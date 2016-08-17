Мой путь по невероятной статье из «Wall Street Journal» о шортах-карго и женщинах, которые их ненавидят

Изображения GreggMP с Flickr

«Дейн Хансен, управляющий небольшим сталелитейным предприятием в Плезант-Гров (штат Юта), говорит, что за 11 лет его брака из его шкафа медленно исчезли 15 пар шорт-карго. В тех случаях, когда он открыто говорил с женой о пропавших шортах, она либо признавалась в том, что их выбросила, либо уклонялась от выяснения отношений, говоря что-нибудь вроде: «Милый, тебе просто нужно чуточку помочь».

Ладно, итак, это попало в «Wall Street Journal». Это лучшая газетная статья года или, возможно, всех времён и народов», а я ещё первый абзац не дочитал. Есть за что любить пассивную агрессивность того, как 1) муж покупает 15 пар ( 15 пар!) шорт-карго, 2) жена выбрасывает их у него за спиной и 3) этот странный цикл продолжается более десятилетия. Итак, вы знали, что ваша жена выбрасывает ваши шорты-карго, потому что безумно их ненавидит? А вы продолжали их покупать? Кроме того, что такое «небольшое сталелитейное предприятие», потому что я с побережья и не могу представить это себе как следует?

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«По всей стране отношения проходят испытания шортами-карго – шорты свободного покроя с большими карманами, пришитыми по бокам».

Это хорошее описание шорт-карго, которому, тем не менее, не удаётся запечатлеть душу этого предмета одежды. Дело не только в том, что они мешковатые и в каком-то смысле бесформенные, дело не только в том, что нет ничего менее изысканного, чем выкапывать кошелёк/телефон из кармана у себя на ноге, – дело в том, что шорты-карго много лет были известны своей эмпирически доказанной уродливостью, однако мужчины (только мужчины, это наиболее мужской предмет одежды со времён гульфика) упорно их носят. На нормальных штанах четыре кармана. Когда бывает нужно больше? Сколько вы, папаши, носите с собой одновременно гибридных многофункциональных инструментов?

«Историки моды полагают, что брюки-карго были созданы примерно в 1940-х годах для использования в армии. В Военно-воздушных силах США узкие кабины пилотов подразумевали, что пилоты нуждались в карманах спереди формы для доступа к запасам во время полёта. Британские солдаты, выходившие или прятавшиеся на высокогорье, обнаружили, что карманы на брюках-карго эффективнее для хранения боеприпасов, чем пояса с инструментами».

Что ж, теперь мне стыдно за оскорбление шортов, которые помогли одолеть Гитлера. Прошу всех меня простить.

«В середине-конце 1990-х они резко вошли в массовую моду… Карманы удовлетворяли утилитарную потребность с повсеместным распространением сотовых телефонов».

Что? Это безумие. Ношение телефона женщиной в одежде без карманов (огромное спасибо, патриархат… но нет!), нужда класть телефон в сумочку, которую затем приходится прочёсывать, чтоб ответить на звонок, может сильно напрягать… но мужчины? У нас, как обсуждалось, есть по четыре кармана на стандартных брюках, не победивших Гитлера: один для ключей, один для кошелька, один для телефона и один свободный карман для жвачки / ручки (на самом деле это может быть в одном кармане с чем-нибудь другим) / лекарств / наушников (если вы не оборачиваете их вокруг телефона) / мелочи / презервативов / блокнота / игрового устройства / складного ножа / небольшой книжечки (такую можно запихнуть в большой задний карман). ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНЫ ЭТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАРМАНЫ?

«Вчерашние подростки ныне состоят в браке, но они не избавляются от своей одежды. Они не эволюционируют», – заявил Джозеф Хэнкок, профессор дизайна и товароведения, работающий по программе дизайнерского товароведения в Дрексельском университете, написавший докторскую диссертацию о брюках-карго».

Шикарная диссертация. Говоря «подростки», он, конечно, имеет в виду «подростки мужского пола» и, вероятно, «гетеросексуальные подростки мужского пола». Кстати , в его диссертации 300 с лишним страниц.

«В последние годы шорты-карго запретили на многих полях для гольфа высшего класса».

То, что поля для гольфа высшего класса (где чуваки одеваются вот так) используются в качестве барометра моды, – признак того, что вы читаете Wall Street Journal.

«В 2012 году, когда Майкл Джордан играл в гольф в шортах-карго в одном загородном клубе в Майами, его попросили переодеть брюки, как сообщают новостные репортажи того времени. По слухам, он отказался и уехал. Его агент затем обнародовал заявление, гласившее, что мистер Джордан ранее без проблем носил в клубе шорты-карго».

Я бы посмотрел сериал от HBO о том, как во время этого инцидента развивалась динамика расы, класса, известности и личных качеств самого Джордана.

«Джен Андерсон, 45-летняя автор-фрилансер из Бруклина… заявила, что ей не нравится мысль о том, чтобы её видели на публике с мужем, когда на нём [джинсовые] брюки-карго, в которых он похож на «безобразный комок».

«Это отражается на мне – типа «Как она его в таком виде за дверь выпустила?» – сказала она».

Штамп о том, как женщины указывают своим мужьям, как одеваться, только мне кажется как бы избитым и сексистским? Но, полагаю, кто-то же должен говорить этим чувакам, как им одеваться, если они носят шорты-карго? Понятия не имею, как на это смотреть с точки зрения феминизма; пожалуйста, дайте мне знать.

«Несмотря на постоянные замечания от жены всякий раз, когда он надевал шорты-карго, [Гарет] Хопкинс, [36-летний британец,] заявил, что ему уже всё равно, модная ли у него одежда, особенно если вспомнить о двух его маленьких детях, которые постоянно набивают карманы его шорт-карго. Карманы, по его словам, выполняют у мужчин те же функции, что и кошельки у женщин».

Ладно, стоп, да, если у вас есть маленькие дети, которые постоянно суют вам… ракушки? Баночки из–под детского питания? Чем дети набивают вам карманы? В этом случае всё логично. Если у вас есть маленькие дети, можно носить всё что угодно.

«По данным занимающейся исследованиями рынка фирмы NPDGroup, за последний год продажи шорт-карго впервые за десятилетие упали. Тем не менее, она заявляет, что в розницу в США ежегодно продаётся шорт-карго более чем на 700 миллионов долларов».

Всякий раз, когда я читаю о подобной цифре, я оказываюсь попросту озадачен. Как выглядит количество шорт-карго стоимостью 700 миллионов долларов? Как вообще выглядит что-либо стоимостью 700 миллионов долларов? Насколько велик, ужасен и чудесен мир?

«В Wall–Mart пару таких шорт можно купить за 8.50 долларов, в то время как в NeimanMarcus льняные шорты-карго продаются по 995 долларов за пару».

Это предложение – наиболее сжатое описание Америки, которое я когда-либо читал.

«[Том] Ломмел, [46-летний актёр], часто работающий на дому, пользуется моментом, когда его жена уезжает на работу, чтобы поносить свои шорты-карго. «Всякий раз, когда я их надеваю, я осознаю, что теперь проявляю непослушание в браке», – заявил он».

Вне контекста эта цитата однозначно о какой-то достаточно затейливой кинковой ролевой игре. Даже в контексте… ну, смотрите, если кто-то хочет, чтобы его наказали за ношение шорт-карго, это его дело, раз уж он взрослый и это по согласию.

«Для защитников шорт-карго есть хорошие новости».

Представляю себе акции, на которых собираются тысячи папаш с завёрнутыми в груды хаки и джинса ногами, требующие от своих жён перестать выбрасывать их одежду из-за того, что она отвратно выглядит.

«Эксперты по стилю говорят, что циклический характер массовой моды подразумевает, что брюки-карго почти наверняка войдут в моду снова. «Всё вернётся, – сказал доктор Хэнкок, профессор дизайна и товароведения. – Не думаю, что карго когда-нибудь уйдут».

В индуистской космологической традиции мир проходит циклы под названием Маха-Юга, каждый из которых длится около 4,32 миллиона человеческих лет. В конце каждого Кали-Юга (последнего этапа цикла), согласно «Махабхарате» , «Лжеучёные мужи соприкоснутся с Истиной, а старики – с неразумностью молодёжи, а молодёжь – с старческим слабоумием. Трусы же прославятся храбростью, а храбрецы будут угрюмы, словно трусы. А под конец Юги люди перестанут доверять друг другу. И во всём мире, исполненном алчности и безрассудства, будет лишь одна пища. Грех же будет множиться и процветать, между тем как добродетель будет чахнуть и перестанет преуспевать».

Итак, это плохо! Но, опять-таки, наш цикл подходит к концу, а в начале нового цикла всё хорошо, все очень высокие и очень долго живут. Следующие 4,32 миллиона лет люди становятся ниже, умирают всё быстрее, и всё, по сути, опять идёт псу под хвост, а затем рождается заново. Это происходит 1000 раз (а значит. 4,32 миллиарда лет), и это всего один день из жизни создателя вселенной, Брахмы. Когда этот день заканчивается, всё живое на свете истребляется, и планета делается непригодной для жизни ещё на 4,32 миллиарда лет – это ночь Брахмы. Он живёт 100 лет, в каждом из которых по 360 дней и ночей, 311 040 000 000 000 человеческих лет, если считать. После этого вселенная уничтожается, когда высшее существо, Вишну, выдыхает. А пока – нет, не думаю, что карго исчезнут.

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