черта. Он существует».

«[МОЛЧАНИЕ НАСТОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНОЕ И СМЕРТЕЛЬНОЕ, ЧТО ИЗ-ЗА НЕГО ПОГИБАЮТ МЕЛКИЕ ЖИВОТНЫЕ, МУХИ ПАДАЮТ НА ЗЕМЛЮ, КОТЫ РАЗБЕГАЮТСЯ В УЖАСЕ]»

«Может просто сходить и выпить пива в душе, чтобы сбежать от этого».

Всё дело в том, что если кто-то, кто не любит спорт, вдруг что-то о нём знает, это выглядит странным, даже нервирующим, как радиатор, который внезапно научился рычать или лампочка, которая не подходит. Если вы разбираетесь в спорте, это круто, хорошо. Если вы не разбираетесь в спорте, это также очень хорошо, вам не надо пытаться в нём разобраться. Это просто спорт. У меня хватает серьёзных парней в Twitter, с которыми я могу поговорить о спорте.

9.Превратить его любимое блюдо в нечто важное. Ему нравятся хот-доги, нарезанные в его макароны с сыром из коробки? Подайте это на серебряной тарелке, чтобы увидеть, как он по-настоящему улыбается.

i. Извините, но если у вашего мужчины любимое блюдо – это «макароны с сыром и нарезанными туда хот-догами», то, пожалуйста, убедитесь в тому, что вы случайно не захомутали какого-нибудь дошкольника из детского сада, прежде чем достать с чердака серебряную тарелку и дважды отмыть её от пыли.

ii.Я не хочу есть хот-дог и макароны с сыром из серебряной тарелки, чувак. Серебряные тарелки большие и сделаны из серебра. Они слишком большие для моих колен, когда я пытаюсь смотреть телевизор. Тяжесть серебряной тарелки нивелирует все добрые намерения, которые за этой тарелкой стояли.

10.Относиться к его друзьям так же, как и к своим собственным. Если вы завоюете их симпатии, то завоюете его сердце.

«Говорите с людьми, как будто они тоже люди», ха-ха, ОК, сделано. СЛЕДУЮЩЕЕ…

11.Сидеть рядом, когда он бездельничает перед телевизором. Вы можете не считать это качественным времяпрепровождением для себя, но это лучшее времяпрепровождение для него.

«Сиди молча, пока мужчина смотрит спорт».

12.Делай ему массаж. Счастливый конец – абсолютно опционален. Кстати, массаж стоп отлично работает.

По сути, совет означает «мастурбировать ему». Да, любой получает удовольствие, когда ему мастурбируют, особенно если это часть подготовленного и шокирующего сюрприза. Но это то немногое из целого списка, что просто заставляет меня чувствовать себя подавленным и опустошённым, как те несколько ужасных секунд, после того, как мне помастурбировали. И двойники никогда не встретятся и не соединятся. В сущности, это высказывание о том, что путь к сердцу мужчины идёт через крепкую и жёсткую мастурбацию, производимую над его членом, а женщины, со своими маленькими уязвимыми сердцами, со своими чувствами, нуждаются только в любви. И лучший способ стимулировать эту эмоцию – это просто качать его член под видом массажа или почёсывания стоп. Это все мы. Даватели и получатели оргазма. Пол – это обобщение. Есть только получатели и даватели мастурбации. Единственная любовь, на которую мужчины способны, – это пустая благодарность за мастурбацию. Glamour, вы только что заставили меня возненавидеть мастурбацию.

13.Отправлять его назад в третий класс с нежным подшучиванием обо всём, начиная с того, как вы будете над ним доминировать на баскетбольной площадке, и заканчивая странной укладкой его волос.

Если будешь говорить гадости о моей причёске, я возьму такси домой, мне не важно, насколько, блин, сейчас, поздно.

Основная мысль настолько очевидна, что вряд ли её стоит повторять, но, в любом случае, давайте ещё раз пройдёмся по ней:

Эта статья оскорбляет практически всех на Земле. Она опускает мужчин до уровня больших тупых собак, которые каким-то образом научились носить бейсболки задом наперёд, но более важно то, что она опускает женщин до уровня созданий, которые отчаянно хотят прожить свою жизнь рядом с такими зловеще простыми животными. Основная мысль: на Земле буквально нет никого столь простого.

Это не то, чем должна быть настоящая любовь. И если ей приходится быть такой, убедитесь, что вы получаете назад столько же, сколько вкладываете. Например, приносит ли вам парень молоко с печеньем, пока вы жарите на гриле сыр? Значит, вы собираетесь устроить пир после секса вместе, будучи прекрасной командой, счастливой и сексуально удовлетворённой, и наполняющей себя углеводами, расслабляясь перед телевизором. Неужели, нельзя сделать ничего получше, а Glamour? У вас нет жизни, чтобы жить; чувств, чтобы чувствовать; друзей, чтобы тусить? Вам и правда больше нечего делать, кроме как изучать непонятные факты о спорте и тереть мои стопы, а потом мой член? У вас нет хобби?

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