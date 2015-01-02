Жизнь стриптизерши в субарктическом городке в один дом

Недельный заработок в субарктическом стриптиз клубе. Фото Миранды

Когда один из моих источников в порноиндустрии (назовем ее Мирандой) сказала мне, что она провела десять часов в автобусе едя по направлению на север от Монреаля, для того чтобы выступить в стрип-клубе в Фермонт, шахтерском городке в провинции Северный Квебек, я думал, что она сошла с ума. Но когда она прислала мне фото своего заработка за поездку, около $5000, и я начал её понимать.

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Фермонт – не обычный город. В связи с морозным климатом, большинство шахтеров и их семьи живут в одном гигантском здании, которое состоит из апартаментов, продуктовых магазинов, боулинга, школы и бара, служащего в качестве отдушины после работы либо местом для первого свидания, либо стрип-клуба. У стриптизёрш таких как Миранда может и есть причина приезжать в Фермонт и показывать там горячие танцы, но вряд ли кто-либо ещё найдет причину приехать туда.

В перерыве между своими выступлениями, Миранда связалась со мной по скайпу, чтобы поговорить о том, что такое стриптиз в маленьком городке, о дороге до Фермонта, и сходства между шахтерами и работниками сферы секс услуг.

VICE: Как так получилось, что ты стала стриптизершей в шахтерском городке?

Миранда: Я приезжала сюда в течение приблизительно восьми лет. Когда я начал показывать стриптиз в свои 19 лет, я слышала, что здесь за это платят действительно хорошие деньги, потому что агентство, которое всё это организовывает, отправляет сюда очень мало девушек. Агентство забирает нас из дому, везёт сюда, и после всего отправляет назад. Каждую неделю они привозят новых девушек. Они стараются показывать новые лица, потому что здесь не так много живет людей.

Как ты узнала об этом агентстве?

Я услышала о нём от других стриптизерш. Я связалась с ними, потому что это действительно хорошее место для таких как я, в первую очередь потому, что тут есть только один бар. Таким образом, даже те несколько женщин, которые живут в городке, если они хотят развеяться субботним вечером, вынуждены идти в стрип-клуб. И потом, хоть я и не знаю фактических данных, но, кажется, поскольку вся работа связана с горнодобывающей промышленностью, на восемь мужчин здесь приходится лишь одна женщина. Рабочие, будь то механик или сварщик, зарабатывают здесь около $45 в час. У них много денег и очень мало занятий, сюда все приезжают, чтобы заработать, в том числе и стриптизерши.

Фермонт, Квебек. Фото с Wikimedia Commons

Кто либо из девушек выходил замуж за парней, которых они здесь повстречали?

Да, они часто влюбляются здесь. Тут можешь найти кого угодно. Есть молодые, 18-летние, зарабатывающие $150 000 в год, и есть те, кто живут здесь и работают с 70-х годов. Почти пенсионеры. Короче можно найти на любой вкус.

Бывает ли что парни в клубе заходят слишком далеко?

Ребята на самом деле очень вежливы. В этом месте есть только два занятия: работа и стрип-клуб. Парни часто устраивают тут дурдом, и ещё тут огромное количество употребляющих наркотики и поведенных на азартных играх.

Где ты живешь, когда приезжаешь сюда на работу?

Здесь есть отель, в котором мы и живём. Когда мы приезжаем в отель, с нами часто ведут себя по скотски, так что это одна из тех ситуаций, когда вы действительно должны задвинуть своё эго подальше. Короче говоря, они ненавидят нас здесь. Те немногие женщины, которые здесь есть, видят в нас угрозу, как будто мы едем сюда чтобы отобрать их мужчин, правда агентство несколько раз направляло сюда девушек, которые действительно вели себя как проститутки и после работы трахались за деньги. У нас очень строгие правила [в отеле]; например, если мы вышли из своей комнаты, мы не можем пройти через вестибюль, мы не можем пользоваться телефоном. То есть мы должны прятаться всякий раз, когда мы находимся вне клуба.

Ваш отель похож на обычный отель?

Там все очень старое и потасканное, потому что там не было ремонта с 70-х годов. Мы живём втроём в комнате, и хотя у нас очень простая обстановка, нам там удобно, и мы чувствуем себя хорошо. Правда с тех пор как я попала сюда в прошлом месяце, я ни разу не выходила на улицу.

Тебя не сводит с ума необходимость постоянно находится в здании?

Сводит. Когда мне было 19 лет, я была полной дурой, постоянно нюхала кокаин, я работала здесь и встречалась с одним парней, это было восемь лет назад. (Он всё еще работает здесь, кстати). Мне было 19, и мне очень нравились парни по старше, и я просто пробыло здесь несколько месяцев, и действительно сошла с ума.

Ты чувствуешь себя неудобно, когда встречаешься с ним в городе?

Здесь все знают всё про всех, как в чертовой средней школе. Когда приезжают новые девушки, в первую же ночь собирается много людей, чтоб посмотреть на них. Это вроде как новое мясо, а затем они в шахте обсуждают: «О, это та девушка, у которой татуировка, с которой то-то и то-то», и после этого все знают обо всём. Все знают, кто в этом городе с кем трахается, и 20 или 30 женщин, которые здесь живут в принципе сами выбирают кого бы они хотели, вопрос только в том, какую репутацию они хотят заработать.

За твоим решением показывать стриптиз в шахтерском городке стоит только желание заработать?

Да, только бизнес. Я думаю, что каждый, кто приезжает сюда, будь то стриптизерша или шахтер, приезжают с одной целью, потому как это не самое лучшее место для жизни. Сюда едут за деньгами. Это единственной, что есть на уме каждого местного.

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