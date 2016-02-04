То, что никто не говорит вам о жизни после излечения душевной болезни

Иллюстрация от Ника Скотта

Эта статья впервые появилась на VICE UK.

Когда мне было 17, у меня появилось тревожное расстройство, которое усилилось, когда я переехала в Лондон в 21. Оно вызвало агорафобию, клаустрофобию, депрессию и истощающую фобию обморока. Кто-то сказал мне, что в то время я скорее существовала, а не жила.

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Сегодня, после осознания того, что мне удалось стать на путь выздоровления где-то в 2014, моё прошлое существование начинает напоминать выдержки из мемуаров “Я-самый-несчастный-человек-на-всей-планете”. Но мало кто говорит о жизни после душевной болезни в рамках более широкого разговора о психическом здоровье. Future in Mind, самый важный отчет Великобритании на тему психиатрического лечения для молодежи, упоминает слово “излечение” всего лишь дважды на более чем 80 страницах.

На 25 человек в Великобритании один страдает от общего тревожного расстройства, а один из десяти молодых людей испытывает проблемы связанные с психическими болезнями. Продолжая тему, представитель благотворительной организации Rethink Mental Illness говорит: “половина из которых будет испытывать пожизненные проблемы с психическим здоровьем”. Немало из этих людей выздоровеет , для таких людей существует поддержка и консультации. Но важной частью выздоровления является возможность самостоятельной жизни, а об этом мы, кажется, мало говорим.

Энди Белл, заместитель исполнительного директора Centre for Mental Health, говорит, что с точки зрения ухода, реабилитация – это не только попытка “исправить” кого-то. “Важно понимать, что реабилитацию нужно рассматривать с точки зрения пациента” – говорит он – “и не нужно пользоваться шаблонным подходом”. “Многие говорят, что самое главное, чтобы помощь была адресной, а именно – помощь с жильем и карьерой”. Мне кажется, что это должно быть понятно всем. Пережив такой разрушительный опыт, восстановление контроля и независимости является наиболее важным шагом в процессе излечения.

У каждого свой путь к излечению, но эксперты сходятся на пяти важных моментах. Во-первых, представитель Rethink утверждает, что важно принять свою болезнь. “Принятие может помочь измениться и достигать новых целей. Оно поможет вам узнать больше о вашей болезни и делиться опытом с другими, переживающими такой же недуг”.

“Наверняка более полезным будет нацеливать внимание на то как справиться, а не избавиться от каждого симптома психологической болезни”.

—Рэйчел Бойд





Рэйчел Бойд, менеджер по информации из благотворительного фонда Mind, говорит мне, что это означает быть терпеливым с самим собой. “Очень важно помнить, что преодоление вашей душевной болезни выглядит как путешествие, местами очень проблематичиное. Более полезным будет нацеливать внимание на изучении себя, на то как справиться, а не избавиться от каждого симптома психологической болезни.”

“Если в какой-либо момент вы делаете шаг назад, и вы почувствуете себя хуже или появятся знакомые симптомы, старайтесь не падать духом и не злитесь – всё станет лучше, если вы узнаете, что идёт на пользу и помогает вам”.

Белл говорит, что местные органы здравоохранения и социальные службы оказывают поддержку людям, проходящим реабилитацию, помогая им преодолеть страх или глубокую депрессию и делать то, что они хотят делать – второй ключевой момент реабилитации. Он говорит, что важно присоединиться к деятельности своих сверстников, внося нужные коррективы, и искать необходимую поддержку. Организация предлагает делать небольшие, постепенные шаги по изменению образа жизни, такие как: волонтёрство, изучение нового хобби, или физические упражнения.

Джессика Браун

Звучит просто, но помогает обрести чувство контроля над своей жизнью и своей реабилитацией, даже если вам приходится вносить некоторые коррективы. “Если пострадала ваша работа, отношения, или что-нибудь еще из-за болезни” – говорит представитель Rethink – “то существуют различные способы исправления ситуации. Некоторые люди пытаются вернуть то, что потеряли, а другие пытаются искать новые возможности”. Если вы работали в хорошей, принимающей и признающей вас среде, Белл советует вернуться на это место работы или пойти на новую работу, что является большим шагом на пути к выздоровлению. “Работа может стать решением проблемы”.

Нельзя терять надежду, и нужно помнить, “что возможно жить хорошо с или без симптомов”. Rethink советует читать истории реабилитации других людей или присоединиться к группе поддержки, где люди делятся своими историями: “Для некоторых людей, низкая самооценка и негативизм может быть барьером на пути к будущему. Распознав это и осознав, что такое настроение может быть связано с вашей болезнью, и есть первый шаг на пути к выздоровлению”.

Завершающей частью реабилитации является доступ к социальной службе и ваша готовность говорить с кем-то, “будь то ваш [врач], друг, член семьи, или такая организация, как Mind или Samaritans“, говорит Бойд из Mind. “Есть разные способы лечения психических расстройств, и вы должны выбирать то, что кажется вам правильным, в зависимости от того как ваш диагноз влияет на вас. “Разговоры по душам”, такие как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) демонстрируют свою эффективность для некоторых. Ваш врач может также проследить насколько вам помогает препарат управлять симптомами психических проблем”. Также существуют альтернативные методы: от гипнотерапии и групп поддержки до методов релаксации.

Пока сложно проследить доказательства того, что эффективно работает в области реабилитации, но в этом году мы сможем увидеть результаты пробной двухлетней программы, которую предлагают местные курсы реабилитации для приблизительно 80.000 человек. Она направлена на изучение того, как люди справляются после излечения психического заболевания, а её выводы будут использовать в целях помощи местным центрам. Есть движение.

Моя болезнь оставила пробелы в моей жизни, в местах, которые должны были занимать друзья, опыт и карьерный рост, но я научилась преодолевать страх выхода из дома, чтобы быть в состоянии удерживать работу и найти относительное ощущение стабильности. Никто не мог подготовить меня к болезни, но мы можем сделать всё возможное, чтобы говорить о том, что нас ждёт после болезни.

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