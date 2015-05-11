Шейн Смит о необходимости защитить Землю от экологической катастрофы



Фото Джерри Ричиотти

Эту статью также можно найти в May Issue of VICE Magazine.

Дорогие читатели,

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Я хотел бы начать с признания, что я не являюсь активистом-экологом. Будучи панк-рокером, который любит жить в мегаполисах (чем грязнее, тем лучше), я был больше озабочен изучением новых групп и бэндов в журнале «Maximum Rocknroll», чем окружающей средой. Возможно, дело в том, что сразу после университета я работал в Гринписе Канады, ходил от двери к двери, пытаясь убедить людей сделать пожертвование, и я увидел, что, в то время как большинству людей не безразлично, всё же было много апатии и неверия в отношении того, что люди могут на самом деле сделать для планеты. Может быть, дело в том, что я больше всего на свете боюсь будущего, где ребёнок не сможет играть на улице, ловить рыбу в реке, или заблудиться в лесу. Раньше я думал, что, может быть, я заботился о природе так много, потому что я канадец и вырос рядом с дикими лесами. Но, я всё больше осознаю и понимаю, что окружающая среда затрагивает каждого человека на Земле, возможно, по-разному, но, когда страдает окружающая среда, страдаем и все мы. И, в итоге, вот о чём мы говорим здесь, о чём мы будем говорить в этом выпуске нашего журнала: о судьбе всего человечества.

Я не хочу преувеличивать, но статистика показывает, что мир пребывает в свободном падении: 40 процентов воды в США загрязнены. Количество углекислого газа в атмосфере на самом высоком уровне за последние 650 000 лет. Девять из десяти самых тёплых лет, с тех пор как люди начали вести записи, случились в период с 2000 года. Глобальный уровень моря постоянно увеличивается, и, несомненно, будет расти гораздо больше в ближайшие десятилетия (для 600 миллионов человек, которые живут в прибрежных районах на высоте всего лишь 10 метров над уровнем моря, это главная проблема). В довершение всего, Всемирная Организация Здравоохранения прогнозирует, что между 2030 и 2050 годами, изменение климата приведёт к дополнительным 250 тысячам смертей в год от жары, малярии и недоедания.

К тому же, я отец маленьких детей, и каждый день говорю им, как прекрасен мир и какие перед ними огромные возможности. Я хочу в это верить. Но, если мы хотим что-то изменить, если мы собираемся остановить падение к полной деградации окружающей среды, мы должны сначала понять, что там на самом деле происходит, и, к сожалению, несмотря на мировой научный консенсус, мы должны сократить выбросы углекислого газа на 80 процентов как можно скорее. Вот в чём наша миссия. Потому что, есть компании, «BigOil» и другие нефтехимические компании, которые активно тратят миллиарды долларов на средства массовой информации, чтобы скрыть правду. Мы должны бороться с этим, в этом большая доля причин всех проблем.

VICE будет и дальше участвовать в этой борьбе. Мы говорим в нашем журнале то, что хотим донести до всех вас. Пока в нашем распоряжении есть журналы и интернет-сети, книги, фильмы и телевидение, мы будем продолжать писать и говорить об экологии. Почему? Потому, что мы должны это делать.

В отношении окружающей среды довольно просто определить, что хорошо, а что плохо. Здесь нет гендерных и возрастных различий, расовых различий, никакого 1 процента по сравнению с 99 процентами, когда речь идёт о разрушении природного мира. Есть только вред и помощь окружающей среде. Как журналисты, мы в VICE обязаны обсуждать эти вопросы честно и как можно чаще, даже, когда совершенно другие истории и герои печатаются на первой полосе журналов. Вы тоже обязаны быть голосом против невежества и самодовольства. Потому что, как бы это не было печально, есть много, очень много людей, которые отрицают, что что-то плохое вообще происходит.

Это огромная и актуальная проблема для всех нас. Это будущее, к которому мы мчимся. Нам придётся с ним столкнуться, и мы должны его исправить. Спасибо за то, что читаете нас, оставайтесь с нами здесь, в журнале, в интернете, и на телевидении, когда мы пойдём, чтобы своими глазами увидеть, что происходит на земле, и поговорить с теми, кто пытается сделать что-то для изменения сложившейся ситуации.

И, да, пожалуйста, утилизируйте свой пакетик от сока, когда он станет пустым.

Шейн Смит

Исполнительный директор и со-учредитель VICE