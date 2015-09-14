Я посетил фетиш-вечеринку быстрых свиданий в Лондонском гастропабе

Это фото сделано в фетиш-клубе, куда мы однажды попали, но не во время вечера быстрых знакомств, так как мы хотели сохранить анонимность участников. Фото Джейка Льюиса.

Оригинал статьи опубликован наVICE UK.

Мэри, миниатюрная женщина в чёрном платье, закатывает рукав футболки Раяна, чтобы посмотреть на его новый шрам.

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«Ого, как классно», – говорит она, глядя на всё ещё свежие порезы, которые образовали сетку у него на бицепсе. Потом, ничего не говоря, она начинает давать ему пощёчины. Сначала она делает это нежно, немного флиртуя, но потом пощёчины становятся громче и сильнее, её лицо искривляется, и она начинает хлестать его по-настоящему, очевидно стараясь причинить как можно больше боли. Вскоре пары, сидящие за соседними столиками, перестают разговаривать и начинают хлопать, поддерживая её.

Учитывая, что мы находимся в северной части Лондона, в гастропабе с коваными лестницами и потолочными балками, то есть, в таком месте, где взрослые мужчины, пытающиеся выпить больше других, почувствовали бы себя неуютно, то такое поведение слишком необычно. Но сегодня в этом месте проходит ежемесячное мероприятие, посвящённое быстрым свиданиям. Так как у меня уже есть девушка, я здесь не для того, чтобы получать пощёчины от незнакомки на глазах у восторженной толпы. Но я понял, что это может быть хорошим местом, чтобы сделать небольшой обзор Лондонской фетиш-сцены – четырёхминутных встреч с максимально возможным количеством тех, кто относится к подчиняющемуся и доминирующему типам, и другими фетишистами. И всё это в комнате, где нет громкой музыки или закрытого в клетке и всех отвлекающего голого мужчины.

До этого я никогда не был на фетиш-вечеринках быстрых свиданий, поэтому я не знал местного дресс-кода – нужно ли выглядеть как сыщик в море латекса и клеток из членов – но на веб-сайте мероприятия было написано, что непринуждённого стиля (smart–casual) будет достаточно и что главное, чтобы я «был собой». Когда я приезжаю, меня встречает Мисс Джо, организатор, последние 20 лет управляющая причудливыми клубами Лондона. Палочкой для коктейлей она ест оливки из маленькой тарелки. Это радостная и приветливая женщина, которая помогает всем расслабиться. Она протягивает мне белый листок, чтобы я написал своё имя и желает мне хорошо провести время.

В идее быстрых свиданий мне всегда не нравилась их механическая, ненастоящая, жёсткая природа. Нравится вам это или нет, но о вас будут судить по внешним данным как потенциального сексуального партнёра. Если никому не нравится ментальная картинка вас голого, вы не получите ни одного телефонного номера. Но у быстрых фетиш-свиданий есть другая сторона – ваши причуды должны совпасть с причудами человека, который вам нравится. А что если ваша причуда слишком необычна для сладеньких ботанов, пришедших сюда сегодня?

Я снова об этом думаю, пока общаюсь с Джеком, который курит и пьёт пиво на улице. Почему-то я представлял группу роковых женщин в платьях из ПВХ и на высоких каблуках, но на самом деле толпа больше напоминает группу умных студентов, приступающих к изучению курса импровизации. Джек одет в шотландские брюки, поношенную сатиновую рубашку, на нём массивные серебряные кольца.

Сколько раз он бывал на быстрых фетиш-свиданиях?

«Два раза». На мгновение кажется, что он ошеломлён. «Когда они проходили в Фаррингдоне».

Тогда, по-видимому, он ещё не встретил свою пару?

«Я встречал нескольких очень приятных людей. Но не встретил того, кого хотел».

Он уныло смеётся и тыкает в свою нижнюю губу пальцем, окрашенным никотином.

«Я просто ищу девушку, которая вытрясет из меня душу».

Он работает супервайзером на стройке и пришёл сюда после работы в надежде познакомиться с новыми друзьями. По-видимому, он здесь новичок.

«Я просто начинаю ходить на мероприятия, ищу себя», – говорит он.

А какого фетиш-партнёра он надеется найти сегодня?

«Я просто ищу девушку, которая вытрясет из меня душу».

Звенит звонок, и это означает, что мужчинам пора занять свои места за столиками в приватной части бара. Сидя там со значком с моим именем, я, скорее, чувствую себя частью группового собеседования на замещение вакансии в Асда, а не фетешистом во время быстрых встреч.

Мисс Джо объясняет правила. Парни ждут, а девушки приходят и подсаживаются к каждому на четыре минуты. Если вы нравитесь друг другу, вы обмениваетесь телефонными номерами. Если нет, они идут дальше. Вот так просто. Я чувствую, что её краткая речь не затрагивает всех моментов. Когда нужно показать, что вам нравится раздеваться догола и замотаться в скотч? Сразу или после того, как вы обменялись любезностями? Это не преувеличение. Я понял, что смысл всего мероприятия – это найти свою пару, а значит, когда нужно касаться деталей?

Ещё один непонятный момент: мой столик стоит рядом со столиком Раяна, и это означает, что он сможет услышать все приколы, которые я буду выдавать. К счастью, оказывается, что Раян – приветливый парень, и моё беспокойство пока рассеивается. Он рассказывает мне, что считает себя «переключателем» – тем, кто может быть доминирующим партнёром и тем, кто подчиняется. Большинство людей либо тот тип, либо другой.

Как только «Bloodstream» Эда Ширана звучит громче, я готов к первой встрече.

Миранде, первой девушке, которая подходит ко мне, немного за двадцать, на ней что-то типа цветочного платья, которое было бы уместным на Хенман Хилл в начале июля. Тем не менее, её скромный вид не сочетается с немного изощрёнными интимными предпочтениями. «Я услужливый доминирующий тип. То есть тот, кто любит бить других. Но только потому, что им такое нравится», – говорит она.

Значит, другими словами, ты альтруистичный доминирующий тип?

«Я очень извращённая, но не могу обо всём говорить. За четыре минуты о таком не говорят», – говорит она, отказываясь от сухарика с сыром и луком.

Следующая – Ханна, школьная учительница. Она подчиняющийся тип, и это влияет на её работу. Из-за того, что ей целыми днями приходится управлять детьми, в нерабочее время она предпочитает, чтобы руководил кто-то другой. Она рассказывает мне о трудностях свиданий на фетиш-сцене.

«В клубах ко мне постоянно подходят подчиняющиеся типы», – говорит она. «Это видно сразу: «Могу я лизнуть вас?» Эээ, нет, мы только что познакомились».

А кто был самым странным человеком, с которым ты ходила на свидание?

«Однажды я познакомилась с полунасильником. «Нормально будет, если я это с тобой сделаю?», – говорил он, но ничего не делал. Нет, мы же в общественном месте! Хорошо, что я знаю приёмы самообороны».

Другая дама, Линн, чей муж подозревает её в постоянных изменах, рассказывает, какой проблемой может быть возраст.

«Мне 43, а со мной связываются 21-летние – они же в два раза моложе, чем я!»

Это имеет значение?

«Да, из-за опыта. У меня однажды был 21-летний, и он кончил через шесть минут».

Одно, что меня смущает, это как у одних и тех же женщин, с которыми я познакомился, есть пристрастия, которые они не считают эротическими. Катрин, налоговый бухгалтер за сорок, говорит, что её настоящий интерес – сложное искусство японского привязывания партнёра, которое не так уж и сексуально, а скорее это «немного смешно». Андреа рассказывает мне, что она ездит в клуб «Пьедестал», где перед женщинами заискивают мужчины подчиняющегося типа. Но разве она на самом деле считает, что поставить ноги на парня и использовать его как кофейный столик, заводит?

«Нет, для секса я предпочитаю игры разума».

Так а зачем ходить на такие мероприятия, если не ради секса?

«Это просто интересно. Это отличается от нормального клубного вечера, где женщины подчиняются мужчинам».

«Мне нравятся экстремальные пытки с использованием члена и яиц», – говорит Саманта. «Экстремальные».

Лора, которая, кажется, выпила за всех присутствующих, более открыта в отношении своих интересов.

«Я люблю темницы», – мямлит она. «И я люблю кровь».

Кровь?

«Это очень сексуально. Это заводит. На мне не так просто оставить шрам. Мне нравится, чтобы кровь была везде».

Ещё одну женщина, которая не стесняется своих предпочтений, зовут Саманта.

«Мне нравятся экстремальные пытки с использованием члена и яиц», – говорит Саманта. «Экстремальные», – подчёркивает она.

Мои пальцы непроизвольно скручиваются, я спрашиваю, не опасно ли это.

«Ага».

Насколько опасно?

«Люблю играть степлером».

Понятно.

«И кастрация, если что».

Серьёзно?

«Ну если захочешь. Законность в сторону».

А что она делает, когда не калечит мужские мошонки?

«Я – хирург», – говорит она. Она шмыгает носом и осматривается. «Знаешь, какая проблема с такими мероприятиями? Здесь нет настоящих фетишистов».

К концу вечера у меня ощущение, что я неплохо прочувствовал столичные видимые странные интересы, как минимум, среди женщин. Эти интересы хотя и не меинстрим, но они не так уж и уникальны, как я ожидал. Большинство людей подпадают либо под подчиняющуюся, либо под доминирующую категорию, что уже и так известно широкой публике, учитывая такие фильмы последнего десятилетия как «Секретарша», «Нимфоманка», «Пятьдесят оттенков серого». Конечно, здесь были намёки на более экзотические фантазии.

Когда я ухожу, сталкиваюсь с Дэнни и спрашиваю его, как прошла ночь.

«Хорошо», – говорит он и замолкает. «Сегодня было пару моментов, когда я подумал – Ого, это немного хардкор».

Все имена изменены.

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