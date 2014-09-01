Жизнь лондонских байков

Мопеды и подростки ехали рука об руль с 1960 года. Но в прошлом году британская BikeLife культура – в рамках которой молодые скутерогонщики загружают видео трюков носясь на заднем колесе по трассам и промзонам – взорвала сеть, и лидеры сцены привлекли к своим страницам на YouTube и Instagram ряды последователей.

Эти британские гонщики начинают получать международное внимание, не в последнюю очередь от пресловутого клуба байкеров Балтимора 12 O’Clock Boys dirt bike club. Хотя британцы и не могут похвастаться таким количеством кубиков в двигателях как у их американских коллег, они восполняют сполна своей харизмой и верностью аутсайдеру двухколесного мира – скромному мопеду.

Videos by VICE

В нашем видео Дейзи-Мэй Хадсон позволяет своей подростковой ностальгии по мопедным бандам взять верх, и отправляется на окраину Лондона, чтобы встретить звёзд андеграундной сцены BikeLife Великобритании. Посетив Ace Cafe – знаковый тусняк для байкеров и их любителей – Дейзи приглашают на одну из крупных прогулок группы, на которой сотни парней на мопедах завладевают дорогой.

Следить за Дейзи-Мэй Хадсон и продюсером Грэнтом Амруром на Twitter.