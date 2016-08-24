Четыре года в гуманитарном колледже превратили меня в консерватора

(Не особенно) счастливая выпускница с родителями. Автор всех фото – ДжейСтивенс

Как и все, кто обманом заставляет себя поступить в гуманитарный колледж, я была очарована мыслью о том, чтобы изменить мир, погрузившись в разнообразие научной мысли, теории и действия. Бог ты мой, как же я ошибалась! После четырёхлетнего пребывания в университете я превратилась из отважного юного свободомыслящего вольного духа в чокнутого старого консерватора, стерегущего свой газон.



Всё это началось с тихого презрения к политической корректности, семени, которое выросло (благодаря чуду, которым являлся университет) в огромный бобовый стебель. Я быстро узнала, что в гуманитарном вузе общей целью каждого занятия является определение чего-то проблематичного, его обсуждение, а затем – отказ что-либо с ним делать. От нас, конечно, ожидалось, что мы будем предлагать решения, но единственные приемлемые ответы были уклончивыми и интерсекциональными. Любая попытка добраться до самого корня проблемы в целом также рассматривалась как проблематичная, а в качестве преграды для любых реальных решений важных вопросов был введён политкорректный контроль. Большинство групповых обсуждений оборачивались тем, что мы спрашивали друг у друга, как безпроблематично задавать вопросы о чём-то проблематичном.

Проведя детство и юность в качестве единственного чернокожего ребёнка в классе, я бы никогда не посчитала себя противницей политкорректности. Меня достаточно сильно возмущала демонстрация культурной нечувствительности, пока меня не завалили университетскими занятиями, как будто посвящёнными обнаружению реальных и воображаемых врагов в каждом темном угле. Поэтому я начала интересоваться консервативными настроениями (и к своему удивлению) тихонько проникаться консервативными сентиментами в качестве противопоставления повышенной чувствительности, которую я некогда отметала как мракобесие.

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Разозлившись на политкорректность, я начала видеть её повсюду и постепенно укрепилась в убеждении, что работает некий заговор ради промывки моих мозгов и мозгов моих сверстников. Большинство приглашённых ораторов в моём гуманитарном вузе являлись журналистами левого толка, активистами левого толка или преподавателями левого толка из других университетов левого толка. По моему опыту, другие места были зарезервированы за разного рода секс-работниками: я побывала на кинолекции, которую прочла очень умелая порнозвезда с параличом нижних конечностей, показавшая нам кое-что из своего творчества, и перформанс, продемонстрированный женщиной, которая мастурбировала за занавесом.

Фото оглашения выпуска автора, снятое 20 апреля, полное разочарования

Как только первоначальный восторг от начала обучения прошёл, отсутствие интеллектуального разнообразия стало удушающим. Я пошла дальше по пути разочарования и начала сочувствовать тем чокнутым консерваторам, которые вечно жаловались на FOX на предубежденность либеральных СМИ.

Мне нужен был какой-то способ справиться со всем этим. И я выбрала травку. Как правило, я была под кайфом перед всеми своими занятиями, во время них и после них. Мой лучший друг распространял наркоту на территории кампуса, поэтому я провела бесчисленное множество ночей, выкуривая косячки на полу его комнаты в общаге и глядя, как нетвёрдой походкой входят и выходят его клиенты.

Большинство этих клиентов сейчас работают в финансах в Нью-Йорке или в политике в Вашингтоне, в связи с чем я осознала, что являюсь поклонницей ограниченной публичной власти. Самые тупые наркоманы, которых я знаю, поголовно идут семимильными шагами к тому, чтобы стать будущими дипломатами мира, а я не готова доверить этим тупицам принятие важных решений от нашего имени. Их власть должна быть ограничена.

Больше травки и безответственных будущих лидеров в кампусе гуманитарного колледжа распространены только бесполезные специальности. Здесь я также не субъективна: у меня диплом по кино- и медиаведению, а также политологии, которые я выбрала главным образом из-за того, что люблю говорить на эти темы. Многие из моих сверстников также предпочли потратить свои стипендии и кредиты на обучение творческому сочетанию тем, которые лучше изучить на YouTube.

К моменту приближения выпуска ни один из нас не получил каких-либо реальных рабочих навыков, но мы, ясное дело, могли говорить на важные темы. Соответственно, самое большее, к чему мы были готовы, – это дальнейшая трата денег на магистратуру или работа на органических фермах по программам WWOOF до самой смерти. В связи с этим я стала выступать против предоставления всем бесплатного высшего образования. Нет. Попросту нет. Пусть это будет в Европе. Я поддерживаю эту идею только в том случае, если это образование будет использоваться для защиты нас от иностранных хакеров или создания устойчивого сельского хозяйства. Я была бы только за то, чтобы дать бесплатное образование умному ребёнку по специальности, которая является полной противоположностью моей специальности. Пока остаточный продукт движения Берни Сандерса не пройдёт через эту брешь, я пас.

За время учёбы в университете я влезла в огромные долги, но так и не узнала ничего о том, как с ними справиться. Также я ничего не узнала о налогах, но мне повезло найти работу до того, как начались мои платежи по кредиту на обучение. Я пошла на работу в корпорации с зарплатой, казавшейся заоблачной, и немедленно начала думать о том, когда смогу уехать из родительского дома. Однако всё изменилось, когда я получила свой первый чек на заработную плату, и к своему потрясению (надо признаться, порождённому невежеством), осознала, что пропало гораздо больше денег, чем я рассчитывала.

«Подоходный налог» представляется абстрактным чуждым понятием, когда ты ничего не зарабатываешь, но оно становится гораздо реальнее, когда из вашей заработной платы словно по волшебству исчезли деньги. Я не могла поверить своим сверстникам, а ведь я так долго и так много стыдила консерваторов за их желание снизить налоги. Как только я начала получать доход, меня внезапно стал заботить лишь налог, который я с него платила. И теперь пресечение растраты государственных средств кажется мне гораздо важнее финансирования государственных программ.

Я из прошлого назвала бы эту расстановку приоритетов проблематично эгоистичной. Нынешняя, жизнерадостно циничная я, которую породил университет, знает, что я могу потратить свои деньги гораздо разумнее любого из политкорректных наркоманов с сомнительными дипломами, которые правят бал в Вашингтоне.

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