Либералы не хотят отменять смертную казнь

Комната тюрьмы Сан-Квентин, где вводят смертельную инъекцию. Фото от Wikimedia

“Лично я против того страшного, ужасного и несправедливого, что я делаю” – единственное, что можно сказать в защиту того страшного, ужасного и несправедливого, что вы делаете, если альтернативой работе, скажем, местного шкуродера, является голодание. Капитализм требует, чтобы мы все жертвовали немного нашими моральными принципами, как если мы кладём еду на стол без приукрашиваний, её не всегда приятно есть. Хотя существует определённая грань: убийство людей. Вы действительно не обязаны убивать людей – и как в случае с выборными должностными лицами Калифорнии, все из которых либеральные демократы, их тоже никто не заставляет делать ничего подобного.

Videos by VICE

Но убивать они обязаны.

Губернатор Джерри Браун и генеральный прокурор Камала Харрис оба открыто заявляют, что они против санкционированных государством убийств. Для Брауна “отмена смертной казни является вопросом всей его жизни”, как говорится в Los Angeles Times, и Харрис тоже “лично выступает против смертной казни“. Оба, однако, были недовольны, когда их личный протест против смертной казни, высказываемый в неофициальных разговорах, каким-либо образом упоминался в ситуациях, когда они защищают смертную казнь. В подтверждение тому, в 2012 году они отказались одобрить документ, который бы обеспечил выполнение их жизненных миссий, они попросту отклонили его.

Однако, в июле, федеральный судья назначенный, бывшим президентом Джорджем Бушем, дал этим либеральным лидерам либеральной Калифорнии ещё один шанс. В своём резком постановлении судья Кормак Дж. Карни освободил от смертной казни такого себе Эрнеста Д. Джонса – осуждённого в 1995 году за изнасилование и убийство – и постановил, что система смертной казни Калифорнии сломана и не подлежит восстановлению.

“Продолжая следовать этой системе и угрожать мистеру Джонсу возможностью смерти (что маловероятно), а прошло уже почти 25 лет после того как он был впервые осужден, мы, тем самым нарушаем запрет, установленный Восьмой поправкой, против жестокого и необычного наказания”, постановил Карни.

Более 900 человек были приговорены к смертной казни в Калифорнии с момента, когда смертная казнь была возвращена в действие ​​ещё в 1978 году, включая 55 с момента начала работы адвокатов по защите от смертной казни в 2011 году. Только по 13 заключенным приговоры были фактически выполнены, последний в 2006 году. Хотя около половины всех убийц белокожие, большинство из тех, кто сидит в камере смертников в Калифорнии являются людьми с другим цветом кожи, подавляющее большинством из них приговорено к смерти за убийство белого человека. Можно сделать вывод, что тяжесть преступления определяется меланином жертвы. Даже после проведения слепого жребия, попавшие в очередь смертников – по статистике, менее одного процента убийств приводят к смертному приговору – заключённые ждут выполнения в течение многих лет, не зная, попадут ли они в число тех, кто попробует последний смертельный коктейль от государства. При этом более 40 процентов из тех, кто приговорен к смерти, сидят в камере смертников не менее двух десятилетий.

“Выполнение приговоров по такой системе”, пишет Карни, “где так много приговоренных к смерти, при этом только немногие приговоры по воле случая на самом деле выполняются, оскорбляет основы конституционных гарантий, правительство не может приводить в исполнение высшую меру наказания произвольно”.

Был ведь шанс для либеральных лидеров Калифорнии использовать такую аргументацию для преодоления их консервативной справедливости и покончить с наказанием, которое они осуждают как варварство. В ситуации, когда почти половина электората поддерживает замену смертной казни на жизнь в заключении без права досрочного освобождения, такое не было бы политическим самоубийством. И в конце концов, они бы действовали исходя из своих личных убеждений. Как генеральный прокурор, Харрис не обязана обжаловать решения по стандартному пути вплоть до Верховного суда. Она может руководствоваться постановлением суда и двигаться дальше. Она могла бы провести пресс-конференцию и сказать: “Моя работа заключается в том, чтобы отстаивать закон, а не защищать нарушения Конституции”.

Увы, они так не сделали: в пресс-релизе от 21 августа, генеральный прокурор Харрис объявила, что она подаёт “апелляцию на решение суда, потому что это решение не соответствует законам и, что оно подрывает основы защиты, которые наши суды обеспечивают обвиняемым”.

Генеральный прокурор Калифорнии Камала Харрис говорит на пресс-конференции. Фото с Wikimedia

Когда я позвонил в офис Харрис, чтобы спросить как конкретно отмена смертной казни нарушает права подсудимых, я не получил ответа. Поэтому я обратился к Мэтту Черри, исполнительному директору Death Penalty Focus – организации, которая выступает против смертной казни. “Я не знаю, что имела в виду Камала Харрис”, сказал он мне, “поскольку на данный момент смертники томятся в течение многих лет в переполненных тюремных камерах, или мучительно сидят в одиночных камерах, в ожидании исполнения приговора. При этом государство часто не имеет даже препаратов для приведения приговоров в действие”. (хотя губернатор Браун говорит, что он работает над веществом, которое сможет лишать заключенных жизни без мучений; вот такое оно доброе и приветливое лицо либерализма).

“Важно подчеркнуть, что стоимость и продолжительность процесса рассмотрения апелляций, на которых делает акцент судья Карни, не являются недостатком системы”, сказал Черри, “но оно необходимо, чтобы следовать правовой процедуре в отношении наказания, которое является фатальным и необратимым”. Другими словами, такую систему починить невозможно, она полностью сломана, от неё можно только полностью отказаться.

В Калифорнии не республиканцы препятствуют замене системы, а либералы, которые заявляют одно, а делают другое. Это классическая стратегия демократической партии: рассказывать всё поверхностно, не вдаваясь в подробности, “У нас есть такие же моральные убеждения, как и у вас, мы просто не можем по ним действовать”. И этого вполне достаточно для некоторых людей.

“Недавно, я упомянула, что нынешний генеральный прокурор Калифорнии Камала Харрис, выступает против смертной казни”, говорит писательница Ребекка Солнит. Сразу после того, как она осветила позицию Харрис “против смертной казни”, Солнит написала, что некий “элегантный профессор из Беркли” сообщил ей, что Харрис на самом деле “прикрывает незаконную закупку смертельной инъекции наркотиков”.

Это утверждение оказалось верным: Калифорния, за время пребывания Харрис в должности приобрела смертельную инъекцию наркотиков у иностранного поставщика в нарушение федеральных законов. Но для Солнит имело значение не аморальные компрометирующие факты, а духовный подъём от того, что теперь тот, кто разделяет её ценности, приобрела эту должность. Зачем забирать это убеждение у неё?

Два года спустя, либеральная Харрис зафиксировала позицию в отношении смертной казни, которая противоречит мнению судьи, назначенного Джорджем Бушем. Возможно, если бы активные либералы уделяли больше внимания действиям, а не просто словам, либеральные политики могли бы чувствовать некоторое давление, чтобы действовать из личных убеждений, которых они в свою очередь придерживаются, когда просят средств для проведения кампаний.

С другой стороны, отмена смертной казни сама по себе является достаточно либеральным актом. Следует, конечно, это сделать, но оставлять сидеть заключённых в переполненной тюрьме или в одиночных камерах без права на досрочное освобождение является не намного более гуманным. В прошлом году было проведено чуть менее 40 казней, по сравнению с более чем 400 человек, убитых полицией, большинство из которых чернокожие, так что даже если бы мы отменили смертную казнь, она бы всё равно осталась бы существовать – просто в исполнение приговор приводили бы копы без формальностей судебного разбирательства.

Тем не менее, есть кое-что ужасное в умышленных убийствах, осуществляемых государством: держать сотни людей, ожидающих смертной казни в течение многих десятилетий и произвольно убивать некоторых из них препаратом из непонятных химических веществ, что вызывает мучения. Просто знайте, что отмена этой формы санкционированного государством наказания далеко не единственное, что должно быть сделано, чтобы сделать систему “уголовного правосудия” более справедливой. Слишком много людей находятся в заключении в Америке – более двух миллионов человек, это самое большое число за всю историю человечества – они сидят очень долго, подавляющее большинство за лёгкие наркотики и имущественные преступления.

В конце концов, мы должны упразднить политику массового лишения свободы, что подавило многого бедных общин в этой стране, в особенности, цветные общины. Только не ожидайте, что либералы будут лидерами в этом процессе.



Следуйте за Чарльзом Дэвисом на Twitter.