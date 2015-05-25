Давайте не делать из мухи слона в отношении генитального герпеса

Этого не случится. Фото с ресурса Flickr пользователя Jes.

Оригинал этой статьи опубликован в VICE Canada.

Комедийная актриса Сара Сильверман в одной из своих передач рассказывает аудитории, что у одного из шести людей есть генитальный герпес. Потом она просит поднять руки тех, у кого есть этот вирус. Зал окутывает тишина. Сильверман прищуривает глаза и подносит руку к бровям в попытке обнаружить смельчаков. Возможно, в зале ни у кого нет вируса, хотя, скорее всего, никто не хочет стать центром внимания на людном комедийном шоу. И если вы когда-либо видели актёра, который притащил свою задницу на пробы в рекламу о герпесе, то вы знаете, что быть лицом вируса – это не та должность, которую хочется получить.

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Но это постепенно меняется.

Согласно ProjectAccept.org – неприбыльной организации, позиционирующей себя в качестве «голоса и транспортного средства» для заражённых вирусом герпеса или ВПЧ, – до того, как появилось лекарство от герпеса в конце 70-х, в обычных медицинских учебниках о нём ничего не говорилось. Позором начали клеймить в конце 70-х – начале 80-х, приблизительно в то время, когда фармацевтические компании стали производить и продавать антивирусные препараты, способные предотвратить и ускорить выздоровление от вспышки заболевания. В 1982 году в журнале «Time» вышла статья под названием «Новое письмо Скарлет» («Герпес – неизлечимый вирус – грозит отменой сексуальной революции», таким был слоган, изображающая женщину с проявлением вируса на лица, разговаривающая с мужчиной, которому явно не нравилось находиться там. Всё это казалось слишком раздутым для всего-лишь высыпания на коже ниже пояса, которое длится до двух недель.

Известно, что многие известные люди заражены вирусом герпеса, например бывшая порно-звезда Белладонна, актриса Анне Хече, сотрудница VICE Трейси Иген Морриси, но это не совсем то состояние, которое вызывает столько же сочувствия как, скажем, псориаз у Ким Кардашьян или экзема у Кейт Миддлтон.

Хотя в последнее время наблюдался существенный сдвиг в отношении людей, в большей мере благодаря Элле Доусон, весёлой 22-летней девушке, которая радостно согласилась стать лицом герпеса.

Ассистент одного из Нью-Йоркских социальных СМИ подцепила вирус два года назад. Хотя она испытала понятные чувство стыда и шок, не говоря уже о болях во влагалище, которые являются нормой при таком диагнозе, она научилась получать удовольствие от несчастья быть инфицированной. До сих пор это неплохо работало.

В прошлом месяце Доусон написала статью для журнала Women‘s Health под названием «Почему мне нравится рассказывать людям, что у меня герпес». Статья моментально стала (простите) вирусной.

«Я всегда знала, что о герпесе нужно говорить, и я всегда подозревала, что могу стать одной из тех, кто мог бы вести такой разговор», – говорит она. «Я всегда ставила свой карьерной целью стать лицом герпеса. Но никогда не думала, что интернет моментально сойдёт с ума».

Конечно же, были предсказуемые троллинговые комментарии в отношении неё, но в целом, по словам Доусон, реакция была очень душевной. Она даже умудрилась привлечь нескольких дописчиков по этой теме.

«Было ясно, что люди готовы к этому разговору», – говорит она. «Почувствовался всеобщий вздох облегчения. Я очень радовалась, когда видела, что люди готовы, и насколько восприимчивыми они были».

Деннис Виллиямс, координатор образовательной программы «Услуги здравоохранения для запланированного отцовства и материнства» из Торонто говорит, что больше всего при заражении герпесом травмирует сам диагноз.

«Для них это эмоциональный процесс», – говорит он. «Позор оказывает большее влияние на их жизнь, чем, собственно, само влияние инфекции на здоровье».

Герпес – сложный вирус, он легко распространяется, но, по большей части, он безвреден. Существует вирус простого герпеса типа 1 (HSV-1) и вирус простого герпеса типа 2 (HSV-2). Они оба распространяются через прикосновение, поцелуи, любой сексуальный контакт. Вирус наиболее заразен, когда есть открытая воспаленная рана, но он также может распространяться и без каких-либо симптомов. Некоторые люди подхватывают вирус, будучи детьми, когда делятся напитками, или когда их целуют родственники. Симптомы у всех разные, в зависимости от уровня стресса и иммунной системы, вот почему некоторые люди являются носителями вируса, но даже не подозревают об этом. У некоторых людей появляются болезненные волдыри, а некоторые вообще ничего не ощущают.

Вирус может быть потенциально опасным для здоровья, если им заразиться во время беременности, что может отразиться на её протекании. Также существует риск передачи вируса ребёнку, если заражение произойдёт в процессе родов, но такое случается нечасто.

Наличие герпеса также увеличивает риски заражения ВИЧ. Также было проведено исследование, указывающее на связь рака шейки матки с генитальным герпесом, но только у женщин, которые заражены ещё и вирусом папилломы человека (HPV).

Вилльямс говорит, что хочет помочь тем, у кого диагностировали вирус, понять, что это абсолютно обычное состояние. Стоит с этим разобраться, потому что существует досадное недоразумение, будто бы стыдно заразиться вирусом. Он аплодирует Доусон, что она об этом заговорила.

«Это случается с таким количеством людей, что странно, когда люди думают, что они одиноки в этом», – говорит он.

Доусон признаёт, что её до сих пор задевает юмор по поводу герпеса, хотя в основном из-за того, что над этим смеются комедианты. Она говорит себе, что это просто результат общественного позора, а не чего-то такого, с чем она каждый день сталкивается, общаясь с друзьями, коллегами по работе и членами семьи.

«Ты начинаешь понимать, насколько это всё несущественно в контексте твоей жизни. И это больше тебе не мешает».

Будучи столь откровенной, говоря на такую непривлекательную тему, Доусон надеется, что она и другие смогут продолжить менять отношение людей к этому вопросу.

«Моя цель – это чтобы, когда человеку ставят диагноз или когда он гуглит информацию о герпесе, вместо того, чтобы видеть ужасные результаты WebMD, он видел таких людей как я, живущих нормальной удивительной жизнью», – подводит итог она.

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