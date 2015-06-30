Из жизни парня, зарабатывающего на жизнь уборкой домов умерших людей

Фото пользователя Flickr под ником Thomas Kohler.

Эта статья была опубликована в VICE Alps.

Всем нравятся магазины секонд-хэнд. Переживаете ли вы нехватку денег, или пробуете обставить квартиру мебелью, или вам попросту нравится китчевое дерьмо, вы с лёгкостью проведёте несколько часов, перебирая странные вещи, лежащие на пыльных полках. А вы когда-нибудь задумывались, как эти потёртые столы, блейзеры с подплечниками из 1980-х и подёрнутые дымкой картины оказались здесь?

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Конечно, некоторые вещи были подарены, но многие были доставлены ликвидаторами домов из квартир умерших или обанкротившихся людей. Неудивительно, что работа ликвидатором – это не всегда весело. С квартирами умерших людей связано намного больше, чем винтажные коллекции и шкафы, заполненные просроченными продуктами. Время от времени также имеешь дело с поистине страшными вещами.

Я поговорил с профессиональным ликвидатором (пожелавшим остаться неизвестным), чтобы понять с какими проблемами сталкивается он и его коллеги. И вот, что он рассказал.

Этот унитаз немного чище, чем те, с которыми обычно приходится иметь дело ликвидаторам. Фото с Flickr.

Мышиное дерьмо

Мы работаем с разными скрягами и их убогими квартирами. Эти бедные люди часто одиноки, и об их вещах некому позаботится после их смерти, поэтому их собственность убирают такие люди как я. Помню одну квартиру, с которой никто не хотел связываться, кроме компании, в которой работаю я. Это была четырёхкомнатная квартира на третьем этаже жилого дома. Обычно сначала мой босс посещает каждое помещение, чтобы понять, сколько времени и усилий понадобится, чтобы там убрать, а потом отправляет нас работать. Когда он вернулся из этой квартиры, он сказал нам: «Что бы вы ни делали, не ходите в ванную».

Квартира была в очень-очень плохом состоянии. Весь пол был покрыт десятидюймовым слоем мусора. Мой босс заказал контейнер, который должны были доставить в сад, чтобы мы могли выбросить туда весь хлам. Нам пришлось лопатой сгребать мусор в пакеты и выбрасывать их с балкона, чтобы не бегать туда-сюда по ступенькам.

В спальне была гора одеял и матрасов, их было так много, что трудно было сказать, где заканчивается один матрас и начинается другой. Когда мой коллега начал разделять их, мы услышали звуки царапания и скрип. Внезапно выбежали около 40 мышей и рассыпались во всех направлениях. Было не понятно, принёс ли этот скряга мышей сам или они там завелись.

Конечно, я проигнорировал указания моего босса и решил пойти в ванную. К счастью, я успел снять мою пылевую маску перед тем, как начать блевать. Скряга не смывал туалет годами. Из горшка, который был в два раза больше, чем унитаз, вываливалась куча дерьма. Я захлопнул за собой дверь и убежал. Поверьте, моя блевотина была каплей в море человеческих отходов в той комнате.

Тестирование кроватей

Эта история произошла с моим боссом. И я ему верю: он не из тех людей, которые придумывают. История также имеет смысл, учитывая то, как он выглядит. Он относится к типу накачанных жигало, у которых есть крутая тачка, подчёркивающая их личность.

Однажды он поехал в квартиру, где кто-то недавно умер. Там были жена и дочь покойника, пришедшие показать квартиру. Когда они вошли в спальню взглянуть на кровать, чтобы понять, можно ли её продать, жена спросила: «Почему бы нам троим на ней не покувыркаться? Будет легче понять, стоит ли её продавать». По словам моего босса, они обе, мать и дочь, начали его лапать и попытались обнять. Ему пришлось приложить физическую силу, чтобы выбраться из комнаты и сбежать от них.

Фото с ресурса Flickr пользователя Alan Stanton.

Жестокий фермер

Однажды позвонила старая женщина, владеющая домом в швейцарском поселении. Она сказала, что её дом располагался на земле, которая по странному стечению обстоятельств так же принадлежала фермеру, который, как ей казалось, затаил на неё злобу, потому что хотел, чтобы земля была его собственностью. Она рассказала, что он угрожал ей и сказал, что, если она ещё раз там появится, то долго не проживёт. Учитывая, что дом был ей особо не нужен, а также то, что соседом был угрожающий ей смертью фермер, она решила избавиться от дома, продав его.

Я и мой босс поехали взглянуть на место. Хотя казалось, что женщина была напугана, было трудно понять, насколько правдива её история.

Как только мы повернули к ферме, мы увидели фермера и его трактор. Он на полной скорости ехал на нас и очевидно не собирался тормозить. А мы не могли дать ему дорогу: наша машина ехала вниз по холму, поэтому я просто дал задний ход и начал ехать в обратном направлении так быстро, как мог. Мой босс выпрыгнул с пассажирского кресла и скатился с холма, потому что был уверен, что умрёт.

К счастью, фермер остановился перед нами на расстоянии фута. Он курил и ругался на французском из окна своего трактора. Я не понимал, что он говорил, поэтому я просто кричал ему на английском. В конце концов, он дал нам проехать.

Когда работа по оценке дома была завершена и все вещи годящиеся для продажи собраны, мы отправились домой. Мы проехали меньше мили, когда наша машина застряла в грязи. Пришлось звать фермера на помощь.

Он приехал, но вместо того, чтобы помогать нам, остановился в нескольких футах и начал ржать. Я начал ругаться на английском, и среди множества нехороших слов, которые посыпались в его адрес, он понял слово «motherfucker», и оно ему не понравилось.

Мой босс пытался быть более понятным и найти с ним общий язык на ломаном французском. Он спрашивал, что мы должны сделать, чтобы он нам помог. Он сказал, что я должен был извиниться. С большой неохотой я извинился перед ним.

Фото с ресурса Flickr пользователя Alan Stanton

ОКНО

Компания, на которую я работаю, владеет магазином секонд-хэнда, расположенном в старом промышленном здании, напоминающем гараж. Его фасад – это не совсем стена. Это большая дверь, сделанная из алюминия и панелей из плексигласа. Однажды я раскладывал вещи в магазине, и вдруг в окно увидел приближающийся автомобиль. Не то, чтобы я испугался – на улице была парковка, и машины подъезжали к зданию постоянно. Но эта не останавливалась. Я не понимал, что происходит, пока не услышал чудовищный звук. Полностью я осознал ситуацию, когда увидел, что машина приближается ко мне на небольшой скорости.

Это было похоже на сцену из кино: магазин взорвался. Машина просто пробороздила всё содержимое магазина аж до моих ног. Я замер и просто стоял, наблюдая за происходящим. Когда наконец-то машина с грохотом остановилась, из неё вывалились пожилые мужчина и женщина. Они были смущены и начали извиняться. Оказывается, они перепутали педали газа и тормоза.