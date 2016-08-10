Жизнь в автофургоне – новая американская мечта

Минивэн, в которм живут Крис Треншел и Тамара Мюррей. Фото любезно предоставлено парой

Крис Треншел и Тамара Мюррей думали, что их жизнь сложилась идеально. Они построили успешную карьеру: Треншел работал аналитиком по бюджетным вопросам города Сан-Франциско, Мюррей был вице-президентом по связям с общественностью в компании. Они поженились, купили квартиру, и начали просаживать свои деньги в крутых, модных местах. Была только одна проблема: “В двух словах,” Мюррей сообщила мне, “мы были мёртвыми внутри”.

Для того, чтобы обеспечивать себя, они должны были отдавать себя работе в первую очередь, а своему стилю жизни – остатки после рабочего времени. За монотонной чередой вечеров, когда они сидели дома и смотрели кино заедая замороженной пиццей, им пришло им в голову: Что мы вообще делаем с нашей жизнью?

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“Преобладающим чувством было то, что мы растрачиваем молодость”, – объяснила Мюррей. “Путешествовать, узнавать о новых культурах, знакомиться с новыми людьми, обретать ценный опыт – вот, что было по-настоящему важно для нас”. Накопив сбережения, они бросили свою работу, и сделали решительный шаг. Пропутешествовав в течение года по Латинской Америке, они купили красный минивэн Kia Sedona и превратили его в мобильный дом. На сегодня они оба работают дистанционно: Мюррей в области связей в качестве фрилансера, Треншел создаёт и продвигает сайты электронной коммерции, и всё время они путешествуют по Северной Америке и занимаются вещами, которые делают их счастливыми.

Жизнь на колёсах как образ бытия – будь-то микроавтобусы, автомобили, или автодрома популярные среди свободных духом хиппи в 60-е годы – сейчас видит своё возрождение среди поколения нулевых. Рейчел Бужальски кочует по Калифорнии на своей Corolla, и ведёт блог для молодёжи, не обременённой постоянным жильём, называет это двжиение “новой американской мечтой”.

“Я думаю, что жизнь на колёсах стала популярной в настоящее время благодаря своей практичности и соблазном приключений”, – говорит Зак Фрост, 27-летний бывший житель на колёсах. “Многие люди моего возраста тонут в студенческой задолженности, не в силах найти работу, и не обязательно хотят жить со своими родителями. Жизнь в фургоне, будучи захватывающей альтернативой, позволяет быть мобильным, и не так уж много стоит”. Кроме того, продолжил он, -“возможность жить и работать удалённо в любом месте на земном шаре делает жизнь на колёсах очень привлекательной”.



Крис Треншел и Тамара Мюррей работают отдалённо, где-бы они не оказались в пути. Фото любезно предоставлено Треншелом и Мюррей

Обещание большей мобильности и больше свободного времени подтолкнули Тома Сеннетта, 27-летнего разработчика игр, устроить свою жизнь и работу в фургоне. Он зарабатывал хорошие деньги в качестве менеджера по продукции в цифровом агентстве для мобильных приложений, но ему просто не хватало счастья.

“Я устал откладывать своё счастье сегодня ради долгосрочных целей, которым я либо не был верен, либо не был уверен, что они вообще осуществятся”, – объяснил Сеннетт. “Я терпеть не мог ходить на работу, поэтому я бросил”.

Он написал заявление об уходе, купил преобразованный в фургон Dodge Ram 2002 года на Craigslist, и выехал из своей квартиры в Джерси-Сити. Теперь он создаёт свои собственные видеоигры, в том числе одна, вдохновлённая его опытом, называется “Ненавижу свою работу“. “Ещё довольно рано делать выводы, но я ещё ни разу не пожалел о своём решении. Наконец, я могу посвятить большую часть своего времени создавая игры”.

Микроавтобус Кристин Он, в котром она живёт. Фото любезно предоставлено Кристиной Он



Жизнь на колёсах не всегда выглядит гламурно: ходит много историй о покупке фляг, чтобы в них мочиться, о душе в спортклубах и студенческих центрах, и всё иное, что связано с удовлетворением ежедневных гигиенических потребностей, и что отнимает хренову тучу сил. Плюс ко всему, без привязки к работе или постоянному месту жительства, жизнь на колёсах может быстро надоесть. И не каждый выбирает жизнь в автомобиле ради романтического обещания свободы и приключений.

В 2005 году Кристина Он приобрела кондо в Глендейле, штат Калифорния, где она работала режиссёром анимации и графики. Работа её не так уж и увлекала, но она честно работала по 40 часов еженедельно, только чтобы содержать квартиру, инвестиция, о которой она быстро начала сожалеть. Несколько лет спустя, когда у её отца диагностировали деменцию, она знала, что ей придётся переехать в Северную Калифорнию, где он жил, а она не хотела покидать свою обустроенную жизнь.

“Я не хотела снимать квартиру рядом с родителями, тем более возвращаться к своим родителями, и я не хотела продавать свою квартиру, потому что в то время её оценивали в 60 процентов от того, что я заплатила за неё первоначально”, – поведала она мне. Поэтому она приняла решение сдать в аренду свою квартиру и переехать жить в фургон Chevy Express 2004 года, что позволило ей оплачивать ипотеку и жить ближе к своей семье. “Дополнительным бонусом было то, что я избавилась от счетов за электроэнергию, газ, и необходимости чистить три ванные комнаты”.

Она сделала полный тюнинг своего фургона, добавила кровать, провела проточную воду из вмонтированного бака для воды, установила фильтр и насосную систему, и получила доступ к практически неограниченной электроэнергии через солнечные батареи на крыше фургона. Несмотря на первоначальные сомнения, она в результате полюбила свою жизнь на колёсах. “Я думаю, что одна из причин, которая делала мою жизнь в фургоне столь привлекательной, было то, что не имело значения будет ли у меня работа, упал ли фондовый рынок или рынок жилья, у меня всегда есть место, где мне жить”, – сказала Кристина. “К тому же я могла позволить себе жить в местах, которые мне нравились больше всего”.

Внутри фургона Кристин Он. Фото любезно предоставлено Кристиной Он

Для большинства поколения нулевых, которые выбирают жизнь на колёсах, решение жить скромно и на ходу сводится к отвращению от культуры работы. Адам, 27-летний инженер (он не хотел сообщать свою фамилию из-за работодателя), сказал мне, что переезд в фургон был как кнопка перезапуска на траектории всей его взрослой жизни. “Я прошёл путь от инженера-механика из собственного офиса и коллекцией галстуков на каждый день, до бездомного в машине по своему собственному желанию”, – сказал он мне.

Адам принимает душ и чистит зубы в своём тренажерном зале, бреется в общественных туалетах, паркуется возле круглосуточных кафе в случае какой-либо ночной нужды в туалете, а также возит с собой одноразовые туалеты и вёдра на всякий случай. Жить легче в мегаполисах или в местности с тёплым климатом, и он, как правило, нанимается разнорабочим в туристических местах и в ресторанах. Если вы привержены такому образу жизни, он продолжает, то это совсем не трудно.

В его понимании, если вы работаете по восемь часов в день, плюс час в день добираетесь на работу, вы тратите почти половину своей жизни на работу. И если вы не любите свою работу, это означает, что вы просто выбрасываете половину своей жизни.

“С какой стати мы соглашаемся быть счастливы только половину времени отведённого на жизнь?” – задаётся вопросом он. “Не существует такой суммы денег, которая может убедить меня отказаться от половины моей жизни”.

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