Горькие истории людей, живущих с парами как третий лишний

Да, здесь определённо есть место для вас троих. Автор фото Мари Ли с

Эта статья впервые была опубликована на VICE UK

Как все вы знаете из комедийных сериалов и фильмов Бена Стиллера, бессонные ночи, проведённые под аккомпанемент ритмичного постукивание спинки кровати о стену, являются забавной частью совместного проживания на одной жилплощади. Это всего лишь часть из жизни странного «третьего лишнего» соседа, проживающего на одной жилплощади с парой, по крайней мере как это показывают по телевизору. Но на самом ли деле в настоящей жизни всё так плохо или это клише?

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Ранее в этом месяце я опрашивал разных людей об их опыте секса с сожителями по квартире в университетские годы. В этот раз я поговорил с людьми о другой стороне это истории, а именно о случае, когда человек является тем, кто лавирует между нотами оргазма других людей и кто постоянно наблюдает тот момент, когда встречающиеся люди смотрят друг на друга прямо перед тем как начать целоваться. Вот истории троих людей.

ДЭНИЕЛ

29 ЛЕТ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

VICE: Можешь рассказать небольшую предысторию о том, как ты стал жить третьим лишним?

Дэниел: Я снимал комнату в находящемся в ипотеке доме в Сток Ньюингтон около полутора лет после того, как я откликнулся на объявление на сайте Gumtree. Я из Австралии и был «на грани» из-за того, что должен был съехать из своей квартиры на Брик-Лейн, а после осмотра дома, когда мне предложили комнату, я согласился – где-угодно было лучше чем там, где я в то время жил – и в итоге прожил там какое-то время.

Когда-нибудь это проживание становилось странным?

В основном всё было нормально, но между мной и парой была небольшая разница в возрасте. Мне было 26, а им – 30 с небольшим, поэтому они делали то, что люди делают в их возрасте – пекли что-то и проводили вечеринки с едой, которые я считал себя обязанным посещать. Как-то раз они устроили вечеринку, на которой мы делали друг другу шоты, и я сделал шот для парня, который в итоге всё на кухне обблевал и разбил окно кулаком перед тем, как отправиться в больницу. Я себя чувствовал довольно неловко. На следующий день я узнал, что у того парня когда-то были проблемы с контролированием его гнева.

Когда я был пьян, я пару раз приводил домой девушек, и я почти уверен, что мои сожители могли слышать, как мы «кувыркались», так как у нас были смежные спальни. Я тоже пару раз их слышал, но я просто надевал наушники.

Насколько ты был осведомлён об их каждодневных отношениях?

Всё было известно, они рассказали мне о своих отношениях до того как я к ним переехал. Они не особо демонстрировали их публично дома, помимо, может быть, объятий на диване. Мне это не мешало.

Как закончилось ваше совместное проживание?

У меня закончилась виза, и я должен был вернуться в Австралию, но к тому времени оно и так было в прошлом. Если бы я остался в Лондоне, я вероятнее всего съехал бы. Они отказывались возвращать мой залог до осмотра комнаты, но я просто не платил за аренду в том месяце и съехал.

Оглядываясь назад, что ты сейчас думаешь об этом?

Я думаю, что для них это было вероятно более выгодно, чем для меня. Я помогал им оплачивать ипотеку, не причинял беспокойства и был довольно аккуратным. Если честно, это не было крутым совместным съёмом жилья в восточном Лондоне, на которое я надеялся, и, тем не менее, дом был довольно чистым, что найти тоже сложно.

Обычная прогулка с третьим лишним в парке. Автор фото: Валери Эверетт via

ЭММА*

32 ГОДА

РАБОТАЕТ В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ

VICE: Как так случилось, что ты стала третьей лишней в своём собственном доме?

Эмма: Я жила со своим хорошим другом где-то около года, когда он начал встречаться с девушкой. По сути дела она въехала довольно скоро: оставалась у нас на ночь достаточно часто, везде было много её вещей, она использовала все мои дорогие средства по уходу за волосами и заменяла их каким-то дешёвым дерьмом из супермаркета (да, я знаю, что это мелочно, но мне всё равно). Наша жилищная ситуация стала официальной примерно пол года спустя.

Что случилось потом?

Я жила с ними как с парой на протяжении приблизительно трёх месяцев. Начиналось всё довольно дружелюбно – она мне никогда особо не нравилась, но я терпела её, потому что она никогда не делала ничего особо ужасного, в чём я могла бы её уличить. Чем дольше она была с ним, тем более претендующей на территорию она становилась, и она дала мне ясно понять, что не хочет меня тут видеть. В итоге я почти не проводила время дома, а когда я была в квартире, я пряталась в своей комнате, чтобы избегать их. Они дали понять, что это был их дом, и оставляли свои вещи абсолютно везде (дом был похож на свинарник), поэтому мне приходилось перелезать через горы их шмоток, чтобы чем-то попользоваться.

Как развивались события дальше?

Это была медленная деградация в психологической войне. Меня отчитывали, как капризного ребёнка, за то, что я пользовалась ванной утром в течение десяти минут, «когда она нужна была им», и за то, что я клала продукты в (огромный, полупустой) холодильник.

Кажется, забавная ситуация приключилась, когда я стала встречаться с парнем, это бросило вызов их статусу интересной, оригинальной новой пары, которой они себя видели, и они занимались сексом очень громко, только когда мой парень оставался на ночь. Это не было неловким или странным, или труднообъяснимым.

Что насчёт публичного выражения чувств? Как они вели себя, когда ты была рядом?

Они были совершенно открытыми и давали об этом знать… Не так много выражения чувств, сколько «эй, посмотрите-ка все, насколько мы влюблены [звуки поцелуев с языком]». Они были одной из тех отвратительных парочек, которые выставляют свои отношения напоказ всем, кто находится с ними рядом. Бесконечные публикации на Facebook с хэштегами вроде #bae #perfectboyfriend #couple #fun #inlove. Тогда, когда мы ещё общались, они любили стоять на кухне, пока я пыталась приготовить обед, уставившись друг на друга.

Как всё это закончилось?

Когда мой сосед по квартире сказал мне, что его девушка переезжает к нам, предполагалось, что я съеду. На этом этапе всё было ещё относительно милым, и они сказали, что я могу не торопиться и найти себе приличное жильё. В итоге на это ушло около двух месяцев, Лондон есть Лондон. К тому времени, когда я съезжала, мы общались только при помощи немногословного WhatsApps. С тех пор, как я съехала, я не общалась ни с кем из них, за исключением парочки необходимых разговоров о счетах.

Не похоже на самые здравые взаимоотношения для всех вас.

Это очень испортило наши отношения с тем парнем; ранее мы были чрезвычайно близки, а сейчас мы совсем не общаемся. В доме было невозможно находиться, чего я не замечала до тех пор, пока я не осознала, что я не хочу идти домой в конце дня. Не знаю, насколько здравыми отношения были для них – они принадлежат к типу «мы против целого мира», поэтому можно даже сказать, что это вероятно сделало их #stronger #couple.

майкл*

29 лет

работает в сфере pr

VICE: Привет, Майкл, ты говорил, что жил со своей младшей сестрой и её парнем.

Майкл: Когда моя девушка поступила в заграничную школу своей мечты, я остался в нашей квартире, а она съехала. Я пытался найти друзей, которые могли бы ко мне переехать, но не сложилось, поэтому в итоге ко мне переехали моя младшая сестра и её парень. Им тогда было по 20, а мне было 27. Я переехал в маленькую спальню, а они поселились в большой с двуспальной кроватью.

И как вам жилось?

Временами странно. Моя сестра и её парень совсем не пили. Я чувствовал себя виноватым за то, что будил их или был раздражающе болтливым каждый раз, когда я приходил домой с перегаром. Как-то раз меня обокрали по пути домой, и они из-за этого очень сильно переживали. Они вели намного более тихую жизнь.

Я работал внештатным журналистом и часто сидел в гостиной по вечерам, надев свои наушники, писал статьи и слушал музыку. В один из вечеров, я одел свои наушники, хотя музыку я, собственно говоря, не слушал. Они естественно подумали, что я их не слышу, и парень моей сестры спросил: «Хочешь заняться сексом?», а моя сестра неловко ответила: «Давай…». Они пошли в спальню и закрыли дверь. Во-первых, достаточно паршиво услышать такое от своих сожителей, но ещё более неловко и странно, когда это твоя маленькая сестричка.

Как думаешь, в конечном счёте, для вас двоих это было чем-то хорошим?

Из-за того, что у нас были очень разные образы жизни, моя сестра со своим парнем были для меня не самой лучшей парой для сожительства. Я больше никогда не мог проводить дома вечеринки, потому что я знал, как они относились, прежде всего, к выпивке. Отчасти я чувствовал, что я, наконец, узнал свою сестру лучше. Прошло уже десять лет с тех пор, когда мы в последний раз жили под одной крышей и ежедневно говорили друг с другом. В течение тех шести месяцев я чувствовал, что мы стали ближе.

Но сейчас мне кажется, будто мы стали отдалились больше, чем когда-либо. Мы особо не общаемся. Я говорю онлайн с остальной частью своей семьи больше, чем говорю с ней. Я думаю, проводить так много времени вместе в течение полугода было не нормально, мы вероятно наскучили друг другу. Или, как минимум, я наскучил ей. Стать свидетелем фразы «Хочешь заняться сексом?» также было чрезвычайно неловко. Я рад, что она до сих пор не знает, что я нечаянно услышал эту реплику. Надеюсь, она никогда и не узнает (да и как?).

*Некоторые имена были изменены, так как люди чувствовали себя странно.

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